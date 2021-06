L'oroscopo della giornata di venerdì 4 giugno prevede tanti pianeti attivi per il segno dello Scorpione, che metterà in mostra il proprio lato migliore, sia in amore che al lavoro, al contrario i nativi del Cancro saranno un po’ giù di morale a causa della Luna in quadratura. Molto bene i nativi del Sagittario, in ripresa grazie alla Luna favorevole, mentre i Gemelli avranno finalmente un po’ di respiro in amore.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 4 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 4 giugno 2021 segno per segno

Ariete: il cielo vedrà la Luna sorridervi in questo inizio di weekend.

Ciò nonostante Venere rimane comunque negativa, per cui in ambito sentimentale sarà meglio non essere troppo pretenziosi. Se siete single un po’ di stress si farà sentire in questo periodo, forse per via di alcuni impegni particolari. Nel lavoro non è ancora il momento di novità, ma riuscirete ancora a dimostrare di saperci fare con le vostre mansioni. Voto - 7

Toro: la Luna sarà alle vostre spalle secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 4 giugno. Poco male in fondo, perché in amore le cose vanno abbastanza bene tra voi e il partner, merito anche di Venere in sestile. Se siete single cogliete certe occasioni d'amore prima che qualcuno vi batta sul tempo. Per quanto riguarda il lavoro avere ben chiaro in testa cosa fare vi permetterà di procedere spediti con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8-

Gemelli: venerdì vi darà un po’ di respiro dal punto di vista sentimentale. Questa Luna ha deciso di sorridervi, mettendosi in sestile, ragion per cui questo sarà il momento di capire che non è più il momento di pensare solo a divertirsi, ma di trovare stabilità e armonia nelle vostre relazioni, anche voi single. Nel lavoro dovrete dare maggior peso a quelle mansioni davvero importanti, che vi permetteranno di accumulare prestigio.

Voto - 7+

Cancro: giornata sottotono per i nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente Venere sarà ancora dalla vostra parte, per cui in amore basterà non causare problemi di coppia e vedrete che tutto andrà bene. Per quanto riguarda i cuori solitari qualche ombra di gelosia potrebbe farvi vedere, ma in fondo, se desiderate davvero l'amore, quello che dovrete fare è mettervi in gioco.

Sul fronte professionale continuerete ad essere un punto di rilievo per gli altri, merito della vostra preparazione e di Giove favorevole. Voto - 7-

Leone: inizierà bene questo fine settimana per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono. Per quanto riguarda i sentimenti dimostrerete quanto ci tenete alla vostra anima gemella, e non solamente con i baci e gli abbracci. Se siete single dovrete intensificare le interazioni con gli altri, per quanto difficile possa sembrarvi. Sul fronte lavorativo essere duri con voi stessi non vi aiuterà ad elevare la vostra posizione. Piuttosto, cercate di trovare la strada giusta per raggiungere il successo. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di venerdì niente male per i nativi del segno, sarà una giornata in cui finalmente sarete al top della forma in ambito sentimentale.

Frizzanti e scherzosi, sarete di buona compagnia per chiunque, dal partner a parenti e amici, anche voi single, che avrete qualche probabilità in più di conoscere nuove persone. Sul fronte professionale ci sarà ancora molto da lavorare affinché le cose vadano meglio, ma ci state provando, e questo già è positivo. Voto - 7+

Bilancia: la configurazione astrale peggiorerà ulteriormente in questa giornata di venerdì. Come se non bastasse, si aggiungerà la Luna in posizione sfavorevole, assieme a Venere. Dal punto di vista sentimentale potrebbe quindi diventare difficile il vostro rapporto, e entrare in una crisi di coppia sarà davvero facile, per cui fate molta attenzione. Se siete single sarete un po’ permalosi, ma in fondo, cercate solo di attirare l'attenzione.

Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente saprete ancora come muovervi, riuscendo a non farvi influenzare o distrarre da altro. Voto - 6+

Scorpione: ottima giornata per i nativi del segno, tutta da vivere grazie a un cielo piuttosto sereno. Sul fronte amoroso apprezzerete molto la compagnia del partner, lontano dalla quotidianità, prendendovi dei momenti di relax solo per voi. Se siete single i vostri sentimenti cominciano a farsi sempre più profondi. Non è che vi siete innamorati? Nel lavoro Giove e Marte in trigono saranno di grande aiuto per venire incontro alla mole di mansioni da fare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8+

Sagittario: sarete in ripresa finalmente rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 4 giugno.

La Luna sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete, e per quanto riguarda i sentimenti vi stupirà vedere come il vostro rapporto tornerà a splendere. I single saranno più sensibili con tutti nel prossimo periodo. Valutate voi se questo può essere un vantaggio. Nel lavoro potreste decidere di togliervi qualche sfizio, ma fate comunque attenzione alle vostre finanze. Voto - 7,5

Capricorno: l'oroscopo di venerdì purtroppo vedrà la Luna aggiungersi ai tanti pianeti sfavorevoli nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale dovrete dimostrare di saper tenere unito il vostro rapporto, anche quando le cose non vanno bene. Se siete single attenti a prendere le giuste misure con chi avete intorno.

Sul fronte lavorativo andrete piuttosto bene, anche qualche distrazione potrebbe prendervi di tanto in tanto. Voto - 6,5

Acquario: la configurazione astrale vedrà un cielo tutto sommato valido secondo l'oroscopo. Sul fronte professionale avrete obiettivi ben precisi e chiari su come agire nel corso della giornata, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti potrete fare affidamento alla Luna in sestile per far valere le vostre intenzioni, anche se bisognerà essere abbastanza convincenti, che siate single oppure no. Voto - 8-

Pesci: la Luna se ne va dal vostro segno, ma non per questo la vostra relazione non andrà più bene. Continuerete infatti a godere di bei sentimenti, e sia voi che il partner non potrete che essere felici di ciò.

Se siete single corteggiare è una pratica che vi riuscirà davvero bene. In ambito lavorativo ci sarà una bella atmosfera, che vi permetterà di lavorare serenamente. Voto - 8,5