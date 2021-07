L'Oroscopo del giorno 17 luglio è pronto a mettere in chiaro come andrà la giornata di partenza del nuovo weekend. In primissimo piano l'ingresso della Luna in Scorpione, condizione astrologica capace di generare flussi altamente efficaci in ambito sentimentale. A fare "man bassa" della positività rilasciata dall'Astro d'Argento, oltre allo scontato Scorpione, soprattutto l'Acquario: il simbolo di Aria potrà contare sulla positiva specularità offerta dalla coppia Luna-Venere, tra loro in splendido sestile.

Parlando invece di difficoltà emergenti, le previsioni zodiacali di sabato 17 luglio indicano un periodo poco efficace per coloro nativi del Capricorno o del Sagittario, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 17 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 17 luglio

Bilancia: ★★★★. La giornata del 17 luglio si incamminerà sulla lama della tediosa normalità, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da registrare. In amore, pur con qualche problematica in via di definizione, almeno una tra queste risulteranno purtroppo di difficile soluzione, non scoraggiatevi: innanzitutto fatevi forza e siate consapevoli di aver già di vostro gli assi nella manica migliori, capaci di fronteggiare qualsiasi avversità. Single, avete in mente una tipologia di uomo/donna ideale che vi siete proposti, ma preferite rimanere con i piedi per terra o a guardarvi attorno.

Senza avere toppe pretese, se lo desiderate, qualcuno senz'altro è li che vi aspetta. Nel lavoro, domani cercate di essere molto chiari con le persone con le quali vi troverete a collaborare, in modo da non incappare in equivoci.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano che partirà magnificamente questo primo giorno di weekend.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, merito di una spettacolare Luna nel segno, vi aspetta una giornata davvero tutta da gustare. La vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalare una meravigliosa occasione, prendetela al volo e gioite se siete liberi da vincoli. Se invece state insieme ad un'altra persona, tenete presente che non farà troppo piacere (nell'eventualità) una tale situazione, geloso/a com'è...

Single, non fatevi illusioni sul periodo top: se la vostra "preda" non l'avrete prima ben imbrigliata col cuore, non solo a chiacchiere, certamente vi lascerà con un palmo di naso. Nel lavoro, avete finalmente carta bianca sulla gestione di alcuni problemi che vi stanno attualmente molto cuore: non deludetevi anche stavolta, ok?

Sagittario: ★★. L'oroscopo di sabato 17 luglio al Sagittario indica un weekend un po' debole dal punto di vista della positività astrale. Stavolta il cielo, ancora scarno e privo di legamenti planetari, non garantirà alcuna protezione. In amore soprattutto, visto il frangente delicato, si consiglia di fare attenzione a come vi porrete nei confronti del partner o della persona che vi interessa in questo momento.

Si prevede un umore a fasi alterne con momenti in cui vincerà lo sconforto e, in altri, avrete dei decisi attacchi euforici davvero inspiegabili. Per i single si preannuncia un giorno certamente pesantuccio da affrontare. Previsto da 'ko', il periodo porterà non poche difficoltà in amore: difficilmente riuscirete a coinvolgere le persone giuste, in grado di aiutarvi o consigliarvi nel cercare di superare una situazione in stallo piuttosto complessa. Le previsioni del giorno, sul ramo lavoro non è che preannunciano un andamento diverso da quello visto per i sentimenti: il periodo dovrà essere affrontato con serietà e concentrazione.

Oroscopo e stelle del giorno 17 luglio

Capricorno: ★★★. La giornata del 17 di luglio vi vedrà abbastanza irrequieti.

Forse, state aspettando qualche buona notizia che tarda ad arrivare? Se così dovesse essere, pazientate, prima o poi qualcosa si muoverà. In merito agli affetti, presto tutto si aggiusterà secondo le aspettative: i sentimenti legati al vostro segno sono stati studiati in base alle effemeridi del periodo, per questo siamo orgogliosi di annunciare che, se davvero lo vorrete, potreste avere a che fare con incredibili sorprese e specialissime novità. Single, indagate profondamente in voi stessi, in questi giorni, prima di avanzare richieste alla persona amata (o che vorreste amare), accusandola magari di essere indecisa o esigente nei vostri riguardi. Dai, un po' più di malleabilità non guasta di certo.

Nel lavoro invece, qualche piccola chance in più in questo periodo potrebbe starci, comunque non aspettatevi granché.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani svelano una giornata portatrice di tanta buona fortuna. Questo vi metterà in condizione di essere tra i favoriti in campo sentimentale e con una forza di volontà straordinaria capace di farvi affrontare quasi tutto senza problemi. Secondo quanto estrapolato dall'Astrologia del giorno riguardo al segno, per quanto concerne l'amore il periodo vi vedrà molto innamorati. Questo perché molti di voi non lo sono di una persona qualsiasi, ma di una più che speciale ai propri occhi: siete d'accordo? Single, arriverà un incontro indimenticabile: ne sarete degni?

Se tira aria di burrasca con la persona con la quale vorreste condividere il cuore, non vi farete certo scrupoli se dovesse presentarsi l'occasione di flirtare al di fuori del menage... Nel lavoro, questo potrebbe essere il frangente perfetto per osare qualcosa di mai provato: sarete disposti, per questo, a sacrificarvi lavorando duramente?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 17 luglio, indica l'arrivo di un periodo discreto, diciamo pure ordinario. La giornata di fine settimana, non annuncia nulla di rilevante: con Giove e Nettuno nel segno, nel complesso divisi a metà tra positività e negatività emigrato è il momento di far vedere quel che sapete fare 'da soli', senza aiuto da parte delle stelle.

In amore, il vostro partner vi reclama a gran voce (quella del cuore, ovviamente!): passate più tempo con lui/lei, magari preparando una sorpresa inusuale. Una cenetta speciale, solo per voi due, sicuramente sarà apprezzata moltissimo. Per coloro ancora single, vi sentirete appagati e rilassati. Soprattutto molte delle vostre aspettative interessanti la sfera affettiva saranno in parte realizzate. Nel lavoro, buona l'intraprendenza se unita a un convinto spirito d’iniziativa. Questo vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre capacità, migliorando non di poco le attuali condizioni.

Classifica 17 luglio, le stelle dei dodici segni

Pronti a dare sfogo alla felicità, oppure (speriamo di no), alla delusione?

Certamente non tutti i segni possono stare alla punta della piramide della positività, qualcuno purtroppo dovrà restare sotto. Vediamo chi riderà e chi invece sarà costretto ad accontentarsi delle briciole iniziando a valutare nel complesso la classifica completa interessante la giornata del 17 luglio.

Le stelline di sabato 17 luglio