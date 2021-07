L'Oroscopo di domani, martedì 6 luglio 2021, è pronto a indicare come andrà il secondo giorno della settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. In primo piano, oltre alle predizioni quotidiane, anche la classifica stelline che, in questo contesto, interessa esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere a chi toccherà l'ambita posizione al "top del giorno"? Certamente a fare la differenza sarà l'arrivo della splendida Luna in Gemelli, pronta ad insediarsi nel settore del segno d'Aria 03:23 della primissima mattinata.

Ottimo il periodo anche per coloro nativi in Toro e Leone entrambi favoriti non solamente nei sentimenti ma anche nelle attività lavorative.

Di diverso parere le previsioni astrologiche del 6 luglio per coloro nativi dell'Ariete e della Vergine, a questo giro indicati entrambi in periodo "sottotono". A seguire la scaletta e poi le immancabili analisi segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli - Luna nel segno;

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Ariete, Vergine.

Previsioni zodiacali del 6 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 6 luglio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata poco a favore per il segno.

La grinta non vi accompagnerà di certo in questa giornata rendendovi particolarmente poco prestanti nelle attività che vi competono. Chi fosse in cerca di occupazione potrebbe ricevere delle proposte, ma alla fine risulteranno poco convenienti. In amore, meglio non tirare troppo la corda, perché molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole.

Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, ma cercate di essere dolci e comprensivi con il partner. Presto comunque la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante di adesso. Single, i dispetti delle stelle del periodo incalzano e lo spirito si fa polemico. La confusione e, in alcuni casi l'incomprensione, riusciranno a mettere in evidenza i lati peggiori del vostro carattere.

In famiglia, niente pettegolezzi o critiche: lasciate perdere e fate passare questa giornata sottotono! Nel lavoro, siate comprensivi e diplomatici: cercate di dominare l'istinto di potere che vi caratterizza e i mille sospetti su chi collabora con voi.

Toro: ★★★★★. In prospettiva si preannuncia una giornata altamente positiva. Una superba Luna, questo martedì nel segno dei Gemelli, darà senz'altro una mano nel portare a compimento problematiche e situazioni in bilico. Avrete occasione di mettere a frutto la vostra sensibilità, specialmente dove ce ne fosse bisogno, e non sarà certo qualche sacrificio in più del previsto a spaventarvi. Il campo sentimentale vi renderà più sereni, sensibili e leggeri stimolando anche a vivere nuove emozioni e sensazioni.

Felicemente in coppia, potrete realizzare i sogni più dolci e arditi, vivere quella perfetta beatitudine cui avete sempre aspirato. Single, nella giornata di martedì si prevedono conquiste e momenti positivi: lasciatevi andare perché riceverete apprezzamenti e complimenti che vi faranno molto piacere. Nel lavoro, raccoglierete i giusti consensi per i sacrifici profusi e per le idee innovative introdotte nell'ambiente professionale. L'audacia sarà premiata con un netto miglioramento dell'immagine e... un positivo saldo bancario!

Gemelli: 'top del giorno'. Il prossimo martedì non sarà bello, addirittura sublime per molti di voi nativi. L'ingresso di una meravigliosa Luna in Gemelli, portatrice d'amore e buoni sentimenti, invoglierà a guardare il mondo con nuovi occhi e sotto una nuova luce.

Forse, una buona fetta di merito sarà da attribuire al vostro partner. In altre situazioni, il rapporto con la persona amata si farà più equilibrato e complice rispetto ai giorni scorsi e, a partire dalla serata, anche particolarmente appassionato. La Luna accenderà il fuoco che c'è in voi e vi farà vivere una giornata avventurosa e ricca di colpi di scena. Single, potreste ricevere nuove richieste di amicizia da parte di persone che avete sempre stimato e ammirato: sarete un vulcano di energia! Coinvolgerete tutti con il vostro entusiasmo rendendovi teneri e follemente passionali. Sarà così un martedì sereno e appagante, coccolati dalla Luna garante di creatività e da amici sensibili che vibrano sulla stessa vostra lunghezza d'onda.

Il meglio, però, ve lo regaleranno Venere e Marte con promesse di conquiste amorose e di un erotismo che non temerà confronti con gli altri. Nel lavoro, Mercurio vi offrirà intuito, empatia e l'ispirazione giusta per capire come muoversi al meglio nel vostro ambito.

Oroscopo e stelle di martedì 6 luglio

Cancro: ★★★★. Si prevede abbastanza positivo questo martedì 6 luglio. Date pure spazio al buon dialogo e alla comprensione: sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere un buon feeling tra voi ed il resto del mondo. Se poi vi sentiste particolarmente in forma, allora cercate di sfruttare il momento per divertirvi, magari uscendo con gli amici di sempre o iniziando qualcosa di veramente stuzzicante.

Per i sentimenti sarà una giornata molto interessante, il che regalerà gioie inaspettate: cercate di assaporarle appieno, perché soprattutto la serata si presenterà all'insegna di una grande intesa e passionalità, dunque particolarmente fortunata per le coppie. Single, ci saranno delle piacevoli occasioni per flirtare che vi faranno sentire le famose "farfalle nello stomaco". In questi giorni imparerete ad ascoltare il vostro corpo e anche a capire di che cosa ha bisogno, in modo da stare bene con se stessi e con gli altri. Nel lavoro, oggi e domani saranno giornate di rinnovamento, ideali per liberarsi da situazioni pesanti o per scrollarsi di dosso fardelli troppo onerosi per il proprio essere.

La rapidità di riflessi vi sarà necessaria e sarà la dote migliore da utilizzare nell'attività professionale.

Leone: ★★★★★. Partirà già di suo splendidamente bene questa parte della settimana, con un efficacissimo martedì da sfruttare al meglio. In diversi casi si prevede addirittura una fortuna "sfacciata"! Dunque, il consiglio è quello di (ri)mettersi in gioco in qualsiasi settore o situazione, senza timore, magari parlando con maggiore sincerità e convinzione. In amore, la vostra vita non potrebbe andare meglio: sarete sotto un'ottima stella, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner facendo qualcosa capace di rompere la routine quotidiana a cui siete abituati. Single, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente, anche perché nessuno vi disturberà come spesso accade in queste occasioni.

Gli altri saranno in perfetta armonia con voi e non potrete pretendere compagnia migliore di quella che avete. Nel lavoro, le stelle aumenteranno l'influsso sulla vita professionale: suggeriranno mosse vincenti nelle finanze e le vostre idee marceranno bene, producendo risultati gratificanti e concreti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 6 luglio, indica una giornata poco positiva in diversi comparti: calma! Mettete in primo piano i rapporti interpersonali, il matrimonio o la convivenza e poi tutto il resto. Sappiate che sarà difficile trovare una soluzione ai tanti problemi che già avete, tuttavia non impossibili da risolvere: iniziate dai più urgenti e man mano che li risolverete voltate pagina.

Cercate di vedere le cose anche dalla prospettiva dell'altra persona, perché in ogni situazione un piccolo compromesso darà senz'altro modo di stabilizzare ogni cosa. Intanto preparate la strada ad eventuali nuovi percorsi, forse non proprio interessanti ma sicuramente efficaci per quel che a voi serve. Single, in questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare più del solito e, alla fine, potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che coloro che vi sono intorno riescano a trattenersi a loro volta dal rinfacciare ciò che non va... Nel lavoro, potreste avere qualche problemino nella gestione di affari. L'interlocutore potrebbe essere un osso duro e potrebbe rendervi assai difficile la vita...

