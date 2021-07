L'Oroscopo del giorno 14 luglio, ha già ingranato la "marcia veloce" ed è pronto a dare le giuste info su quali saranno i segni baciati dalla fortuna in questo mercoledì. Dunque, in analisi la parte centrale della settimana messa in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere come sono stati preventivati i comparti relativi ad amore e lavoro? Certo che si: in questo contesto ad avere massima compatibilità con le effemeridi saranno i nativi della Bilancia e del Sagittario, indicati tra i segni "top" del momento.

Invece, parlando di simboli in difficoltà, le previsioni zodiacali di mercoledì 14 luglio preannunciano un periodo "flop" all'Acquario, sottoscritto con le due stelle della negatività.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 14 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 14 luglio

Bilancia: ★★★★★. Mercoledì giornata più che fantastica. Saprete fare le mosse giuste a proposito del rapporto con gli altri e in una situazione piuttosto complessa: risulterà davvero impossibile non riconoscere i vostri meriti e ammirarvi con uno sguardo di stima. Il vostro atteggiamento positivo, inoltre, si tradurrà presto in occasioni molto interessanti che dovrete cogliere senza alcuna esitazione.

L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima dalla persona che vi ama tanto. In coppia pertanto, l'umore e la voglia di stare insieme balzeranno in primo piano. La Luna, regina dei sentimenti, porterà nuova linfa positiva all'interno del rapporto: pronti a sfoderare il vostro lato più intraprendente e birichino?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, molto presto scoprirete che forse è arrivato il momento di un nuovo amore. C'è qualcuno che mostra una certa curiosità nei vostri confronti: che aspettate, buttatevi! Nel comparto lavoro, sbrigate tutte le noie burocratiche, poi lanciatevi a capofitto in nuove imprese: raggiungerete risultati ottimi.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di mercoledì consigliano di mettere da parte qualsiasi tendenza ad accendere polemiche. Piuttosto, fare appello a tutta la diplomazia in proprio possesso sarebbe davvero una carta vincente. Non si escludono momenti di criticità sul fronte professionale: se ne avete la possibilità chiedete consiglio a chi ne sa più. Diciamo comunque che questo giorno non dispiacerà, specialmente in amore, a patto di non riversare eventuali tensioni, come pure le solite frustrazioni, sul partner. Siate più amorevoli, vedrete che sarete ricambiati con attenzioni e tante coccole. Single, in questa giornata avrete la possibilità di conoscere persone davvero speciali: lasciate una porta aperta per permettere a costoro di potervi apprezzare come meritate.

Nel lavoro, potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze capaci senz'altro di dimostrare le vostre migliori qualità. Il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza potrebbe suggerirvi una mossa strategica: non tralasciatela.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 14 luglio al Sagittario svela un cielo decisamente di parte, certamente capace di portare novità positive soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Raggiungerete una tranquillità inseguita da tempo e mai aveste immaginato di ritrovarla proprio in questa parte del mese di luglio. Fate partecipe il vostro partner dei vostri desideri, sicuramente vi esaudirà come mai aveva fatto prima d'ora: spesso le stelle fanno miracoli!

Single, se avete scelto di essere tali vuol dire che state bene così, quindi non resta che godere al meglio questa vostra condizione: auguri! Se invece siete in cerca di amore, allora vi scoprirete capaci di puntare su un periodo ricco di sensualità e tanta spregiudicatezza. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, scegliete se seguire l’istinto oppure affidarsi ai soliti ragionamenti: una volta presa una strada, però, vietato tornare indietro.

Oroscopo e stelle del giorno 14 luglio

Capricorno: ★★★★. La parte della settimana giunta al giro di boa si apre per voi del segno in modo positivo. Riceverete ottimi stimoli dalle persone che vi circondano e inizierete a coltivare progetti che si riveleranno molto fruttuosi nel breve termine.

Bene anche i rapporti sentimentali, ma cercate in serata di staccare completamente la spina da fonti di stress o roba simile. In coppia sappiate fin da ora che non sarà affatto semplice gestire eventuali situazioni negative. Comunque, non allarmatevi per qualche battuta d’arresto: sicuramente vi darà modo di "fare esperienza" sulla gestione del rapporto. Con il carattere che vi ritrovate potreste cedere alla tentazione di farsi prendere dall’ansia e poi non riuscire ad avere tutto sotto controllo: calma! Single, una giornata passabile si prospetta sulla carta. Diciamo che avrete di fronte una serata piacevolissima, pronta a soddisfare la maggior parte di voi e quasi tutta all’insegna del relax e del divertimento.

Nel lavoro, dovete sistemare questioni o pagamenti in sospeso.

Acquario: ★★. Venere in Leone in diretta opposizione al vostro Saturno nel segno vi complica le cose e guasta l’umore: se qualcuno tentasse di provocare, purtroppo avrà la possibilità di trovare in voi terreno fertile. Di conseguenza il consiglio è quello di starsene il più possibile per i fatti propri e alla larga da fiammelle di vario tipo. L’amore compensa, per fortuna, regalando momenti di autentica felicità. In campo sentimentale dal punto di vista della coppia se avete una prova da superare oppure qualcosa di importante da mettere in gioco allora assicuratevi di avere l’umore e l'energia adeguata per farlo. Se invece siete già felicemente in coppia, studiate il modo migliore per sorprendere la dolce metà.

Single, dovete imparare ad essere pazienti, cercando, se fosse necessario, anche di "inghiottire" l’orgoglio: per quanto faticoso vi possa apparire, fatelo, non ve ne pentirete. Nel lavoro, sarete poco motivati, svogliati e tendenti a fare qualcuna delle vostre "sparizioni" misteriose, imboscandovi dove sapete...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 14 luglio, annuncia l'arrivo di segnali positivi con momenti densi di elettricità, senz'altro capaci di generare opportunità in alcuni campi. In riferimento alla quotidianità in generale invece, avrete modo di sperimentare l’importanza di certi contatti e toccare con mano la stima nei vostri confronti da parte di persone che contano. In amore qualche difficoltà soprattutto in coppia: se vi lascerete assorbire da mille pensieri, la distrazione potrebbe essere dominante in questo giorno, creandovi qualche difficoltà con il partner.

Il cielo comunque è già pronto per offrire discrete opportunità di divertimento o di riuscita: vedrete finalmente i primi frutti del vostro impegno portare qualche anticipata soddisfazione. Per coloro ancora single giornata ideale per stare con gli amici oppure per dimostrare il vostro affetto alle persone che vi sono care e, perché no, tentare di approcciare quella stupenda persona che tanto desiderate. Nel lavoro qualche buona soddisfazione professionale arriverà, si spera, molto presto.

Classifica 14 luglio, le stelle dei dodici segni

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo mercoledì? Bene, niente di più facile: ecco, pronta da consultare, la nostra nuova classifica completa interessante la giornata del 14 luglio come sempre in questo contesto valida per tutto lo zodiaco.

A fare la differenza tra i vari segni, la Luna in Vergine e il Sole in Cancro, tra di loro in splendido sestile. Grandi performance in ambito affettivo che a livello lavorativo si prevedono per i nati in Gemelli, segno classificato quest'oggi al "top del giorno". Invece valutato in giornata "flop" il segno dell'Acquario insieme a quello del Cancro, nel contesto entrambi indicati in periodo sottotono. La situazione dettagliata nel riepilogo a seguire.

Le stelline di mercoledì 14 luglio: