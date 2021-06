Le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 26 giugno annunciano un Sagittario pieno di energie grazie alla posizione favorevole di Marte, mentre per la Vergine sarà il momento di dare maggiore sfogo al lato più romantico. Dopo una crisi, i nativi Ariete si riprenderanno in amore, complice l'arrivo di Venere in buon aspetto, mentre Pesci sarà piuttosto naturale con le persone che ha intorno. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 26 giugno 2021.

Previsioni oroscopo della giornata di sabato 26 giugno 2021 segno per segno

Ariete: in amore, dopo una crisi sarete in grado di recuperare il vostro rapporto secondo l'oroscopo.

Servirà ancora un po’ di pazienza, considerato che la Luna sarà in quadratura, ma da domani vedrete che le cose miglioreranno. Se siete single abbiate ancora un po’ di pazienza, potrete farvi avanti serenamente. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci novità particolarmente buone. Voto - 7

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo piacevole, anche se le cose potrebbero peggiorare presto. Venere e la Luna già da domani saranno negativi nei vostri confronti, quindi fate in modo che il rapporto tra voi e il partner sia unico, meraviglioso. Se siete single forse non è ancora il momento di trovare l'amore, ma potrete sempre contare sul sostegno degli amici. Nel lavoro controllate i messaggi che ricevete, perché potrebbe esserci un’offerta interessante.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di sabato 26 giugno tutto sommato positivo per voi. In amore non ci sono grosse influenze astrali, ciò nonostante avrete modo di vivere un rapporto stabile e sereno, senza troppi problemi. I single saranno felici quando circondati dall'affetto delle persone più care. In ambito lavorativo potreste pensare a soluzioni alternative per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8-

Cancro: un'altra giornata sottotono secondo l'oroscopo di sabato a causa della Luna opposta. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete essere più forti di così, e dimostrare di essere il partner ideale anche nei momenti di debolezza. I single parleranno d'amore, ma avranno ancora qualche dubbio da dissipare. Continuano i successi sul fronte professionale, grazie a Giove in buona posizione.

Voto - 7-

Leone: sfera sentimentale nel complesso discreta per voi nativi del segno. Questo fine settimana non sarà un granché, ma con l'arrivo di Venere le cose cambieranno presto. Sfruttate dunque questo periodo per preparare una sorpresa al partner, oppure per studiare ottime pratiche di corteggiamento. In ambito lavorativo i grossi progetti vi preoccupano un po’, per cui studiate bene la situazione prima di farvi avanti. Voto - 7

Vergine: giornata che potrebbe sorprendervi sotto certi punti di vista secondo l'oroscopo. Venere e la Luna sono in buon aspetto, e la vostra relazione di coppia potrebbe inaspettatamente risultare più dolce, più romantica. Per quanto riguarda i single potrà sembrarvi poco, ma puntare semplicemente a sentirvi bene con voi significherà tanto.

Poche novità nel lavoro. Siete in attesa che Giove e Mercurio si facciano da parte. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 26 giugno che vedrà un cielo sfortunato nei vostri confronti. Venere e la Luna vi guardano male, ma da domani le cose andranno diversamente. Va bene quindi essere arrabbiati per qualcosa che non è andato secondo i piani, ciò nonostante non bisogna prendersela col mondo intero, soprattutto se si tratta di questioni di cuore. In ambito lavorativo continuerete a essere abili nel vostro settore, anche se con qualche distrazione di troppo. Voto - 6

Scorpione: cielo magnifico solamente per un'altra giornata per voi nativi del segno. Da domani le cose tenderanno a peggiorare, e potrebbero esserci dei piccoli disagi da affrontare.

Per quanto riguarda i single sicuramente siete irresistibili, ma l'atteggiamento sarà sicuramente da migliorare. In ambito lavorativo ci saranno risvolti interessanti per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Sagittario: mostrerete grandi energie in questa giornata secondo l'oroscopo del 26 giugno. Marte si trova in posizione favorevole, e soprattutto dal punto di vista professionale lavorerete con velocità e precisione. Dal punto di vista sentimentale se siete single mettete da parte le paure e provate a corteggiare la persona che vi piace. Se avete una relazione stabile sarà il momento di dedicarsi ad alcuni progetti di coppia. Voto - 8

Capricorno: ancora un po’ di polemiche per via di questa Venere opposta secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto è in crescita, ma sarà opportuno aspettare che il pianeta dell'amore sia in una posizione migliore. Per quanto riguarda i single è arrivato il momento di concentrarsi di più sulla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro non mancheranno nuovi stimoli, grazie soprattutto a Giove in sestile. Voto - 7-

Acquario: questo fine settimana non sarà poi così male secondo l'oroscopo. Inoltre la Luna da domani sarà favorevole, ciò nonostante vi attende un periodo difficile. Venere infatti sta per entrare in opposizione, e in ambito sentimentale dovrete essere in grado di dimostrare i vostri sentimenti. Se siete single gli amici significheranno molto per voi in questo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro sono in atto dei grandi cambiamenti, e voi dovrete essere pronti. Voto - 8-

Pesci: ottima giornata per voi nativi del segno, con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, e Venere un'ultima volta in trigono. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in grado di trarre sostegno emotivo dalla vostra anima gemella. Se siete single sarete molto teneri con le persone intorno a voi, soprattutto se si tratta della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro le idee non vi mancano, e con un po’ d'impegno saprete come svilupparle per bene. Voto - 8,5