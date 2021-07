Le previsioni zodiacali del 28 luglio evidenziano momenti fortunati per alcuni segni, decisamente favoriti nei comparti relativi all'amore e al lavoro. Di quali stiamo parlando? Prima di andare a svelare il pensiero delle stelle, in vista del prossimo mercoledì, vogliamo mettere l'accento su due eventi particolarmente attesi in Astrologia: il passaggio di Mercurio in Leone e il transito della Luna in Ariete. A trarre benefici dall'attuale situazione astrologica, Bilancia, Sagittario e Pesci, trio considerato in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 28 luglio

Bilancia: ★★★★★. Gongolate! Questo mercoledì di metà settimana porterà in dote tanta positività ed anche quel pizzico di fortuna che non guasta. In amore, grazie alla presenza di flussi astrali particolarmente efficaci potrete contare su un periodo di ottimo aspetto. L’intesa fisica ed emotiva tra voi e la persona amata sarà superlativa. Analizzate eventuali problemi del partner e siate pronti ad offrire il vostro prezioso sostegno. Sul lato relativo all'attrazione fisica e a tutto ciò che questo comporta, ad essere avvantaggiati saranno anche coloro in stato single, pronti a dare il meglio di sé in ogni momento. Nel lavoro, progetti da mettere in campo oppure voglia di allargare gli orizzonti professionali?

Qualunque cosa sia, la giornata vi offrirà prontamente tutto il necessario.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata sotto le attese, decisamente improntata al pesante, (ma aggirabile) periodo da "ko". In campo sentimentale, in vista più di qualche discussione, pronta a destabilizzare umore e serenità.

Chi, soprattutto se negli ultimi tempi ha dovuto subire momenti litigiosi, se non addirittura vere e proprie "burrasche" sul piano sentimentale, potrebbe avvertire un riacutizzarsi delle stesse. Mettete in conto la possibilità che alcune delle vostre certezze sentimentali potrebbero sgretolarsi: questa non è affatto la giornata più adatta per essere colti dai dubbi o trascurare i propri doveri.

Single, sarete affascinati da una persona che sembra avere dei poteri quasi magici: non è che sarete voi a volerlo credere a tutti i costi? Nel lavoro, in questo periodo siete insolitamente lunatici e ignorate ogni tentativo degli altri di stabilire un contatto con voi: calma!

Sagittario: ★★★★★. Giornata di centro settimana bella e molto gratificante. Sentimentalmente parlando in arrivo emozioni forti, complice una situazione "calda" anche se ad alto rischio! Una superba Luna in Ariete, per voi del segno positiva al 90%, darà immense soddisfazioni anche nei rapporti interpersonali. L'oroscopo del 28 luglio consiglia in amore di basare l'intero rapporto sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Le coppie unite già da un po' di tempo, sicuramente potranno chiudere favorevolmente parte dei loro problemi. Per i single, iniziate a studiare nuovi modi per approcciare chi vi piace: in arrivo bellissime opportunità per i nati in seconda e terza decade. Coloro che volessero (ri)mettersi in gioco: prima della fine di questa settimana qualche bella novità potrebbe giocare a vostro favore. Per la parte riguardante il lavoro, coloro che hanno impegni, potrebbero arrivare soluzioni geniali da parte di una persona vicina.

Oroscopo e stelle del giorno 28 luglio

Capricorno: ★★★★. Giornata indirizzata per lo più alla normale ed ordinaria quotidianità. Secondo l'oroscopo del 28 luglio, per quanto concerne il lato sentimentale/affettivo, contrariamente a quanto solitamente vi capita, sarà molto semplice per voi lasciarsi andare ai sogni e fantasticherie: in effetti sognare non costa nulla e può essere davvero molto appagante.

In merito agli affetti, si prevede un cuore ricco di emozioni, alcune delle quali (forse), appartengono al passato: sapete bene che qualcosa è ancora viva in voi, vero? Cominciate intanto a rimettere in ordine i sentimenti, le stelle saranno a favore dei rapporti affettivi sinceri e alla luce del sole. Single, molti di voi saranno irresistibili e da grandi seduttori potranno conquistare una persona particolare: sapete già il riferimento per chi... Nel lavoro, ottima giornata per migliorare la propria posizione: alcune iniziative avranno successo.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano un periodo che si potrebbe presentare con le pessime carte del "ko". Secondo l'oroscopo di mercoledì 28 luglio, riguardo l'amore, non si prevede una buona giornata: la vita di coppia potrebbe essere "punzecchiata" da discussioni, malintesi, equivoci e fuori programma.

Usate empatia e dialogo costruttivo per sciogliere eventuali diatribe. Come palliativo potreste buttarvi nella vita sociale, cercando ogni possibile pretesto per stare in compagnia di amici (fidati!), piuttosto che soli con un partner litigioso al massimo. Possibili sbandamenti anche per i single: studiate nuove forme di comunicazione. I pensieri gireranno attorno ai sentimenti: aspetterete con il batticuore il momento dell'incontro con chi sapete. Nel lavoro, vi sentirete un po' giù di morale: che succede? Vi ricordiamo che siete dell'Acquario, avete una tale forza da riuscire a ottenere esattamente qualsiasi cosa, dunque, rimboccatevi le maniche ed agite!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 28 luglio indica questa parte della settimana pronta ad iniziare con la cadenza giusta.

Riguardo l'amore, con pianeti del calibro di Nettuno e con i favori della Luna riuscirete a concretizzare alcune particolari ispirazioni. La serenità nella coppia è per voi un ottimo elemento su cui porre le basi per una vita sentimentale piacevole e duratura. Tra voi, saranno numerosi coloro che scriveranno un nuovo ed emozionante capitolo nel libro della vita. Se già in coppia, godrete di una sana e confortevole complicità e le relazioni attualmente in crisi potrebbero trovare una giusta soluzione, felice per entrambi. Per coloro ancora single l'invito è di non farsi abbagliare da traguardi improbabili, soprattutto quando avete qualcosa di concreto a portata di mano: eventuali problematiche aperte, facilitate grazie all’appoggio di una persona amica.

Lavoro in lenta ma continua ripresa.

Classifica oroscopo del 28 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 luglio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza la giornata relativa al giro di boa settimanale: sarà o no un mercoledì fortunato e per quali segni dello zodiaco? Lo scopriremo subito andando a spulciare nel prospetto posto a tale scopo.

Le stelline di mercoledì 28 luglio: