L'Oroscopo del giorno 6 luglio svela in anteprima come andrà la giornata di martedì. In questo frangente l'Astrologia si concentra su due settori fondamentali della vita: l'amore ed il lavoro. Ricordiamo che in questo contesto ad essere messi sotto stretta analisi i sei segni relativi alla seconda tranche dello zodiaco ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere, tra questi, quali saranno i segni migliori e quelli con probabili difficoltà? Senz'altro ad avere massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno Sagittario e Acquario, in questo caso favoriti dall'arrivo della Luna in Gemelli prevista proprio questo martedì.

A questo punto, se è vero il vecchio detto che "Non tutte le ciambelle riescono col buco!", ci preme mettere in luce i segni meno fortunati del momento: a tal proposito, le previsioni zodiacali di martedì 6 luglio non prevedono tanta positività per coloro appartenenti al segno dei Pesci, valutato con la sigla poco invitante riservata ai periodi da "ko".

Andiamo ad analizzare meglio la situazione nel dettaglio iniziando ad entrare nel merito dell'oroscopo del 6 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 6 luglio

Bilancia: ★★★★. In arrivo un martedì 6 luglio sufficientemente buono, essenziale per dare alla giornata un buon avvio.

Ovviamente, visto il tipo di valutazione ricevuto dal vostro segno, si consiglia una certa prudenza. In amore, seduzione e romanticismo porteranno una buona intesa nella coppia, quindi, approfittatene per stare più tempo insieme alla persona amata. Arriveranno quasi sicuramente delle scuse o quantomeno dei chiarimenti, in merito a quel problema che sapete.

Intanto, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione riguardante la vostra coppia: la fretta e l’euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Single, a voi diciamo di cercare, cercare sempre senza mai arrendersi: prima o poi arriverà l'altra metà del cielo, così da stare allineati ai sogni o almeno alle speranze.

Nel comparto lavoro, si affacceranno delle prospettive di crescita: tenete duro per ottenere quel che senz'altro vi meritate.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì svelano l'arrivo di un giorno molto promettente in termini di occasioni da investire in amore. Un po' meno invece per ciò che riguarda gli altri campi della quotidianità. In generale, questa parte della settimana appena iniziata è già abbastanza chiara: in molti vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, però, la situazione attuale non lo permette affatto. Per i sentimenti, avrete sempre una marcia in più e anche se molto impegnati riuscirete ugualmente a essere dolci e affettuosi con chi amate.

In questi giorni ritagliate più di tempo e investitelo nel rapporto: siate felici! La gioia vi renderà più intraprendenti del solito, dunque di approfittare di una giornata ricca di emozioni. Single, un piccolo spassionato consiglio: non nascondetevi dietro al solito dito, specialmente quando non siete voi stessi al cento per cento, ok? Questo dato di fatto difficilmente potrete mascherarlo agli occhi della persona che sapete... Nel lavoro, invece, nuove idee vi passeranno per la testa; prima di svilupparle, però, pensate a finire quel che avete iniziato.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 6 luglio al Sagittario indica una giornata spensierata e promettente. Intanto non ascoltate eventuali malelingue ma abbiate fiducia soprattutto nelle persone amate, nelle amicizie sincere e nella famiglia.

Anche se c'è tanta invidia verso di voi, l'affetto che nutrite verso le persone alle quali volete bene sarà un ottimo deterrente verso eventuali malignità: ignorate queste voci dubbie e godetevi quello che avete. In amore, tutto filerà via liscio come l'olio e non potrebbe essere diversamente. Alcuni di voi, forse, si lasceranno conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile. Intanto, godetevi il presente senza fare troppi programmi per il futuro. Al settimo cielo la coppia. Per i single, sicuri del vostro charme e del vostro successo, parlerete di voi stessi a ruota libera, ma attenzione a non stancare chi vorrebbe conoscervi meglio. Giocate d'anticipo sul destino: fate eventuali avance, siate scaltri!

Nel lavoro, sarete propositivi e collaborativi, capirete che solo con una maggiore apertura mentale avrete soddisfazioni più grandi.

Oroscopo e stelle del giorno 6 luglio

Capricorno: ★★★★. In arrivo un giorno normale, quasi tutto improntato alla routine e alla ripetitività. Questa parte iniziale della settimana non porterà nulla di nuovo rispetto ai giorni precedenti: cercate di smussare gli angoli ad una questione spigolosa in corso con un familiare o con una amicizia di vecchia data. Forse, potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, così, tanto per mantenere il clima. In merito agli affetti, si consiglia di seguire il vostro buon istinto. Riuscirete a coordinare al meglio le vostre intenzioni soprattutto in coppia: potreste notare senz'altro un piccolo aumento nella capacità di venire incontro al partner, oltre che un buon aspetto fisico pronto a rispondere ad ogni esigenza della persona amata.

Single, chi è alla ricerca di un nuovo amore potrà contare su incontri molto piacevoli e pieni di novità. Tutto è possibile oggi e domani, magari anche incontrare una persona perfetta per voi: non incaponitevi sempre sullo stesso soggetto, soprattutto se quest'ultimo non trasmette segnali distensivi. Nel lavoro, mantenete sempre la lucidità e non fatevi sopraffare dal pessimismo, presto le cose andranno meglio.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata al massimo delle possibilità. Cinque stelle saranno il vostro lasciapassare per la felicità? Speriamo! Intanto cercate di osare qualcosina in più nei confronti di situazioni importanti, senza paura. La cosa importante è quella di saper sfruttare il periodo favorevole in modo da dare nuovi impulsi alla qualità della vita.

In campo sentimentale, una splendida Luna in Gemelli sarà dalla vostra parte, anche grazie al prezioso trigono in atto con il vostro Saturno nel segno. Nella coppia, dopo un periodo "no" la tempesta sta per concludersi e sta per lasciare il posto al sereno. Single, buono il periodo con più di qualche corteggiatore pronto a girarvi attorno: dovrete solamente scegliere chi vi ispira. Saprete sfoderare tutta la vostra abilità nell’esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita vi proporrà: gioite, i sentimenti si faranno più accesi e vivaci. Nel lavoro, le stelle avranno un occhio di riguardo per voi del segno: saprete curare i contatti e le pubbliche relazioni andranno alla grande.

Ottimo così!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 luglio, preannuncia un periodo sotto le attese per voi nativi. Questa parte della settimana porterà un martedì decisamente improntato alla negatività. Sarà o no una pessima giornata? Bene, anzi male: secondo le stelle di vostra competenza sarà un periodo molto impegnativo, ma non per questo dovete demoralizzarvi prima del tempo. In amore ridimensionate le vostre aspettative di vita a due: a volte, aspettarsi più del dovuto senza dare quasi niente in cambio non è mai un buon inizio. Partner un po' agitato: praticamente dovrete stare fermi! In coppia fate poco o nulla e, comunque, solo lo stretto necessario; ovviamente, mettendoci in primis la testa e poi tutto l'impegno richiesto.

Per coloro ancora single è il momento di decidere se incoraggiare o no l'interesse che qualcuno vi sta rivolgendo in questi giorni: il momento esorta a prendere una decisione urgente. Nel lavoro evitate di stressarvi troppo, anche per non stancarvi eccessivamente: cercate di riposare un po' di più, così avrete maggiori energie da investire nell'attività..

Classifica 6 luglio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia, espressa nella classifica completa interessante la giornata del 6 luglio è pronta a svelare i segni migliori e peggiori del periodo. Ansiosi di scoprire in anticipo quante stelline porterà in dote la vostra giornata? Per questo secondo giorno della settimana solo cinque segni non avranno grattacapi, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma e seguire le indicazioni riservate dall'oroscopo quotidiano nei confronti del proprio segno.

Analizziamo la scaletta completa valida per tutti i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete a Pesci.

Le stelline di martedì 6 luglio: