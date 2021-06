L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 giugno apre le porte a un cielo maestoso. A livello astrale saranno i nati dei segni d'Acqua a godere di maggiori benefici e questo grazie all'ingresso del Sole in Cancro. Quest'ultimo segno potrà fare affidamento anche su Venere, inoltre avrà una buona rilevanza Nettuno e Giove in Pesci. I nati della Bilancia si lasceranno alle spalle le ultime vicissitudini, mentre l'Ariete dovrà essere abile a non lasciarsi "schiacciare" dagli altri. A ogni modo analizziamo amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute, benessere e approfondiamo le previsioni astrologiche di questa interessante settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non vi lascerete mettere all'angolo dagli altri, perché in settimana vi sentirete scaltri e testardi. Vorrete a tutti i costi fare a modo vostro, ma attenzione a non incaponirvi in maniera eccessiva, perché il rischio di litigare sarà in agguato. Potreste rivedere un vecchio amore o una persona che conoscete da sempre, in ogni caso sarà bene non riaprire delle vecchie ferite. In famiglia occorrerà essere più partecipativi e meno egocentrici: uno per tutti, tutti per uno. Qualcuno ha messo in dubbio le proprie capacità crogiolandosi nel puro pessimismo, ma questa sarà la settimana della ripresa. Le cure risulteranno favorite, perciò non scoraggiatevi e cercate di assumere un atteggiamento positivo.

Toro - Settimana particolarmente tesa in cui avvertirete dei piccoli giramenti di testa o dolori ossei. Siete un po' stanchi, non sapete che pesci prendere. Si può dire che siete giunti a un vicolo cielo, ma in tal caso fareste bene a tornare indietro e a cambiare strada. Non esiste amore o dolore eterno. Cambiare aria vi aiuterà a mantenervi motivati e a rinvigorire il vostro spirito.

Le stelle favoriscono le coppie che vogliono fare sul serio. Tutto procederà a gonfie vele e sarà possibile partire, avviare progetti di coppia e discutere seriamente sul da farsi. Se avrete ancora dei dubbi, allora fugateli!

Gemelli - Sarete pronti a lasciarvi tutto alle spalle e a voltare pagina, del resto siete reduci da un periodo pieno di affanno.

Mercurio nel vostro segno favorisce la comunicazione e la voglia di apprendere nuove cose. Sarà la settimana giusta per riscoprirsi e sperimentare. Le novità non mancheranno, così come le uscite e lo svago. A ogni modo cercate di non esporvi al sole in maniera eccessiva, anzi, non dimenticate mai di applicarvi una buona protezione solare! Sarà bene rivedere e migliorare l'alimentazione, inoltre ricordatevi d'idratarvi a sufficienza. Scosse in arrivo: qualcosa cambierà entro la fine dell'estate. Con il partner o i familiari occorrerà maggiore comprensione.

Cancro - Quest'ultimo periodo è stato veramente difficile, infatti siete stati messi a dura prova. La settimana debutterà in grande stile con l'arrivo ufficiale dell'estate e dell'entrata del Sole nel vostro segno: tutti i nodi verranno al pettine e potrete finalmente tirare un respiro di sollievo.

Con un cielo così favorevole, nonostante Plutone in Capricorno, potrete compiere grandi passi in avanti. La vostra personalità risulterà più marcata che mai, così come le vostre intenzioni e idee. Divertimento ed emozioni non mancheranno, qualcuno vi sorprenderà strappandovi un sorriso. Al centro dell'attenzione ci saranno anche l'amore e la professione. Avrete voglia di cambiare e chiuderete dei conti. Qualcuno si recherà al ristorante. Possibili incontri d'amore.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Affidatevi tranquillamente alla potenza di Marte che vi conferirà coraggio, energia e volontà. Sarete molto intraprendenti e non vi fermerete davanti a niente. Avrete modo di dare sfogo alla vostra creatività e questo permetterà agli artisti e commercianti di lanciare qualcosa di produttivo o di lasciare un segno profondo.

In amore Venere in Cancro metterà in risalto la voglia di accasarsi e fare sul serio. Si registrerà un cambio di rotta per le coppie che stanno insieme da oltre 10/15 anni. Una verità o una notizia potrebbe lasciarvi di stucco, a ogni modo cercate di non perdere la lucidità. Sarete un po' più agitati del solito, forse per via degli esami, operazioni o test in dirittura d'arrivo.

Vergine - Niente è come sembra nella vita, infatti le apparenze possono trarre in inganno. Avrete a che fare con una settimana di cambiamenti e novità. Qualcuno si sentirà poco in forma e mentalmente stanco, questo aspetto non agevolerà coloro che dovranno sostenere un esame, un colloquio o una prova importantissima.

Le cose che avete sempre desiderato e inseguito potrebbero non piacervi più come prima. Anche l'amore potrebbe fare un passo indietro. A ogni modo sarà bene non perdersi d'animo, perché a volte è necessario toccare il fondo per poter salire più in alto possibile. Soldi in uscita, evitate inutili sperperi.

Bilancia - Delle delusioni o dei litigi finalmente verranno lasciati alle spalle. Riuscirete ad andare avanti, dimenticando tutto quello che non vi è piaciuto. A volte vi sentite "incastrati", come costretti a fare delle cose che non vi garbano perché non volete recare dispiacere alla famiglia, ai colleghi o al partner. Dovreste imparare a pensare di più a voi stessi e a lasciarvi andare. Dunque fate uno sforzo in più per il vostro bene e provate a cambiare la rotta.

Se una certa strada non porta da nessuna parte, allora è palese che occorre cambiare percorso. Qualcosa sembra essere cambiato all'interno dell'amore di coppia. Chi ha dei figli farebbe bene a tenere gli occhi aperti.

Scorpione - Settimana in crescendo dopo gli ultimi sviluppi. Disponete di una grande forza interiore, anche se delle volte vi sentite sull'orlo di un precipizio. Le esperienze passate vi hanno impartito una grossa lezione, perciò ora siete più forti, caparbi e soprattutto un pochino diffidenti verso gli sconosciuti. Dei nuovi progetti in ambito sentimentale si intravedono sul vostro orizzonte astrale. Sul piano sociale occorrerà fare un rinnovamento, avete bisogno di uscire più spesso e allacciare nuovi contatti.

Chi insegue una carriera, oppure ha un bel sogno nel cassetto, dovrà combattere la procrastinazione e cercare l'ispirazione giusta. Una persona o una certa lettura vi saprà motivare a dovere.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Aspettatevi una settimana decisiva e soprattutto di transizione. Le stelle parlano di cambiamenti in via di sviluppo e di progetti da lanciare entro la fine dell'estate. Il lato economico, per tutto il resto di giugno, serberà dei problemi, ma tutto si risolverà grazie alla vostra volontà. Non dovrete fare altro che fidarvi di voi stessi e attendere che passi la tempesta, poiché sul vostro orizzonte si intravede l'avvicendarsi di una fase benevola.

Sbarazzatevi del superfluo, rinforzate quei legami che contano e ponetevi frequentemente nuovi obiettivi. Occhio alla salute, in questo periodo potreste avvertire un calo di zuccheri.

Capricorno - Crescendo avete affrontato e superato delle difficoltà personali e degli ostacoli che oggi vi hanno reso incrollabili. In settimana sarà necessario tirare fuori tutta la caparbietà di cui disponete, perché dei nuovi imprevisti saranno in agguato. Non permettete ai problemi esterni d'interferire con la vostra quotidianità. In amore o in famiglia potrebbe rendersi necessario fare un certo discorso o mettere dei paletti. Una buona convivenza si basa su rispetto, regole ed educazione. Per quanto riguarda la salute, attenzione ai cali di energie e ai giramenti di testa.

Acquario - Una persona appartenente al vostro passato, probabilmente un ex amore, vorrebbe riallacciare i legami. Se una storia è già finita una volta c'è stata sicuramente una ragione e con molta probabilità le cose potrebbero ripetersi. Non ricadete sugli errori del passato e bandite le minestre riscaldate. Pensate piuttosto che c'è un futuro nuovo e tutto da riscoprire. In settimana ci sarà bisogno di voi in casa, un familiare potrebbe sentirsi poco bene. Ultimamente non state dormendo bene, tendete a fare molti brutti sogni e a svegliarvi piuttosto stanchi. A ogni modo, in settimana la situazione si ripianerà e vi sentirete rinascere. Truffe e trappole in agguato, questo è il momento di alzare ancora di più la guardia.

Pesci - Per tutto il resto del mese di giugno sarà meglio andare con i piedi di piombo, specie se ci sono delle grandi decisioni da prendere o degli investimenti da effettuare. In quest'ultimo caso sarà meglio rimandare a luglio. A ogni modo aspettatevi una settimana piena di sorprese e di risvolti inaspettati. Il vostro cuore sta per tornare a innamorarsi come una volta, ma attenzione alle illusioni. Chi è in coppia, invece, vivrà delle giornate dense di passione, intimità e condivisione. Siete un segno sensibile e ricco di fascino, non cambiate ciò che siete soltanto per adeguarvi agli altri. Attenzione al traffico e alle code chilometriche.