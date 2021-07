Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 luglio i nati sotto il segno della Vergine sono un po' agitati, mentre i Cancro e i Sagittario vivranno un momento di riscatto.

Approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: qualche piccolo intoppo potrebbe compromettere la vostra serenità. Cercate di mantenere la calma e di non esplodere per ogni piccola cosa. Dal punto di vista professionale, invece, meglio mantenere un profilo basso.

11° in classifica Bilancia: attenti alle discussioni in famiglia in questi giorni.

Se non siete soddisfatti di un rapporto sentimentale, allora è meglio affrontare la cosa con calma e diplomazia. Per quanto riguarda le questioni burocratiche e professionali, invece, ci sono faccende da sbrigare quanto prima.

10° in classifica Scorpione: l'Oroscopo del giorno 8 luglio vi esorta a rilassarvi un po'. I questo periodo siete particolarmente stressati, pertanto, urge una pausa. Sia per quanto riguarda le questioni personali, sia professionali, bisogna essere cauti.

9° in classifica Leone: non trascurate le faccende di cuore. Il partner o le persone care necessitano assolutamente di attenzioni. Cercate di non essere manchevoli in questo. Spesso, presi dai mille impegni, potreste essere spinti a dare per scontate certe cose.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: le stelle prospettano un fine settimana molto positivo. Per il momento, però, è necessario essere cauti e non dare luogo a scenate o momenti di sfoghi estremi. Dal punto di vista delle emozioni, invece, siete un po' incerti.

7° in classifica Capricorno: giornata di risposte per quanto riguarda i sentimenti.

Se siete in attesa di un chiarimento, ricordate che potete fare anche voi il primo passo. Meglio tardi che mai. In campo professionale, invece, ci sono delle situazioni in sospeso.

6° in classifica Pesci: l'oroscopo dell'8 luglio vi esorta ad agire. Se state aspettando un cambiamento, è meglio partire dalle basi. Le stelle sono favorevoli, ma dovrete essere voi abili a cimentarvi nelle situazioni e a cogliere al volo certe occasioni.

5° in classifica Acquario: giornata più distesa rispetto a quelle appena trascorse. A partire da questa giornata vi sentite meglio dal punto di vista delle emozioni, siete più lucidi e riuscirete a prendere con distacco certe questioni. Sul lavoro, invece, avete bisogno di una pausa.

Oroscopo 8 luglio segni fortunati

4° in classifica Ariete: interessanti risvolti per quanto riguarda le faccende professionali. A partire da queste ore ci sarà un miglioramento e delle risposte potrebbero arrivare. In campo sentimentale, invece, è meglio risolvere eventuali discussioni in sospeso.

3° in classifica Gemelli: buon momento per le emozioni. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di rinascita e rivalsa.

Per tale ragione, se avete intenzione di cimentarvi in nuove conoscenze, questo è assolutamente il momento giusto per farlo.

2° in classifica Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8i luglio vi esortano ad ascoltare il vostro cuore. Siete molto propensi ad instaurare nuove relazioni, sia dal punto di vista sentimentale, sia amicale. Il lavoro, invece, subirà dei mutamenti a breve.

1° in classifica Sagittario: prima posizione per i nati sotto questo segno. A partire da ora sono previsti dei miglioramenti per quanto riguarda la sfera finanziaria. Se eravate in ansia per delle risposte, adesso è il momento di tirare un sospiro di sollievo.