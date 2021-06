L'oroscopo del 17 giugno si concentrerà sui sentimenti dei dodici segni zodiacali. Amore, gelosia, rabbia ed entusiasmo albergheranno negli animi di ciascuno di noi, ma non tutti riusciranno a padroneggiare le proprie emozioni.

Per avere un quadro dettagliato dell'Oroscopo di domani, sarà necessario osservare la volta celeste di domani e individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Nettuno

Luna in trigono a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo di domani 17 giugno.

Previsioni zodiacali del 17 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: durante questa giornata, il vostro umore avrà alti e bassi. Vorreste dimostrare tutte le vostre qualità, ma sarete costretti a volare basso, almeno per il momento. Vi sentirete limitati da una persona in particolare e, fino a quando non affronterete il discorso, non potrete risolvere la cosa. Sarà necessario usare le parole giuste, senza attaccare l'altro.

Toro: sarete molto legati al vostro aspetto esteriore. La moda vi offrirà nuovi modi per giocare con i colori e con gli accessori, mentre saponi profumati e nuovi cosmetici vi aiuteranno a sentirvi più sicuri. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' troppo superficiale, ma in realtà questo farà parte della vostra personale ricerca del benessere.

Gemelli: sarete eccessivamente preoccupati per i vostri cari. Non avrete un motivo particolare, ma la situazione odierna vi causerà un certo nervosismo. Tenderete a essere invadenti e poco permissivi. Questo atteggiamento, però, potrebbe trasformarvi in persone invadenti e soffocanti. La cosa migliore sarà lasciare più spazio agli altri.

Cancro: avrete bisogno di un nuovo punto di partenza. Sarete soddisfatti del rapporto con il partner e del lavoro intrapreso, ma vi renderete conto di non avere ancora abbastanza stimoli. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cercare un hobby o un'attività che possano interessarvi. Sicuramente, se ci riuscirete, vi sentirete molto meglio con voi stessi.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 17 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete talmente orgogliosi da rischiare di perdere una persona importante. Non vorrete essere voi a piegarvi perchè penserete di non aver commesso alcun errore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere sul da farsi, ma senza rinunciare ai vostri impegni e ai vostri hobby. In amore, non ci saranno importanti novità.

Vergine: dal punto di vista della salute, vi sentirete un po' indeboliti e avrete bisogno di qualche ora di riposo. Ultimamente, infatti, avete tirato un po' troppo la corda. Non ci sarà alcun motivo di allarmarsi, ma sarà necessario modificare le dieta e svolgere un po' di sano esercizio fisico.

Anche una passeggiata nel parco o una gita al mare potrebbero essere d'aiuto.

Bilancia: avrete tanti motivi per essere felici, ma vi renderete conto di non essere disposti ad accontentarvi. Punterete a rafforzare il rapporto di coppia e ad aumentare il feeling che vi lega al partner. Ovviamente, il risultato d ciò non dipenderà solo da voi, ma anche dall'impegno della persona amata. Se collaborerete, nel giro di poco tempo, raggiungerete il vostro obiettivo.

Scorpione: un pizzico di razionalità vi aiuterà a rimanere con i piedi a terra e a svolgere meglio il vostro lavoro. Sarete intenzionati a crescere come professionisti e come persone, ma non sarà facile lasciarvi alle spalle le vecchie delusioni.

Per fortuna, sarete circondati da persone che vi faranno sentire il loro affetto.

Astrologia di domani 17 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il sentimento predominante sarà la spensieratezza. Vi godrete la bella giornata e cercherete di allontanare i cattivi pensieri. Verrete travolti da un moto di positività che vi spingerà a compiere le scelte giuste. Il partner sarà molto dolce nei vostri confronti, ma avrete la sensazione che non vi stia dicendo tutta la verità.

Capricorno: per non rischiare di commettere degli errori, dovrete avere delle piccole arcortezze. Il vostro istinto vi spingerà a catapultarvi nelle situazioni senza riflettere, ma l'oroscopo di domani consiglia di fare appello anche al vostro lato più razionale.

L'amore andrà a gonfie vele e vi sentirete sempre più vicini al partner.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da un turbinio di emozioni. Proverete sentimenti vari e contrapposti, senza riuscire a individuare la causa di tutto ciò. Vi sentirete i protagonisti della situazione e non vorrete rinunciare a tutto questo. Attenzione, però, a non perdere di vista le necessità dei vostri affetti più cari e del partner.

Pesci: il vostro lato artistico avrà la meglio. Amerete giocare con i colori e sarete alla ricerca di nuove tecniche da poter sperimentare. Vi diletterete con materiali improbabili e sarete anche molto abili in cucina. La vostra famiglia non potrà che apprezzare il vostro talento, ma ci sarà chi, a causa dell'invidia, proverà a buttarvi giù.