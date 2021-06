L'oroscopo del 19 giugno darà la priorità ai sentimenti. L'amore renderà questo clima ancora più caldo e quasi tutti i segni zodiacali dovranno districarsi tra gli impegni lavorativi e quelli amorosi. Ci sarà chi darà la precedenza all'ambizione e chi preferirà rimanere attaccato ai propri principi.

Per avere un quadro completo delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Mercurio in trigono a Saturno

Venere in trigono a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 19 giugno.

Previsioni zodiacali di domani 19 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a buttarvi a capofitto nelle nuove opportunità, senza prestare la giusta attenzione ai consigli altrui. Non permetterete a nessuno di dirvi cosa fare perché lo considererete un'intrusione nella vostra sfera privata. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di provare a domare un po' la vostra ribellione e il vostro orgoglio.

Toro: non sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista lavorativo. Avrete qualche disguido con i colleghi, che creerà un ambiente teso e poco produttivo. Per sistemare le cose, dovrete essere pronti a scendere a compromessi, ma senza perdere di vista le vostre aspettative per il futuro.

Non sarà semplice e vi servirà tutto l'aiuto possibile.

Gemelli: sarete pronti a farvi colpire dalla magica freccia di Cupido. Il partner avrà la precedenza su ogni cosa e sarete pronti a tutto pur di renderlo felice. Avrete in mente una piccola sorpresa da dedicargli, ma tenete presente che l'organizzazione sarà la chiave del vostro successo.

Per stupirlo, dovrete avere tanta cura verso i dettagli.

Cancro: le amicizie vi metteranno a dura prova. Avrete la sensazione di non essere ascoltati all'interno del vostro gruppo e proverete a farvi notare. Per far emergere la vostra voce, però, non dovrete alterare la vostra personalità. Le persone tenderanno ad apprezzarvi di più se mostrerete il vostro vero carattere.

Potrebbero esserci delle belle novità in ambito amoroso.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 19 giugno:

Leone: la costanza sarà la chiave per il successo. Avrete chiari gli obiettivi da raggiungere, ma dovrete impegnarvi molto e smettere di procrastinare. Avrete molte distrazioni, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma se rimarrete concentrati, le cose inizieranno a prendere una piega diversa. L'amore vi sorriderà, anche se non sarete pronti ad assumervi importanti responsabilità.

Vergine: avrete bisogno di prendervi una pausa dalla tecnologia. Darete la precedenza al vostro benessere e alla compagnia degli amici. Anche se non sarete circondati da tantissime persone, quelle presenti vi faranno sentire bene con voi stessi e con il mondo.

Vi divertirete a scambiarvi confidenze e ad ascoltare i segreti degli altri.

Bilancia: non sarete molto soddisfatti della vostra situazione lavorativa. Vi renderete conto di voler iniziare un percorso evolutivo per riuscire ad emergere. Sarete molto legati alla vostra carriera e nessuno potrà farvi cambiare idea. Il sostegno del partner sarà indispensabile e anche la famiglia vi starà accanto emotivamente.

Scorpione: in ambito amoroso, sarete un po' impacciati. Avvertirete il bisogno di rivelare una cosa importante, ma avrete paura di non riuscire a trovare le parole giuste. Cercherete di prendere un po' di tempo prima di affrontare il discorso. Il partner, però, noterà subito qualcosa di diverso in voi e non si fermerà fino a quando non saprà la verità.

Previsioni astrologiche del 19 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'amicizia, per voi, sarà un tesoro prezioso. Vi fiderete ciecamente delle persone che avrete intorno, soprattutto di quelle che, nel corso del tempo, hanno dato prova di esserci sempre. Purtroppo, l'invidia sarà presente nel cuore di qualcuno che proverà a mettervi i bastoni tra le ruote. In ogni caso, sarete in grado di intervenire nel giusto modo.

Capricorno: avrete fretta di portare a termine i vostri impegni, perché le cose da fare saranno davvero tante. Non vi fermerete un attimo e la vostra storia di coppia potrebbe risentirne. Il partner, infatti, si sentirà trascurato e sarà molto incline ai rimproveri. Cercherete di cambiare la situazione, ma non avrete un ampio spazio d'azione.

Acquario: la cucina sarà il vostro regno. Nonostante il caldo, vi abbandonerete al processo creativo e darete vita a nuove ricette. Non cucinerete solo per voi stessi, ma soprattutto per la vostra famiglia. Sarà bello trascorrere un po' di tempo insieme, soprattutto perché, a causa del lavoro, gli impegni saranno sempre più numerosi.

Pesci: prima di prendere una decisione, preferirete vagliare tutte le possibilità. Sarete cauti nell'agire e anche nei rapporti romantici. Non vorrete rimanere scottati o delusi dal partner e neanche essere voi la causa della sua sofferenza. L'oroscopo di domani suggerisce di abbandonare parte delle vostre preoccupazioni, per vivere una giornata più serena.