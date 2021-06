L'Oroscopo della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 giugno 2021 promette un periodo particolarmente favorevole per lo Scorpione e per il Sagittario: voglia di indipendenza per il Toro mentre servirà più diplomazia ai Gemelli. I vecchi amori potrebbero tornare in auge per i nati sotto il segno del Cancro, mentre l'intuizione sarà la grande arma segreta dei Pesci. Confusione per il Capricorno e maggior equilibrio per la Bilancia. Vediamo, dunque, in dettaglio quali sono le previsioni astrologiche per i dodici segni per la settimana dal 14 al 20 giugno 2021.

Previsioni astrologiche settimanali dal 14 al 20 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - Quadratura tra Saturno in Acquario e Urano in Toro il giorno 14, sarà necessario rivedere ciò che non sta andando per il verso giusto, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Possibili tensioni anche nella vita di coppia, soprattutto per chi vorrebbe cambiare il proprio 'status', da un semplice flirt a qualcosa di più impegnativo.

Toro - La parola d'ordine sarà indipendenza. Avete voglia di rompere qualsiasi legame che vi impedisce di essere autonomi: cercate il rinnovamento, un addio al passato. Insomma, sentite il desiderio di voltare pagina: sarà allora il caso di darvi da fare.

Gemelli - Cercate di cambiare il vostro modo di approcciarvi agli altri.

Cercate di ascoltare di più il parere delle persone che vi circondano e di non fare solamente di testa vostra: soprattutto, tenete a freno la lingua. A volte vi sentite in trappola ma provate ad essere più diplomatici: presto le cose cambieranno.

Cancro - I ricordi e le amicizie torneranno in primo piano. È possibile che si riaffaccino relazioni di vecchia data, amori passati che potrebbero farsi nuovamente vivi nel vostro cuore: sta a voi decidere se rimettere i sentimenti nel cassetto una volta per sempre e chiuderli a chiave oppure riprenderli in mano.

Venere potrebbe aiutarvi a capire che cosa volete davvero.

Oroscopo dal 14 al 20 giugno, da Leone a Sagittario

Leone - Sarete particolarmente spinti verso i rapporti sociali. Ma attenzione, potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché potreste allacciare delle amicizie inopportune, con chi pretende senza dare nulla in cambio.

Vergine - Ampliate i vostri orizzonti, cercate di uscire dal vostro guscio quotidiano per allacciare nuovi rapporti interpersonali. È il vostro momento, soprattutto se siete 'single': avrete la possibilità di fare conoscenze interessanti che potrebbero sfociare anche in qualcosa di più.

Bilancia - Cercate di essere equilibrati. Dovrete tenere a bada una certa dose di creatività e voglia di cambiamento ma, nello stesso tempo, nutrirete una gran voglia di intimità: cercate di ritagliarvi un po' di tempo per voi stessi, il vostro spirito interiore vi ringrazierà.

Scorpione - Settimana assolutamente promettente quella che si concluderà il 20 giugno, riuscirete a coniugare perfettamente la passione e il vostro equilibrio mentale.

Avrete una grande spinta in campo amoroso e tutto questo vi porterà al settimo cielo. Godetevi questo momento top che vi permetterà di cominciare al meglio la stagione estiva.

Sagittario - Anche i nati sotto il segno del Sagittario potranno beneficiare di momenti esaltanti, soprattutto sul piano professionale. Avete tanta carne al fuoco e non vorrete farvi scappare nulla: dovrete solamente fare attenzione a chi potrebbe essere invidioso dei vostri successi.

Oroscopo settimanale, da Capricorno a Pesci

Capricorno - Settimana piuttosto confusionaria per gli amici del Capricorno che non riusciranno a mettere ordine nella propria esistenza. Incertezza sul da farsi in campo amoroso, con sentimenti che si intrecceranno pericolosamente.

Anche sul lavoro, non riuscirete ad avere le idee chiare in merito ad un vostro progetto che coltivate da tempo.

Acquario - Evitate di essere egoisti e cercate di mostrare empatia nei confronti degli altri. Specialmente in amore, non è sempre opportuno pretendere attenzioni dal partner: ogni tanto, bisogna anche comprendere gli stati d'animo. Sul lavoro, mettete in campo uno spirito di collaborazione con i vostri colleghi.

Pesci - La telepatia sarà la vostra arma vincente. Vi stupirete di come il vostro intuito e la vostra perspicacia vi permetteranno di ottenere dei successi, soprattutto in campo professionale. Anche in amore, però, riuscirete a distinguere chi è sincero e chi, invece, vi sta solo usando per i suoi scopi.