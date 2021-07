L'Oroscopo del giorno 2 luglio 2021 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima di partire ad analizzare i singoli segni è d'obbligo ricordare che in questa sede concentreremo l'attenzione esclusivamente su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che, a gongolare nel periodo, meritatamente considerati al "top del giorno", gli amici dello Scorpione.

Invece, per quanto concerne i simboli astrali previsti in difficoltà, le previsioni zodiacali di venerdì 2 luglio vedono decisamente "duro" il frangente per i nativi del Capricorno: il puntiglioso segno di Terra avrà la giornata messa sottosopra da Marte e Venere ambedue posizionati in modo speculare negativo al comparto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 2 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 2 luglio

Bilancia: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà abbastanza in linea con una parte delle vostre attese. Diciamo buono l'avvio del periodo con un finale previsto da un punto interrogativo. In amore, avrete discrete soddisfazioni o piccole opportunità per migliorare ulteriormente la vostra posizione sentimentale.

La passione, se è questo il vostro principale problema, sappiate che non è affatto diminuita; il tutto starà nel saperla unire ad altri lati essenziali del rapporto. Diciamo che, se riuscirete a superare l'attuale conflitto tra mente e corpo, riuscirete superare problemi e necessità. Single, non avere accanto la persona giusta non vi sprona a cercare rimedio?

Il fatto di poter continuare a vivere nella spensieratezza di una libertà senza legami, se ritenuto appagante, si potrebbe racchiudere in un semplice detto: "Quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba". Nel comparto lavoro, più di qualche nativo potrebbe non avere le idee troppo chiare: le stelle consigliano di agire d'istinto e, tassativamente, farlo velocemente.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo di periodo certamente all'altezza delle vostre più taciute aspettative. Per i sentimenti, se non proprio sublime, la giornata di fine settimana sarà sicuramente più che perfetta per godere appieno ogni singolo momento. Se siete già in coppia, un paio di idee che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messe in gioco. Tutto starà a non farsi demoralizzare dai soliti 'gufi', sempre invidiosi di voi e pronti a frenare ogni vostro entusiasmo. Single, a voi gli astri raccomandano solo una cosa: alzatevi presto! Al mattino potreste trovare delle buone opportunità per mettervi in mostra, sappiatelo.

Se non sapete cosa fare, allora fatevi belli e uscite. Nel lavoro, un amico (o amica) potrebbe essere il vostro asso nella manica, impegnandosi con voi in un progetto oppure offrendosi per aiutarvi a risolvere un problema impegnativo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 2 luglio al Sagittario indica una giornata abbastanza normale, valutata nelle predizioni astrologiche con le solite quattro stelle indicative della normale routine. Meglio così, anche perché osservando bene l'oroscopo degli altri segni, senz'altro c'è chi sta peggio! In amore intanto, la buona comprensione da parte del vostro partner vi renderà sicuri e abbastanza tranquilli. In coppia, il periodo è senz'altro indicato per iniziare a fare qualche progetto di vita a lungo termine, logicamente in vista di un futuro insieme.

Sappiate che la persona amata potrebbe farvi una bella sorpresa, dunque siate pronti preparandovi sentimentalmente e fisicamente alla buona novità. Per i single, potrebbe essere questo il momento giusto per mettersi in luce nei confronti di chi sapete! Ottenere l’attenzione o l’approvazione della persona amata sarà certamente alla vostra portata. Per la parte riguardante il lavoro, da tenere in conto che i pianeti del momento non faranno altro che suggerire di andare oltre le vostre attuali conoscenze. Cogliete la palla al balzo e cercatevi nuovi spazi professionali: dai, per una volta tirate fuori le idee!

Oroscopo e stelle del giorno 2 luglio

Capricorno: ★★. Questo venerdì si prevede poco performante in alcuni comparti, soprattutto a livello interpersonale.

Però, se ben gestito, il periodo riuscirà a regalare anche piccole chicche di gradita positività. E' risaputo che quando le acque sono agitate anelate a un po’ di pace, quando invece la situazione è tranquilla vi annoiate da morire: come tutti i comuni mortali non siete mai contenti... In merito agli affetti, secondo l'oroscopo del giorno, sarà soprattutto in amore che arriveranno maggiori i problemi. All'orizzonte probabili scontri a causa di una eccessiva gelosia: lui (o lei) sarà talmente preso dall'ansia che nasceranno accese discussioni; ovviamente, come al solito, per futili motivi. Single, si prospetta un periodo particolarmente fertile per l’amore e i sentimenti. Tuttavia, dovrete essere disposti a fare il primo passo: mettete in conto che non sarete molto espansivi, rischiando di far innervosire chi sapete: calma!

Nel lavoro infine, dovrete cambiare atteggiamento e metodo di analisi se non volete avere problemi con colleghi o superiori. Intanto gli astri invitano a stare calmi: basta con le troppe lamentele, concentrate l'attenzione sulle cose.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani prospettano un gran venerdì per il segno. Dunque periodo davvero fortunato, diciamo che potrebbe anche continuare (in parte) la prossima settimana. Pronti a guadagnare qualche punto a favore in ambiti nuovi? In campo sentimentale, andranno benissimo quelle coppiette che avessero voglia di creare o ripartire da zero. Sarete invogliati ad intraprendere un percorso nuovo, forse più impegnativo ma in grado di regalare tantissime emozioni.

In tanti tra voi del segno risulteranno davvero irresistibili: pronti a fare qualcosa di nuovo insieme a chi amate? Single, sarà una giornata molto utile per coloro che volessero tentare un approccio amoroso. Dunque fatevi belli, armatevi di perspicacia unendo il tutto in un pizzico di faccia tosta: risultato garantito. Nel lavoro invece, riprendete in mano quel progetto che sapete, rimasto fermo nel cassetto in attesa di momenti migliori: chissà, forse potrebbe essere messo in pratica proprio adesso, che dite?

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 2 luglio, prevede che possa iniziare molto bene questa parte della settimana, con un giovedì giudicato ottimo già dal primo mattino. Il solito consiglio: buttatevi, senza esitare!

Nel lavoro, non avrete troppo tempo per rilassarvi, passate ai fatti e organizzate la giornata nei minimi dettagli. In amore il periodo sarà all'insegna dei sogni, delle belle illusioni e del romanticismo se attualmente siete in coppia. Attenzione, atmosfere coinvolgenti potrebbero suggestionare qualcuno di voi, trascinandolo verso un’avventura mozzafiato ma ad alto rischio! fruttate il momento ottimo per proporre un'uscita all'aria aperta con la persona del vostro cuore, ovviamente da fare al più presto in modo da sfruttare questo buon cielo astrologico. Il buonumore influirà positivamente nei rapporti di coloro in stato singolo, specialmente con le persone che attualmente ruotano attorno. Dovete cercare di mettere in pratica i consigli che vi arriveranno.

Nel lavoro sarete soddisfatti del fatto che porterete a termine con successo una mansione spigolosa.

Classifica 2 luglio, le stelle dei dodici segni

Un nuovo venerdì è alle porte e senz'altro stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività della giornata. In evidenza, pertanto, la nuova classifica completa interessante la giornata del 2 luglio valida per tutti e dodici i segni zodiacali. Ansiosi di scoprire quante stelle avrà il vostro segno d'appartenenza? Passiamo pure a scoprirlo immediatamente analizzando lo schema preposto a tale scopo.

Le stelline di venerdì 2 luglio: