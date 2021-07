Le previsioni zodiacali di lunedì 26 luglio 2021, annunciano splendide novità in arrivo ma solo per due dei sei segni in analisi in questo contesto. Mettiamo subito in evidenza il più fortunato in amore e nel lavoro in questo avvio di settimana: Pesci. Il simpatico segno di Acqua potrà contare su un meraviglioso lunedì, valutato al "top del giorno" per effetto dell'ingresso della Luna nel segno. Curiosi di sapere come sarà la giornata per gli altri segni? Oltre a Pesci, in questo periodo sono previsti in ottima forma coloro nativi dell'Acquario, simbolo indicato a massima positività sottolineata dalle ottime cinque stelline della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 26 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 26 luglio

Bilancia: ★★★. La giornata del 26 luglio sarà come al solito piena di lavoro! Lavoro... lavoro... voi non vedete altro che quello: parliamo invece d'amore? L'oroscopo giornaliero prevede in campo sentimentale calma piatta, forse siete troppo presi da voi che non lasciate spazio alle affettività: cambiate rotta o un giorno potreste pentirvi di tutto ciò. Per ora aspettate, rallentate un po' e piano piano vi avvierete verso giorni probabilmente più felici. Per adesso dovrete portare un po' di pazienza.

Single, fate attenzione ai colpi di fulmine: colpiscono quando meno ve lo aspettate e potrebbero essere anche molto devastanti per il vostro carattere abbastanza fragile. Soprattutto nel lavoro potrebbe manifestarsi un improvviso calo di concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della concentrazione.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì indicano una giornata di routine ma abbastanza buona, anche se con piccoli imprevisti, tuttavia non difficili da mettere in sicurezza. Per quanto riguarda l'amore ecco il responso: in questo frangente le stelle non favoriscono i grandi cambiamenti, quindi, dovreste cercare di mantenere ben stretto quello che avete o che davvero vale nella vostra vita, anche se appartiene ormai al passato.

In famiglia, la vostra attenzione e relativa concentrazione potrebbero essere presi a modello da qualcuno del nucleo. Single, se non siete affatto sicuri dei vostri sentimenti, assolutamente da evitare il mettetevi in gioco: rischiereste di creare qualche situazione non proprio di vostro gradimento. In merito al lavoro intanto, il consiglio è di investire più tempo e nuove energie: si prevede per voi un avvio della settimana lavorativa su linee discretamente proficue.

Sagittario: ★★★★. Questo lunedì non sarà troppo impegnativo seguendo il solito tran tran legato alla scontata routine. Potrete giostrare le cose che avete messo in agenda con una certa tranquillità, tenendo conto del fatto che il periodo è sì buono, ma non da "top", dunque da affrontare con un po' di attenzione.

L'oroscopo del 26 luglio consiglia più fiducia in se stessi. In amore, giornata non male con risvolti significativamente favorevoli verso metà periodo. Se nell'aria ci dovesse essere qualche problema, parlatene pure direttamente con la persona amata: il periodo è abbastanza buono per farlo. Se siete indecisi, allora sarà meglio attendere. Per i single, il consiglio è di stare in campana perché questa insaziabile iperattività a sfondo sentimentale potrebbe distogliere dalle cose importanti della vita. Il consiglio? Ogni tanto fate un bel respiro e riflettete. Nel lavoro, continuerà il favore degli astri: occasioni d’oro per mettere in cantiere nuove idee.

Oroscopo e stelle del giorno 26 luglio

Capricorno: ★★★★. Inizio settimana all'insegna della routine, quindi nell'assoluta normalità. Quattro stelle a corredo del segno sono già tutto un programma. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, datevi da fare se voleste dare nuovo impulso alla vita sentimentale: per essere in piena armonia con la persona del cuore sappiate agire nell'interesse comune, evitando individualismi controproducenti. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata: una decisione dettata dal buonsenso sarà molto più efficace di tantissime altre analizzate a priori. Single, in amore cercate di favorire i rapporti certi, anziché quelli dettati solo dal vostro innato "sognare".

Nel lavoro, agendo con intraprendenza riuscirete ad imporvi facilmente sui colleghi, senza darlo a troppo a vedere: d'obbligo massima naturalezza!.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano un periodo positivo, a tutto tondo con desideri, sogni e aspettative. Secondo l'oroscopo del 26 luglio, per quanto riguarda l'amore, avrete voglia di novità all'interno del rapporto ma non saprete spiegare neppure voi al partner di cosa effettivamente si tratta. La persona che avete accanto si mostrerà più accondiscendente del solito, probabilmente capirà i propri sbagli e vorrà venirvi incontro: accettate di buon grado eventuali compromessi, andrà a favore dell'armonia nel rapporto. Single, dovrete essere più diretti con le persone che avete attorno: mettete in chiaro quello che non va bene o vi fa soffrire.

Presto arriveranno occasioni per incontri interessanti, a patto di appartenere ai nativi di seconda o terza decade; quelli della prima decade questo l'hanno già. Nel lavoro, molti settori segnano il passo, soprattutto nel professionale: siate vigili, evitate distrazioni o mille altre cose inutili.

Pesci: 'top del giorno'. Il 26 luglio la Luna entra in Pesci. La giornata di lunedì si presenterà fin da subito come molto positiva. Un cielo fantastico renderà la vostra personalità effervescente e brillante, socievole ed energica: insomma, uno scudo stellare fatto di astri amici capaci di far emergere il vostro lato migliore. Intanto, sarà un buon periodo per l’amore: da evitare d'imporsi troppo sul partner e non fare come al solito di due pesi una misura...

Tuttavia, se avete un rapporto di coppia che funziona, con un accordo ben collaudato, queste giornate porteranno momenti di grande tenerezza. Per i single alcuni problemi sono ancora in sospeso. Tuttavia se continuerete a pensarci potreste rischiare di fare il pieno di ansia e alla fine non concludere niente. Nel lavoro, il frangente seppur ottimo e molto promettente, sarà da considerare ancora in evoluzione. Gli astri saranno interamente al vostro fianco, dunque perché non approfittare?

Classifica oroscopo del 26 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 luglio è pronta a dare l'ok o il non ok al primo giorno della settimana. Allora, vogliosi di scoprire qual è la posizione assegnata dall'Astrologia al segno di nascita?

Certo che si, lo scoprirete subito passando direttamente al riepilogo posto di seguito. Intanto, per la felicità di coloro direttamente interessati, da segnalare un evento astrale particolarmente allettante: l'ingresso della Luna nel segno dei Pesci.

Le stelline di lunedì 26 luglio: