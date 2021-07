Le previsioni zodiacali di sabato 24 luglio 2021 è pronto a regalare attimi di vera gioia in questo primo giorno di weekend. In primo piano in questa giornata un buon vento di curiosità: ansiosi di sapere perché? Ebbene, in arrivo un evento di notevole interesse per ciò che riguarda il settore relativo ai sentimenti: l'ingresso della Luna in Acquario previsto alle ore 02:12 del primissimo mattino di sabato. L'Astro d'Argento porterà notevoli benefici non solamente al simbolo astrale direttamente interessato, bensì darà occasione a coloro nativi del Sagittario di sfruttare al massimo l'amore nel periodo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 24 luglio

Bilancia: ★★. Poco o nulla da aspettarsi questo sabato. Pianeti dissonanti sono pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni. Come comportarsi, dunque? Intanto, per quanto riguarda l'amore, forti turbolenze in arrivo! La giornata di fine settimana potrebbe essere particolarmente nevrotica e stizzosa, per i più inspiegabili motivi: evitate di prendervela con chi vi sta accanto solamente per ripicca. Single, giornata davvero non all'altezza delle attese? Le stelle la pensano proprio in quel senso, starà a voi ribattere colpo su colpo eventuali frangenti negativi.

Nel comparto lavoro, qualcuno senza scrupoli tenterà di distogliervi da qualcosa di promettente al solo scopo di poterne trarre vantaggio personale: state in campana!

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato svelano un'ottima giornata, semplicemente efficace sotto molti aspetti, in primis in quello legato agli affetti o ai rapporti d'amicizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in famiglia, tutto potrebbe andare secondo le vostre logiche: un dialogo costruttivo tra voi ed i componenti il nucleo darà spunti per soluzioni intelligenti. In amore, si alle belle novità o alle emozioni sincere: la giornata nascerà con astri certamente favorevoli al segno, gradevoli e ben disposti a dare una mano nel liberarvi da un peso non indifferente.

Single, on inseguite fantasmi del passato, adesso pensate al futuro: riuscirete a superare un momento "no" grazie all’aiuto di un amico speciale. Nel lavoro, saprete far valere la vostre ragioni fino in fondo, sapendo di essere nel giusto. Questo sabato nulla dovrà essere improvvisato, soprattutto vietato giocare sporco!

Sagittario: ★★★★★. Pronti a "volare" in amore? In arrivo un avvio di weekend garantito al "top" da cinque splendide stelline. La giornata non porterà eccessive problematiche a cui porre rimedio, quindi, approfittate del momento per mettere a segno qualcosa di importante. L'oroscopo del 24 luglio consiglia di avere massima fiducia in campo sentimentale. Infatti si prospetta molto fortunato il periodo, pieno di occasioni per consolidare i rapporti in corso oppure, per chi è single, di trovarne di nuovi e appaganti.

Se saprete coniugare dinamismo e curiosità, con una buona capacità di discernimento, niente e nessuno vi potranno fermare. La parte riguardante il lavoro, problemi o dubbi irrisolti? Calma, se affrontati con tranquillità e giusta concentrazione riuscirete senz'altro a chiuderli a favore.

Oroscopo e stelle del giorno 24 luglio

Capricorno: ★★★★. La giornata del 24 luglio è prevista nella sua interezza abbastanza positiva. In amore, riuscirete a coordinare al meglio le vostre intenzioni: in coppia, potreste notare senz'altro un piccolo aumento nella capacità di venire incontro al partner. Inoltre, un buon aspetto fisico sarà pronto a rispondere ad ogni esigenza della persona amata. Single, a voi servirà un po' più di autocontrollo, soprattutto se doveste trovarvi nella condizione di affrontare uno scontro verbale legato alla persona di vostro interesse.

La vostra attività intanto, riguardo il lavoro, riceverà flussi benevoli di provenienza astrale: troverete discrete possibilità per mettervi in luce, perché non provarci?

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani svelano una giornata certamente fortunata in amore. Sotto l'egida di una Luna armonica e altamente di parte, per voi del segno particolarmente favorevole in quanto presente nel comparto proprio da questo sabato, senz'altro sarà ben disposta ad accontentare ogni desiderio. In amore buone chance di riuscita in alcune questioni in corso di definizione: gli astri consigliano di ascoltare un certo suggerimento, forse, di provenienza fuori dalla coppia. Single, non siate titubanti con la persona verso la quale vorreste far colpo: cercate di essere sinceri e realisti.

Nel lavoro, piccoli avvisaglie portate dal vento del probabile (ma non scontato) rinnovamento: speriamo!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 luglio rivela l'avvicinarsi di un periodo generalmente poco impegnativo, ad eccezione di piccoli intermezzi poco simpatici, tuttavia da affrontare di petto. In amore serenità, specialmente se si è stabilmente e felicemente accoppiati. Sarà necessaria, però, una certa intraprendenza e/o energia, unita a tanto ottimismo, per portare avanti i vostri progetti più importanti. Per coloro ancora single la fortuna sembra finalmente voler dare credito ai vostri sogni: forse è arrivato il vostro turno! Momento buono nel lavoro, in special modo se avete qualche piccola questione da sistemare in ambito professionale, oppure delle idee da mettere in campo.

Sbrigatevi...

Classifica oroscopo del 24 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 24 luglio è pronta a dare seguito alla qualità delle efemeridi analizzate nel periodo di riferimento. In evidenza la giornata di partenza del nuovo weekend. Andiamo immediatamente a mettere in chiaro quali saranno i segni fortunati e quelli ritenuti in probabile difficoltà analizzando la scaletta con le stelle del giorno.

Le stelline di sabato 24 luglio: