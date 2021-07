L'Oroscopo del giorno 3 luglio annuncia l'ingresso della Luna in Toro. Pronti a scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i migliori e peggiori del periodo in analisi, ovviamente relativi alla seconda sestina dello zodiaco. Diciamo subito che ad avere il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane saranno solamente in tre. Su tutti, senz'altro già pronti a svettare in questo avvio di weekend, Scorpione e Sagittario, ambedue considerati dall'Astrologia del momento in giornata da cinque stelle.

Di contro, le previsioni zodiacali di sabato 3 luglio non annunciano un periodo soddisfacente per coloro nativi della Bilancia, valutati nel frangente con la sigla del "sottotono". A questo punto la curiosità preme per sapere come sono stati giudicati gli altri segni presenti nella sestina sotto analisi quest'oggi. Dunque, senza tergiversare oltre, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del 3 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 3 luglio

Bilancia: ★★★. Partirà e chiuderà con il segno del "sottotono" questo vostro sabato di fine settimana. Pianeti dissonanti non vorranno sentir ragioni, dunque pensate positivo cercando di adattarvi a questo probabile periodo non il linea con le vostre aspettative.

In amore, il partner vi saprà consigliare cambiando in positivo questa giornata, diciamo pure non proprio buona. Approfittate di questo momento e sappiate ricambiare con qualcosa di eccitante. Single, se saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta di far capitolare colui che avete nel cuore, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione.

Nel comparto lavoro, a fronte di eventuali dubbi, farete molto bene a stare calmi, anche se per voi ciò vorrebbe dire mordere il freno: per il momento potrete solo portare pazienza.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano un delizioso inizio di weekend. Si profila, dunque, una giornata all'insegna della fortuna e del buon fare in molti settori.

Per questo si consiglia di sfruttare il momento assai buono: grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle attività quotidiane. Per quanto riguarda la parte affettiva, Venere sarà dalla vostra parte: dedicate cuore e anima solamente all'altra metà del cielo, sarete ripagati nella maniera che più vi piace. D'obbligo assaporare ogni singolo attimo regalato dal partner: sappiate ricambiare nel modo che solo voi ben conoscete. Single, ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole. Nel lavoro, in genere affrontate i problemi con fermezza e senza esitazioni, per cui certamente i prossimi giorni non sarete da meno: intuirete a colpo d’occhio le scelte giuste da fare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 3 luglio al Sagittario predice una giornata molto positiva: pronti a "sbancare" in qualsiasi ambito? Sentirete nell'aria il profumo di buoni affari e di nuove gratifiche: che sia la volta buona? In amore, avrete la conferma che la strada che avrete preso insieme a lui/lei, è quella giusta in grado di rendervi felici. Nonostante le continue "prove" che entrambi avete dovuto affrontare, da adesso andrete avanti come un treno: vietato guardare indietro... Per i single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi, grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra: buone nuove su "quel fronte" (che sapete). Nel lavoro, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose di ogni giorno.

Nuove entrate economiche e nuove interessanti collaborazioni aumenteranno di buon grado la vostra autostima.

Oroscopo e stelle del giorno 3 luglio

Capricorno: ★★★★. Giornata non particolarmente positiva ma nel complesso buona quel che basta: bene così! Sappiate sfruttare soprattutto le cose di una certa rilevanza, tralasciando quelle non necessarie o posticipabili ad altra data. Intanto, le previsioni zodiacali di inizio weekend prevedono in molti casi abbastanza fortuna ed un pizzico di passionalità che non guasta mai. Per qualcuno del segno (ascendente Toro, Cancro, Leone o Scorpione) la sensualità supererà ogni migliore speranza, quindi amore da profondere senza risparmio e senza farsi domande.

In merito agli affetti in generale, avrete il supporto della Luna in Toro. Questo fatto contribuirà a rendere la vostra relazione di coppia ancora più efficiente. Single, il vostro fascino sarà indiscutibile, ecco perché domani e soprattutto dopodomani sarete circondati da tanta positività. Arriveranno "prede" o pretendenti, per questo dovete valutare bene pro e contro: imbarazzo nelle scelte. Nel lavoro, novità potranno prodursi nella sfera professionale, ma dovrete stare all'erta per far sì che diventino vantaggiose.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano l'arrivo di un periodo abbastanza buono, con la giornata d'inizio weekend pronta a regalare piccole soddisfazioni, a patto di essere capaci di coglierle sul nascere.

In campo sentimentale, la favorevole azione delle stelle riuscirà a dissipare qualche problema nato negli ultimi giorni. Finalmente passerete una giornata serena insieme alla persona amata: ricordiamo di essere sinceri sempre, anche a costo di rimetterci! Single, se siete in cerca di un nuovi "porti" a cui attraccare il cuore, ebbene non disperate, da qualche parte su questo nostro amato/odiato mondo senz'altro qualcuno vi aspetta. Sta a voi aprire il cuore a nuove emozioni lasciandosi andare al destino (per tutti già scritto!). Nel lavoro intanto, non sottovalutate quei problemi a carattere economico che ora sono di poco conto ma che potrebbero in seguito far slittare progetti importanti.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di sabato 3 luglio, presuppone possa arrivare un discreto periodo, giusto quel che serve per tirare avanti in attesa di tempi migliori. Diciamo che, la giornata di fine settimana si presta con sufficienza per poter superare le varie incombenze che senz'altro non si faranno attendere. In amore invece, non mettetevi in situazioni delicate: potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Se state vivendo una storia che si trascina stancamente, questo periodo "un po' così" suggerisce di fare immediata chiarezza. Voi single intanto cercate di uscire con gli amici: saranno proprio loro a dare sicurezza. Nel periodo si prevede un po’ di possessività da parte di alcune persone che vi piacciono.

A turbarvi, invece, saranno certi atteggiamenti di sfida da parte di gente conosciuta da poco: alla larga! Nel lavoro infine, con la giusta organizzazione riuscirete a far quadrare tutti gli impegni in poco tempo.

Classifica 3 luglio, le stelle dei dodici segni

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo "si", tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? A dare risposta, come sempre, la classifica completa interessante la giornata del 3 luglio. A seguire, il responso degli astri per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci.

Le stelline di sabato 3 luglio: