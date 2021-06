È in arrivo l'astrologia per tutti i segni zodiacali in vista della giornata di mercoledì 16 giugno. Vediamo come andranno le prossime 24 ore, con l'Oroscopo giornaliero dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore, se c'è stata una discussione, sarà il caso di non portarla avanti troppo e di rimandarla alle prossime settimane. Qualcuno è contro di voi. Nel lavoro ci sono alcune novità da valutare, fate le cose con calma.

Toro: per i sentimenti le relazioni non sono messe in discussione. Al momento vi sentite più forti con la persona amata.

Nel lavoro vorreste fare qualcosa in più, ma al momento è meglio non azzardare.

Gemelli: a livello sentimentale non vi sentite al massimo della forma, è meglio evitare di fare troppo. Nel lavoro, entro la fine della giornata, potreste andare contro una persona. Attenzione a dei momenti di nervosismo.

Cancro: in amore la giornata porterà qualche scontro, vista la Luna in opposizione. A livello lavorativo gestite tutto con calma, non date retta a chi è contro di voi.

Leone: per i sentimenti la Luna nel segno porterà qualche emozione in più. Dovrete solo fare attenzione a eventuali storie parallele. Nel lavoro è meglio agire con attenzione ed evitare polemiche. Agitazione da gestire.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata che invita a fare di più in amore, visto che la Luna nel segno aiuta.

Le nuove storie promettono bene. Nel lavoro attenzione se qualcosa non va, occorre portare pazienza.

Previsioni e oroscopo del 16 giugno: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso se ci sono alcune difficoltà in una storia sarebbe meglio evitare azzardi, alcune discussioni dovranno essere rimandate.

Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, cercate di fare di più.

Scorpione: nei sentimenti siete in recupero, dovete solo fare attenzione a quelle relazioni che vivono delle distanze. Nel lavoro non si può cambiare al momento, quindi dovrete tentare di recuperare alcune situazioni.

Sagittario: in amore se una persona è contro di voi siate prudenti, non mancherà qualche momento di nervosismo.

A livello lavorativo qualcosa non va, siete alla ricerca di novità.

Capricorno: per i sentimenti, con la Luna favorevole, siete in recupero. Vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro è meglio evitare di fare troppo, perché si potrà andare incontro a dei momenti di tensione.

Acquario: a livello sentimentale, se una persona vi interessa, fatevi avanti adesso, Marte in opposizione però non aiuta. Nel lavoro alcune questioni sono favorite, potrete trovare un compromesso.

Pesci: in amore la giornata non è esaltante, visto che la Luna è in opposizione. C'è un lieve calo fisico. Nel lavoro state facendo troppe cose contemporaneamente, potreste sentire momenti di stanchezza.