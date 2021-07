L'Oroscopo del giorno 5 luglio annuncia un brillante lunedì ad alcuni segni ed una giornata tutt'altro che esaltante per altri. Sotto la preziosa lente dell'Astrologia prendono vita le nuove previsioni di lunedì 5 luglio con riflettori puntati su amore e lavoro. Sotto analisi in questo frangente i segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire a chi toccherà la corona riservata ai migliori in assoluto?

Questo lunedì la Luna in trigono a Plutone porterà tanta fortuna a coloro appartenenti al simbolo astrale del Capricorno, segno valutato al "top del giorno".

Non male la partenza della settimana nemmeno per gli amici nativi dello Scorpione, ampiamente considerato con le cinque stelline della buona sorte. Invece, le previsioni zodiacali di lunedì 5 luglio preannunciano più di qualche difficolta per coloro dei Pesci e della Bilancia, entrambi pronosticati in periodo poco positivo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 5 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 5 luglio

Bilancia: ★★. Questo avvio di settimana per voi nativi sarà inquadrato assolutamente in modo negativo. Secondo l'oroscopo del giorno 5 luglio, la fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita quotidiana: il consiglio?

Eccolo: rallentate un po' gli attuali ritmi e pensare positivo. In amore, assolutamente da evitare il mettere troppa carne al fuoco! Se avete captato una nota stonata nel comportamento del partner, provate a parlarne serenamente, senza drammatizzare. Il buon dialogo è sempre "la medicina" più giusta per affrontare qualsiasi tipo di problema, purché portato avanti con sincerità e convinzione.

Single, anche qui massima concentrazione nelle questioni delicate interessanti l'amore, gli affetti, l'amicizia e la famiglia. Non lasciatevi sopraffare da eventuali rimorsi o pregiudizi di alcun tipo. Se siete indecisi, chiedete consiglio a chi sapete: un punto di vista è buono ma due sono senz'altro meglio. Nel lavoro, idem.

Qualcuno potrebbe andare incontro ad un drastico, quanto inaspettato cambiamento? Non lo sappiamo, comunque vi esortiamo al massimo auto-controllo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano che il primo giorno della settimana sarà molto sostanzioso in fatto di positività. Lasciatevi alle spalle eventuali situazioni poco piacevoli e aprite la mente a nuovi spazi: la vita è bella sempre, anche quando sembra non voler dare ascolto alle nostre preghiere... Per i sentimenti, sarete animati da tanta buona volontà unita a un'insolita dolcezza: riuscirete a rendere finalmente felice la persona del vostro cuore, il che non sarà davvero poco. In molti casi sarete esplosivi e stuzzicherete piacevolmente la dolce metà: pronti a trascorrere una serata romantica con chi vi fa battere il cuore a mille?

Single, se si è fatto qualche passo falso in merito a certe situazioni a sfondo sentimentale (come anche in famiglia o nei confronti di una amicizia), allora preparatevi a mettere la provvidenziale classica 'toppa'. Nel lavoro, tirate fuori le unghie e combattete per quel che vi spetta, vedrete che tutto arriverà insieme ai successi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 5 luglio al Sagittario indica che partirà nella mesta routine quotidiana questa parte della settimana, con un avvio sufficientemente discreto. Le stelle continueranno a proteggere parzialmente il vostro segno, aggiungendo una nota in più di fiducia soprattutto nella parte conclusiva della giornata. In amore, la seduzione sarà la vostra arma vincente, a patto di saperla ben sfruttare: sarete irresistibili agli occhi di chi vi ama, dunque preparatevi moralmente e fisicamente per un incontro al peperoncino!

In qualche occasione mancherà decisamente un po' di positività in più nelle vostre iniziative. Per i single, se non proprio tutto, gran parte procederà a gonfie vele: non appiattitevi sulla routine quotidiana, perché non è da voi. Chi ne avesse possibilità non si lasci scappare eventuali incontri stuzzicanti. Nel lavoro, non demoralizzatevi troppo se un compito di un certo peso non riuscirete proprio a terminarlo: chiedete invece aiuto ad un collega fidato e disponibile.

Oroscopo e stelle del giorno 5 luglio

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo lunedì preparatevi a "volare": la giornata non sarà bella, addirittura sublime per tantissimi di voi del segno. Guarderete il mondo con nuovi occhi e sotto una nuova luce grazie al favoloso trigono astrale generato dalla coppia Luna-Plutone.

Forse, una buona fetta di merito sarà anche da attribuire ad una persona della vostra vita, vero punto di forza del vostro destino. In merito agli affetti, tutto procede bene nel rapporto con il partner: forse, è il momento di valutare seriamente scelte di una certa importanza, ultimamente sempre rimandate. Incontri interessanti per chi ama le scappatelle fuori dal menage: birichini! Single, a chi è in cerca dell'anima gemella, l'Astro d'Argento è già pronto a regalare grandi emozioni: afferratele al volo! Visto il buon momento, gli astri invitano a fare le vostre scelte. Nel lavoro, avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione, approfittate di questo momento estremamente positivo per la carriera.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani, indicano che partirà discretamente bene questo lunedì di inizio settimana, con picchi di media positività a metà periodo. In arrivo una buona notizia; migliorerà la serata mandando qualcuno in fibrillazione. Insomma, di belle prospettive ne avrete diverse, basterà saperle cogliere. In campo sentimentale, a molti di voi già felicemente in coppia gli occhi brilleranno di gioia. Probabilmente, alcune situazioni a carattere affettivo potrebbero restituire significative soddisfazioni: l’ottimismo e la positività saranno i vostri punti di forza. E proprio per questo sarà importante non pensare più al passato. Single, inutile cercare di far quadrare tutto come volete voi.

Avete scelto una persona con tanti difetti e adesso vi state accorgendo che forse non è quella giusta. Riflettete! Nel lavoro, se doveste trovarvi in difficoltà, di certo incontrerete persone pronte a darvi buoni consigli e il sostegno necessario.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 5 luglio, indica un periodo abbastanza sottotono per voi nativi. Si prevedono difficoltà soprattutto a livello sentimentale. In amore, dunque, potrebbe lievitare un calo di attrazione nell’intimità: insoddisfazione e vecchie ruggini torneranno a galla turbando l’armonia del vostro rapporto di coppia. Salvo poche eccezioni non si tratterà di baruffe irrimediabili. Intanto, niente segreti con la persona che amate: non abbiate titubanze cercando di privilegiare chiarezza e sincerità.

Molte attese saranno premiate. E' giunto il momento di farsi avanti iniziando a gettare le basi per una nuova convivenza: pronti a tastare il polso alla persona amata? A coloro ancora single, visto il periodo un po' così, le stelle anticipano che potrebbe sfumare una buona occasione per un incontro: le previsioni del giorno invitano alla calma: non demoralizzatevi, usate massima pazienza nel saper aspettare. Nel lavoro cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività: vi costerà un po’ di fatica in più, ma ne varrà la pena.

Classifica 5 luglio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia ha già stilato la tabella di marcia relativa ai dodici segni zodiacali. Sotto la lente, come da anticipazioni, il lunedì d'inizio settimana.

In bella mostra nella classifica completa interessante la giornata del 5 luglio oltre al segno del Capricorno, di cui abbiamo parlato in apertura, altri tre super-fortunati: Toro, Gemelli e Scorpione. Vediamo come sono stati valutati gli altri segni.

Le stelline di lunedì 5 luglio: