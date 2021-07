L'Oroscopo del giorno 16 luglio evidenzia la presenza della Luna nel campo della Bilancia. Cosa porterà di buono l'Astrologia ai sei segni dello zodiaco compresi dalla Bilancia fino a Pesci? A proposito di ciò, le predizioni zodiacali annunciano fortuna in arrivo per Bilancia e Acquario, entrambi sottoscritti in periodo da cinque stelle. Pochi gli altri segni valutati in giornata positiva: nel nostro caso a poter contare sui favori seppur discreti di astri benevoli saranno certamente coloro dello Scorpione e del Capricorno. Al contrario invece, le previsioni zodiacali di venerdì 16 luglio non vedono di buon auspicio la fine della settimana lavorativa per gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario o dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 16 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 16 luglio

Bilancia: ★★★★★. Preparatevi a "sbancare" in amore e/o nel lavoro: questo venerdì sarà una giornata sicuramente più che a favore, in molti settori della vostra vita. Il periodo sotto esame vedrà ancora una splendida Luna nel segno, nel contesto in solido trigono a Saturno. Saranno favoriti eventuali ritorni in amore e gli affari di cuore in generale andranno a gonfie vele. Ottime anche le situazioni legate al denaro: qualcuno potrebbe veder letteralmente piovere dal cielo una bella sommetta, giocando numeri oppure o ricevendo una piccola eredità.

Ottimo giorno in generale: in questo periodo non c’è situazione che vi veda a corto di idee o di valide argomentazioni. Se qualcuno di voi dovesse essere in difficoltà a causa di fatti, persone o situazioni pregresse, di qualsiasi tipo, allora d'obbligo puntare tutto sul fattore sorpresa e agire subito: garantito il buon esito finale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sappiate che è molto meglio non perdere tempo ma cercare di centrare subito gli obiettivi, in modo da migliorare i risultati. Non trascurare le pubbliche relazioni: siete abili nei contatti e suscitate ottime impressioni. Qualcuno potrebbe avere una gradita sorpresa in ambito lavorativo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata da gestire in piena normalità.

Certamente prevista come di routine, tediosa e in massima parte al rallentatore. A portare piccoli contrattempi, specialmente nei rapporti interpersonali o in ambito parentale potrebbe essere un problema che si trascina da tempo. In questo momento dovete prestare moltissima attenzione in particolare se ci sono decisioni da prendere. Non potete permettervi distrazioni ed errori da leggerezza, magari prese di posizione sbagliate. Avete un’idea? Per ora tenetela per voi anche se pensate eventualmente di parlarne con persone di cui vi fidate, questo perché non è il giorno della fiducia incondizionata. Single, non lasciate le buone e collaudate abitudini con altre poco conosciute: dice il saggio "Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia e non quel che trova." Nel lavoro, se saprete sfruttare al massimo le vostre buone qualità, specialmente quelle legate all'intuizione o alla fantasia, sicuramente non avrete difficoltà di alcun genere.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di venerdì 16 luglio al Sagittario indica l'arrivo di un giorno assolutamente da non prendere alla leggera. La giornata di fine settimana si presenterà decisamente insoddisfacente. In amore, in tanti andrete (forse) in cerca di comprensione o di complicità presso partner, famigliari o amici fidati. Attenti comunque a non cadere nella trappola dell'eccessivo nervosismo: se sarete troppo aggressivi con le persone, specialmente la vostra metà, di certo non sarete subito capiti e potreste ottenere il contrario di ciò che vi sareste aspettato. Dunque, riposatevi e non cercate discussioni inutili. In alcuni frangenti, indagate profondamente in voi stessi, in questi giorni, prima di avanzare pretese o richieste alla persona amata (o che vorreste amare): mai mettere in evidenza il fatto che quest'ultima vi sembri troppo esigente nei vostri riguardi.

La parte riguardante il lavoro invece invoglia ad una pausa: potrebbe essere la giusta scusante per passare qualche momento in compagnia di chi sapete. Fate attenzione a non creare equivoci.

Oroscopo e stelle del giorno 16 luglio

Capricorno: ★★★★. Giornata quasi nella norma: perché non organizzate un incontro con qualche vecchio amico o amica, così, tanto per. Gli astri saranno connessi al vostro segno al "50 e 50", ossia positività e negatività perfettamente bilanciate. Quindi perché non approfittare per fare, con calma e raziocinio, un po' di testa vostra? In merito agli affetti, le predizioni giornaliere non annunciano eccessivi disordini a livello affettivo-sentimentale. Se avete una vita di coppia solida, questa fase non deve preoccuparvi più di tanto.

Se invece la vostra storia accenna a incrinature o debolezze, il rischio dei generare crisi di un certo rilievo sarà maggiore. Quindi, come recitava una saggia campagna pubblicitaria di qualche anno fa, "Se lo conosci lo eviti". Single, vi sentirete appagati e rilassati, soprattutto molte delle vostre aspettative interessanti la sfera affettiva saranno in parte realizzate. Agite e pensate da positivi: mai scoraggiarsi! Nel lavoro invece, nessuno vi ostacolerà. Siete pronti a tutto pur raggiungere gli obiettivi che vi siete proposti? Ok, datevi da fare, senza perdere tempo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani sono sicure del fatto che partirà alla grande questo venerdì di fine settimana.

Sarete tra i favoriti del momento e perciò coccolati soprattutto in ambito famigliare: sia che siate nonni/nonne, madri/padri o figli, gongolate: il periodo regalerà felicità e allegria da vivere ovviamente nel calore di chi vi vuole bene. In amore, certamente sarà una giornata piena di novità con anche piccoli desideri pronti ad avverarsi. In teoria, tutto o quasi vi sarà possibile, quindi gioite pure ma senza oltrepassare certi limiti in quelle situazioni che sapete: fidarsi è bene, non farlo, a seconda dei casi potrebbe essere una sana scelta. La giornata invita più che altro al sano relax generale. Se poi siete anche disposti a riscoprire emozioni perdute, ben venga: datevi da fare con chi amate...

Single, da oggi in poi siete pronti per avere una relazione stabile. Sappiate che questo è un buon momento per i sentimenti, dunque agite e non siate come al solito titubanti. Nel lavoro, è giunta l'ora di scrutare l'orizzonte: qualcosa di buono vi aspetta senz'altro, se non nell'immediato, almeno nei prossimi tre o quattro giorni. Non sarà facile se avete da fare delle scelte ma consolatevi, la Luna sarà tutta dalla vostra.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 16 luglio, indica un periodo purtroppo abbastanza sfavorevole per molti di voi, amici del segno. Infatti la giornata è indicata dall'Astrologia come negativa, in questo contesto indicata da due stelle e con la spunta del "ko".

Il consiglio è quello di non fare passi azzardati, magari credendo di fare la cosa giusta. Il periodo aspetta solo che facciate voi la prima mossa, per poi punirvi facendovi sbagliare. La vostra arma contro le negatività? Eccola: rimandare tutto ai prossimi giorni, senz'altro migliori di questo. In amore a portare qualche indecisione nel vostro quotidiano saranno di sicuro Venere e Marte, coppia in diretta opposizione al vostro Giove. Nel frattempo state attenti, la persona che avete a fianco potrebbe mettervi alla prova dei fatti. Forse più di qualcuno di voi dovrà fare mente locale su alcune indecisioni avute nei giorni passati: evitate le provocazioni. Per coloro ancora single, il consiglio è di non fare nulla per il momento.

Se possibile, rinviate a giorni più opportuni le cose di una certa importanza. Nel lavoro, non fatevi prendere dal panico, lavorate come avete sempre fatto: la prossima settimana andrà molto meglio.

Classifica 16 luglio, le stelle dei dodici segni

Ansiosi di dare un'occhiata alla situazione estrapolata dalle stelle relativa al vostro amato segno? Bene, ecco la scaletta, come sempre in ordine decrescente dal migliore al meno fortunato. Precisiamo che la classifica interessante la giornata del 16 luglio è completa, dunque come di consueto interessa tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete a Pesci.

Le stelline di venerdì 16 luglio: