Le previsioni zodiacali di martedì 27 luglio 2021 riprendono in questa sede analizzando i segni della seconda sestina astrologica. Sotto "torchio", dunque, la giornata del prossimo martedì, molto importante per alcune persone, per altre un po' meno: tutto dipende dal modo di approcciare la vita. Vediamo allora quali saranno i segni più fortunati e quelli sottotono, scelti come da prassi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 27 luglio

Bilancia: 'top del giorno'. Si preannuncia un martedì decisamente su "altri livelli". Il periodo porterà tanta fortuna ai vostri rapporti affettivi, nonché nelle amicizie o in famiglia. Domanda: avete già un sogno nel cassetto? Bene, le stelle vi consigliano di darvi da fare per realizzarlo subito! La Luna in Pesci del periodo vi favorisce alla grande, regalandovi ottime opportunità e pure a piene mani! Single, non temete eventuali momentanee incomprensioni o battibecchi con chi immaginate, sappiate che anche questo fa parte del gioco. Con un po' di impegno iniziale partirete con il piede giusto, soprattutto grazie alla complicità di qualcuno di vostra conoscenza.

In ambito lavorativo si preannuncia una giornata in linea di massima fluida e generosa, con gran parte delle vostre azioni concluse positivamente.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano un periodo sotto le attese: giornata "sottotono" in arrivo? Dipende, intanto, secondo l'oroscopo del giorno il continuare ad essere egoisti nella sfera affettiva sarà controproducente: siate il più possibile attenti ai desideri del partner, solo così riuscirete a dare al periodo una certa positività, ok?

Soprattutto in coppia già vi state dando da fare, ma i vostri tempi stanno andando molto a rilento: a voi scoprire la causa. Single, non vi capiterà quasi mai nel periodo sotto osservazione, di sentirsi fuori fase o stanchi. Chi ha nel frattempo ha programmato un viaggio, si prospettano nuove esperienze anche se non del tutto piacevoli.

Nel lavoro, poco o nulla rispetto ai giorni scorsi: vivete sereni ma siate vigili aspettando tempi migliori.

Sagittario: ★★★★★. Aria di belle novità, in arrivo questo martedì grazie ad una superba Luna in Pesci. Riguardo affetti e sentimenti, un gradevole incontro darà un nuovo impulso alla vostra giornata: ammettetelo, a volte le coincidenze esistono, arrivando puntuali e ben disposte a cambiare il corso agli eventi. Col favore della Luna, voi già stabilmente in coppia vi sentirete coccolati dalle circostanze: sfruttatele! L'oroscopo del 27 luglio consiglia in amore di affrontare ogni situazione con la mente giusta, cioè, quella di chi è predestinato ad essere "vincitore". Certamente, vivrete una giornata con la giusta grinta, puntualizzando i progetti che vi interessano.

Per i single, si intravvedono novità interessanti: tenetevi pronti a passare eventualmente all'azione! Per le cose riguardanti il lavoro, prospettive concrete generate da astri benevoli: maggiore l'apertura mentale e miglior propensione all'ascolto.

Oroscopo e stelle del giorno 27 luglio

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo martedì, giornata interessante: la stessa si presenta all'appello con ottime referenze. Gli astri vi sorridono, e sotto la loro luce fortunata tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Ascoltate i suggerimenti di un amico/a: si riveleranno davvero preziosi. In merito agli affetti, non rinunciate al dialogo con il partner.

Invece non si escludono battaglie e problemi in ambito familiare, specie con i componenti più giovani del nucleo. Single, problemi in vista in campo amoroso: tenderete a chiedere molto di più di quello che sarete disposti a dare, perché? Nel lavoro, potrebbero maturare delle proposte davvero interessanti: le buone notizie potrebbero raggiungervi da lontano, oppure attraverso il passaparola.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che la giornata del 27 luglio sarà assolutamente valida, anche se non troppo eclatante in termini di positività. L'oroscopo giornaliero prevede in amore un periodo, in linea di massima, indirizzato alla normalità. In coppia, cercate di far prevalere le cose giuste, logicamente, tirandole fuori al momento opportuno.

Molti potrebbero accusare un certo disagio, soprattutto coloro un po' troppo orgogliosi del proprio "io", dunque poco propensi ai compromessi. Single, voi sappiate sfruttare "altre strade" eventualmente per tentare di risolvere quei problemi ancora aperti. Nel lavoro, vi sentirete piuttosto deboli ed emotivamente poco soddisfatti! Diciamocelo pure, in realtà non avrete motivo di grandi lamentele, dunque, evitate le situazioni che potrebbero mettervi in difficoltà.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 27 luglio preannuncia una giornata meravigliosa. In questo periodo le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene. L'Astrologia intanto prevede in amore, tanta passione: concedetevi del tempo da trascorrere con chi amate.

In questo caso dice il saggio "ogni lasciata è irrimediabilmente persa!", meditate. Intanto i presupposti giusti per realizzare i progetti di coppia che più vi stanno a cuore li avrete lì, a portata di mano. Dunque, sappiate cogliere nel segno in questo giorno così importante. A coloro ancora single possiamo dire di cercare, cercare sempre, mai arrendersi. Prima o poi arriverà l'altra metà del cielo, così da stare allineati ai sogni o almeno alle speranze. Senza indugio si consiglia di provare a tastare il polso alla fortuna, non si sappia mai... Nel lavoro, ancora niente di nuovo, comunque voi metteteci la passione e andate avanti.

Classifica oroscopo del 27 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 27 luglio è pronta a dire al propria in merito al secondo giorno della settimana. Curiosi di conoscere il responso astrale relativo al vostro segno? Bene, prima di passare direttamente al prospetto relativo, d'obbligo mettere la spunta sul segno al top per questo martedì: Bilancia. Molto bene altri cinque segni, tutti da scoprire.

Le stelline di martedì 27 luglio: