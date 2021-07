L'Oroscopo di domani, sabato 17 luglio è pronto a dire 'la propria' in merito ai probabili segni fortunati. L'Astrologia sul prossimo weekend prevede vincente il periodo nei settori dedicati all'amore e al lavoro, ma solo per alcuni prescelti. Pronti a togliere il velo ai probabili candidati ad una giornata di successo? Allora senza alcuna remora in merito, mettiamo subito sotto analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine facendo una prima cernita sui migliori del momento. In particolare, ottima la giornata messa in preventivo ad Ariete, Cancro e Leone, con buona pace del Toro costretto a sopportare un periodo routinario

Intanto, le previsioni astrologiche del 17 luglio non vedono troppo in positivo il periodo per gli amici della Vergine e dei Gemelli considerati, chi più e chi meno, in giornata abbastanza difficile.

Andiamo a svelare gli altri segni, ovviamente solo dopo aver tolto il velo alla nostra seguitissima scaletta quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 17 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 17 luglio al segno dell'Ariete indica la possibilità che possano arrivare buone notizie in merito ad una faccenda molto importante. Pertanto giornata straordinaria, valutata come una tra le migliori di questo mese di luglio. Il primo giorno di weekend darà notevoli chance a coloro che stanno attraversando periodi un po' magri, sia in campo sentimentale che professionale.

In amore, porterete un pizzico di novità, dando il giusto brio a quelle relazioni che stanno diventando monotone. Nonostante vi siano stati differenti modi di vedere le cose e relative accese discussioni, sarete soddisfatti perché avrete una conferma ulteriore che la persona che amate tiene moltissimo a voi. Single, ci saranno parecchie occasioni per dare una svolta interessante ai risvolti più concreti della vostra esistenza; perciò non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che fate.

Le persone che avete vicino vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Nel lavoro, dovrete drizzare le orecchie ed essere ricettivi a tutto quello che verrà detto. Pronti a rivoluzionare le vostre abitudini per delle occasioni lavorative allettanti?

Toro: ★★★★. Si preannuncia un discreto sabato, routinario ma sicuramente buono per impegnare un po' del vostro tempo eventualmente per pianificare il futuro.

Ne vale la pena? Certo che si, affermativo! In base a quanto messo in luce dalle previsioni astrologiche del 17 luglio, tutto o quasi potrebbe andare per il verso giusto. In campo sentimentale, avrete modo di confrontarvi con la persona del vostro cuore per ridare linfa vitale al rapporto che sembrava essersi assopito. Organizzate un sabato particolare, magari fate un viaggio da tempo rimandato, vedrete che sarà bellissimo. Single, contate pure sul cielo odierno: vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva con una marea di emozioni ai più giovani. Il lavoro vi lancia tante sfide ogni giorno, alle quali non sapete rispondere con altrettanta abilità ed entusiasmo.

I flussi odierni invece saranno piuttosto soddisfacenti e molti di voi potranno progettare investimenti per il lungo termine.

Gemelli: ★★. Giornata assolutamente da dimenticare, valutata nelle predizioni di sabato come una tra le peggiori del periodo. Tutta colpa della Luna, in questi giorni altamente speculare negativa per oltre il 90% indubbiamente. In amore, molti di voi vorrebbero certezze dalla persona che sta al proprio fianco, ma in questo momento probabilmente non arriveranno risposte positive. Sappiate aspettare il momento giusto. In coppia, un vostro incubo ricorrente in questo ultimo periodo vi porterà a riflettere profondamente. Così capirete finalmente cos'è che vi crea disagio e poter agire di conseguenza.

Solitamente è il vostro partner che vi invita a reagire di fronte ai problemi, questa volta riuscirete a farlo da soli: finalmente prenderete coscienza delle vostre vere potenzialità. Single, piccole noie in famiglia, ma nulla che possa farvi pentire delle vostre scelte. L'affetto comunque è tangibile: gli altri rispettano i vostri silenzi e non vi tormentano se non siete presenti o brillanti come sempre. Nel lavoro, sabato insolito ma non angosciante, specie se con gli appuntamenti e altre incombenze lavorative ve la siete presa comoda.

Oroscopo e stelle di sabato 17 luglio

Cancro: ★★★★★. Giornata di fine settimana davvero super, sicuramente meravigliosa per molti di voi. Le stelle indubbiamente saranno ben disposte nei vostri confronti, pronte ad assecondare positivamente quasi ogni desiderio.

Visto che il periodo lo permetterà, perché non cercare di trarne un vantaggio? Per i sentimenti, vi invaderà una sconfinata voglia di agire, di manifestare le vostre necessità e di realizzare le vostre più bizzarre cupidigie. Così se state affrontando un rapporto iniziato da poco tempo, cercate di sorvolare sulle piccole incomprensioni e puntate soprattutto a migliorare l'intesa a due. Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore. Preparatevi a vivere un periodo certamente molto fortunato. Nel lavoro, tutto andrà per il meglio e il cielo sarà dalla vostra parte. Pertanto, non potranno mancare le situazioni favorevoli.

Se dovete proporre qualche cosa ad un superiore o ad un datore di lavoro, fatelo adesso: otterrete sicuramente quello che chiedete.

Leone: ★★★★★. Il prossimo inizio di weekend sarà indiscutibilmente "spettacolare", dunque vincente a tutti gli effetti. Venere e Marte presenti nel segno saranno sotto positivo sestile dalla Luna in Scorpione. In tanti risulterete molto efficaci sia nelle situazioni affettive che in quelle professionali, infondendo fiducia e coraggio a chiunque. In amore, sarete mossi da una grande determinazione, pianificherete mentalmente il percorso da intraprendere. In molti avrete un dialogo disteso e chiarificatore con il partner, parlerete in maniera sciolta e sincera. Questo sabato per molti la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione.

Single, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare a vostro favore. Nel lavoro, il momento sarà perfetto per lanciare idee, dare un nuovo impulso all'attività o cercare una professione più adatta alle vostre attitudini.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 17 luglio, predice un periodo decisamente "out", con andamento a marcia ridotta, per non dire che sarà praticamente in "folle" . A dare poche chance alla giornata, Giove e Nettuno speculari negativi al 75%. Cosa aspettarsi e cosa fare? Diciamo che molti potrebbero assistere ad una recrudescenza di certi problemi vissuti nei giorni scorsi: armatevi di coraggio, tirate fuori gli attributi e giocatevela tutta!

In campo sentimentale, vi sentirete un po' confusi e l'umore sarà meno solare del solito. Qualcuno poi si sentirà anche abbastanza lunatico: per essere sereni avete bisogno di affetto intorno a voi, pronta adesione alle vostre idee, calda accoglienza e più partecipazione da parte del partner. Single, non peccate di ingenuità nell'affrontare le varie situazioni. La troppa euforia potrebbe indurvi a sottovalutare gli impegni: il cielo di questo giorno è chiaro a questo proposito. Non succederà nulla di irrimediabile, probabilmente solo una brutta figura, anche se questo non vi piacerà per niente. Nel lavoro, vi troverete alle prese con un paio di problemi che potrete risolvere solo facendo ricorso all'intuito oppure a soluzioni creative.

Non sarà facile farvi cambiare idea circa a una questione aperta.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 17 luglio.