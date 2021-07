L'oroscopo del mese di agosto prevede il passaggio del pianeta Marte nel segno della Vergine, che in ambito lavorativo potrà nuovamente dire la sua, ora che anche Giove si trova in una posizione più favorevole. Al contrario, per il Leone potrebbero esserci altre difficoltà da superare, anche se bisogna dire che Mercurio entrerà nel segno. Sfera sentimentale nuovamente al centro per i nativi Toro, ora che Venere torna a giocare a favore, mentre Gemelli potrebbe essere nel pieno di una crisi sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo agosto, 1ª sestina

Ariete: mese di agosto che vedrà piccoli, ma decisi miglioramenti in ambito lavorativo.

Mercurio e Giove torneranno ad agire a vostro favore, rispettivamente dal segno del Leone e dell'Acquario, permettendovi di risalire velocemente la china e tornare a conquistare risultati degni di nota. Attenzione solamente a Marte, ora in una posizione più scomoda, che potrebbe influire sulle energie e sulla salute. Poche novità invece per quanto riguarda i sentimenti, Venere infatti non agirà più a vostro favore, ma non per questo la vostra relazione andrà male. Certo, qualche piccola incomprensione potrebbe accadere, ma con un po’ d'impegno saprete come riprendervi. Per quanto riguarda i single forse potreste sentirvi meno coinvolti o apprezzati, ciò nonostante l'amore arriva sempre nei momenti più inaspettati, per cui non smettete mai di sognare.

Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo del mese di agosto pieno di soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Finalmente Venere tornerà ad agire a vostro favore e dal vostro rapporto di coppia potreste riuscire nuovamente a ottenere tanto. La vostra relazione sarà nuovamente al centro dell’attenzione, dimostrando al meglio i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single i nuovi incontri saranno da non sottovalutare. Settore professionale che invece prenderà una brutta direzione a causa di Mercurio e di Giove che andranno a mettersi a sfavore. Potrebbe diventare un po’ più complicato lavorare su determinati progetti, per cui attenti a come gestirete i vostri incarichi.

Voto - 7,5⭐⭐⭐

Gemelli: configurazione astrale non all'altezza delle aspettative secondo l'oroscopo. In questo mese, infatti, Venere sarà in quadratura dal segno della Vergine e non sarà affatto facile liberarsi da questa morsa. Fortunatamente per voi, il pianeta dell'amore tenderà nuovamente a favorirvi nella seconda metà del mese, quando si sposterà nel segno della Bilancia, ma ci vorrà un po’ di tempo affinché riusciate a recuperare nel vostro rapporto. Per quanto riguarda i single non escluderete la possibilità d'innamorarvi, ma a vostro rischio, considerato che potreste ricevere qualche delusione. Piccole novità invece in ambito lavorativo, Giove sarà nuovamente nel segno dell'Acquario e a quel punto le cose potrebbero assumere un aspetto decisamente più favorevole.

Un po’ peggio invece la salute, considerato che Marte sarà in quadratura. Voto - 7⭐⭐⭐

Cancro: sarà un buon mese per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, almeno nella sua prima parte. Se infatti nelle prime due settimane sarete piuttosto convincenti in amore, successivamente potrebbero nascere alcune difficoltà, colpa di Venere che si metterà in quadratura dal segno della Bilancia. Sfruttate dunque la prima parte del mese al meglio, stabilendo un'ottima intesa di coppia. Se siete single sappiate che non è mai troppo tardi per innamorarsi e per riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore. Settore professionale nel complesso discreto, anche se Giove non sarà più favorevole. In ogni caso avrete abbastanza risorse per ottenere discreti successi, grazie anche a Marte che vi sostiene dal segno della Vergine.

Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Leone: nonostante questo sia il vostro mese, purtroppo non sarete i migliori tra i dodici segni zodiacali. Secondo l'oroscopo, infatti, perderete il sostegno di Venere, ma ciò non vorrà dire che la vostra relazione andrà male. Anzi, continuerete a dimostrare i vostri sentimenti in modo convincente, solo cercate di non sentirvi superiori a nessuno. Nella seconda parte del mese fascino e passione aumentano perché il pianeta dell'amore passerà in sestile. Se siete single potreste avviarvi verso una fine d'estate piuttosto romantica, iniziando un nuovo capitolo della vostra vita. Settore professionale purtroppo poco soddisfacente: se da una parte Mercurio entrerà nel vostro cielo, dall'altra ci sarà Giove nuovamente in opposizione e Marte che vi lascia.

Potreste quindi anche avere idee interessanti nella vostra mente, ma potreste non avere i mezzi per poterle sviluppare. Dunque valutate attentamente ogni scelta che prenderete in considerazione. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: finalmente tornerete a splendere sotto ogni punto di vista secondo l'oroscopo del mese di agosto. Per quanto riguarda i sentimenti arriverà Venere nel vostro cielo a far splendere la vostra relazione di coppia. Preparatevi dunque a vivere delle serate d'estate davvero romantiche, anche voi single, soprattutto se siete alla ricerca di una relazione seria, che funzioni veramente. Nella seconda parte del mese il pianeta dell'amore si sposterà nel segno della Bilancia, ma se avete giocato bene le vostre carte non avete nulla di cui preoccuparvi, continuando a vivere belle giornate insieme alle persone che amate.

Miglioramenti anche dal punto di vista professionale, Giove infatti non sarà più opposto e Marte sarà nel vostro cielo. Ciò vi aiuterà tantissimo a livello mentale ed economico, permettendovi d'investire su progetti che prima non potevate sviluppare. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

