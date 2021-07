L'oroscopo del fine settimana che va dal 10 all'11 luglio prevede la Luna tra il segno del Cancro e quello del Leone, che causerà alti e bassi a tanti segni zodiacali. In particolare i nativi Scorpione potrebbero non sentirsi sempre a proprio agio in ambito sentimentale, mentre l'Acquario potrebbe essere piuttosto polemico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend 10-11 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 luglio segno per segno

Ariete: un weekend che inizierà sottotono dal punto di vista sentimentale, a causa della Luna quadrata.

Ciò nonostante, domenica sarà una giornata decisamente migliore, da trascorrere senza troppi pensieri per la mente. In ambito lavorativo sfruttate al meglio le vostre energie per massimizzare i vostri risultati. Voto - 7,5⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo del prossimo fine settimana con un cielo ancora complicato da gestire. Certo, sabato la Luna sarà favorevole, ma non sarà sufficiente per un bel rapporto. Difficoltà che aumentano domenica, con l'astro argenteo in quadratura. In ambito professionale fortunatamente continuerete a svolgere bene il vostro lavoro, ma attenti alle energie, saranno piuttosto basse. Voto - 6+ ⭐⭐

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questo weekend per voi nativi del segno. Godrete del favore di Venere ancora per un po’, domenica inoltre la Luna sarà positiva e in amore non potrete chiedere di meglio.

Settore professionale che vedrà Mercurio andar via dal vostro cielo, per cui attenzione: i vostri progetti potrebbero assumere una direzione differente. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: fine settimana che vedrà l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale. Oltre a ciò, la Luna sarà in congiunzione sabato, regalandovi la giornata perfetta sia in amore che a lavoro.

Domenica potrebbe esserci un po’ di lavoro da fare, ma sarete felici di svolgere tali mansioni. Voto - 9 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: purtroppo Mercurio non sarà più così favorevole nei vostri confronti e le cose in ambito lavorativo potrebbero complicarsi. Valutate attentamente ogni mossa prima di prendere una decisione. In amore Luna e Venere vi daranno un grande sostegno emotivo, che saprete sfruttare a dovere per stabilire una discreta armonia nel vostro rapporto.

Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo del fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale. Dopo alcune giornate poco soddisfacenti, riuscirete ad avere la vostra rivincita, godendo di una relazione sentimentale stabile e, per il momento, senza troppi pensieri e problemi. Nel lavoro non potrete dire ancora la stessa cosa, ma il fatto che Mercurio diventi vostro alleato sarà già un vantaggio. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: settore professionale che vedrà alcune piccole complicazioni a partire da domenica. Mercurio, infatti, sarà in quadratura, per cui valutate le idee che vi verranno. Sabato non sarà una grande giornata per i sentimenti, ma domenica, con la Luna favorevole, sarete piuttosto felici con il partner.

Voto - 7 ⭐⭐⭐

Scorpione: avrete la sensazione di essere sulle montagne russe con questo cielo a tratti favorevole. Se sabato vi sentirete piuttosto bene, domenica non potrete dire la stessa cosa. Almeno in ambito lavorativo ve la caverete bene grazie a Giove favorevole, oltretutto arriverà anche Mercurio a darvi una mano. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: secondo l'oroscopo riuscirete a mantenere una certa intimità con il partner grazie a Venere e, successivamente, alla Luna in buon aspetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro ancora non potete dire di essere al top della forma, ma con Mercurio che smette di darvi fastidio inizierete a prendere decisioni molto più sensate. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo del weekend sottotono per voi nativi del segno.

La Luna sarà in opposizione, rendendo il dialogo con il partner piuttosto difficile. Domenica ci saranno piccoli, ma importanti miglioramenti. Nel lavoro invece Mercurio, che entra in opposizione, potrebbe creare qualche fastidio. Affidatevi comunque a Giove per i vostri progetti. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Acquario: piuttosto polemici dal punto di vista sentimentale nel corso del fine settimana, colpa in particolare della Luna e di Venere opposti. Meglio in ambito lavorativo, dove potrete contare sulla posizione favorevole di Saturno per svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: questo cielo sta per raggiungere il suo massimo splendore secondo l'oroscopo e il fine settimana ne sarà la prova.

Mercurio, infatti, si troverà in trigono dal segno del Cancro e, insieme a Giove in congiunzione, in ambito lavorativo i buoni risultati non si faranno di certo attendere. In amore la Luna sarà favorevole sabato, per cui esaltate ogni momento insieme alla vostra anima gemella, per poi vivere una domenica tranquilla e in armonia. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐