Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 luglio, i nati sotto il segno del Capricorno saranno un po' troppo stanchi. I Toro, invece, dovranno fare il punto della situazione, mentre gli Scorpione saranno in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: discesa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Questa domenica procederà un po' a rilento, in quanto sarete piuttosto stanchi. Molto probabilmente avete accumulato la pesantezza della settimana appena trascorsa.

11° in classifica, Toro: Il vostro amore non riesce proprio a decollare.

L'Oroscopo del 4 luglio, infatti, insorta a trascorrere un po' di tempo con le persone care. Questo potrebbe farvi ritornare il sorriso e la serenità. Cercate anche di riposarvi, in quanto la prossima settimana sarà abbastanza impegnativa sul lavoro.

10° in classifica, Pesci: domenica di riflessioni per i nati sotto questo segno. Oggi potreste essere portati a farvi più domande del previsto, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare direzione, qualora non siate felici

9° in classifica, Acquario: giornata fiacca per i nati sotto questo segno. Oggi non avrete molta voglia di cimentarvi nelle faccende domestiche e neppure in quelle professionali.

Dopotutto la domenica è fatta per riposare: prendete alla lettera questo consiglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: in questo periodo le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda la fortuna. Cogliete le occasioni al volo per dimostrare, a chi vi mette in dubbio, che voi ce la potete fare nonostante tutto.

In amore dovete essere più fiduciosi.

7° in classifica, Bilancia: l'oroscopo del 4 luglio vi esorta a fare una piccola riflessione per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se un rapporto non vi soddisfa appieno, forse è giunto il tempo di correre ai ripari. Non crediate che sia troppo tardi: questa è la strada che vi porterà all'infelicità

6° in classifica, Cancro: cambiare direzione spesso fa paura, ma talvolta è l'unica cosa da fare per uscire da un bivio.

Non abbiate paura di rischiare e di mettervi in gioco, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Sono favoriti i nuovi inizi e ingaggi.

5° in classifica, Sagittario: ancora buono il quadro astrale per quanto riguarda le emozioni. Cercate di mantenere un equilibrio tra la ragione e il cuore, perché spesso sono in completa contraddizione. Sul lavoro siete molto audaci: questo è il momento di farvi notare.

Oroscopo 4 luglio segni fortunati

4° in classifica, Gemelli: le emozioni sono sempre belle quando sono vere e sincere. Cercate di non reprimerle comportandovi in modo eccessivamente razionale. In campo professionale, invece, siete un po' indecisi. Cercate di non andare solo dove soffia il vento.

Oggi siete più affettuosi del previsto.

3° in classifica, Vergine: l'oroscopo del 4 luglio denota una giornata molto proficua per quanto riguarda le questioni lavorative. Se state lavorando a un nuovo progetto, ci sono ottime probabilità che possa andare in porto. In campo sentimentale, invece, e tempo di viversi le emozioni al 100%.

2° in classifica, Leone: meglio non temporeggiare ed essere sinceri con se stessi e con gli altri, sia in campo professionale sia in quello sentimentale. Ci sarà un netto miglioramento rispetto ai giorni passati, entro la fine del mese potreste essere spiazzati da una bella novità.

1° in classifica, Scorpione: finalmente una giornata emotivamente serena. In questi giorni siete stati un po' tesi a causa di varie situazioni.

Adesso, però, è tempo di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.