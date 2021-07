L'Oroscopo di domani, venerdì 16 luglio ha già "tirato le somme" in merito alla giornata in arrivo. In risalto i segni fortunati e quelli meno in questa parte finale della settimana. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco? A tenere alta l'attenzione, come sempre, l'Astrologia del giorno applicata ai settori interessanti l'amore e il lavoro. A questo giro ad avere il massimo supporto astrale saranno i nativi del Cancro, insieme a quelli dell'Ariete e della Vergine. Invece, le previsioni astrologiche del 16 luglio puntano l'indice in direzione del Toro e del Leone, entrambi in fase poco positiva.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 16 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 luglio al segno dell'Ariete indica che state finalmente abbandonando il ruolo di semplici spettatori della vita e diventare finalmente grintosi e in qualche occasione anche abbastanza spregiudicati. Proverete a prenderne in mano il timone con delle scelte capaci di trasformarla in meglio. State diventando dei veri e propri maestri nel decidere e dirigere poi gli eventi nella direzione voluta. In amore, improvvisamente il cielo s'illumina d'aspetti favorevoli, ben disposti a dare una bella carica, una buona dose di fortuna e, soprattutto, nuovo piacere nel volersi godere i sentimenti.

Questo venerdì vi sentirete particolarmente in sintonia con chi volete bene, perciò non lesinate in quanto a coccole, baci e carezze: troverete terreno fertile nella persona amata. Single, i rapporti di amicizia più profondi si basano su fiducia e sincerità. Domani le stelle vi garantiranno sia l'una che l'altra, permettendovi di dialogare in maniera fluida e positiva con le persone in generale e, in particolare, con quelle che più vi piacciono.

Nel lavoro, una vena di creatività fuori della norma vi darà nuovi stimoli. Avrete così l'opportunità di coltivare nuovi interessi, anche di un certo pregio.

Toro: ★★★. Certamente non è una buona posizione quella di Saturno, nel contesto in quadratura al vostro Urano. Anche la Luna del periodo può darvi delle tensioni interne capaci in alcuni casi di attenuare il vostro senso pratico o la vostra già flebile determinazione.

Andrà molto meglio sabato ma domenica raggiungerete l'apice, quando possibili notizie provenienti da fonti affidabili finalmente potranno tranquillizzarvi. In campo sentimentale, sarete penalizzati nei rapporti interpersonali: certe situazioni vi impediscono di stare in pace con voi stessi e con gli altri per cui sarebbe opportuno trovare una soluzione (anche drastica, purché vi faccia stare meglio!). Evitate i processi alle intenzioni, a meno che il vostro scopo non sia quello di trovare qualcuno su cui sfogare la vostra rabbia. Ricordate che non potete sempre prendervela il povero partner. Single, inizierete la giornata preoccupati per motivi privati, famigliari o sentimentali. Presto però le nubi in parte si dissolveranno e vi sentirete in una fase di rinascita: pronti a fare nuove scelte?

Nel lavoro, dissidi tra colleghi saranno protagonisti della giornata. Non alimentate ulteriormente gli screzi.

Gemelli: ★★★★. Giornata in cui saprete dimostrare estrosità e loquacità, disponibilità e una pur minima concentrazione nelle cose di un certo spessore. Vi darete altresì molto da fare per porgere una mano ad una persona bisognosa (sapete voi qual è). I rapporti con gli altri poi, di certo acquisteranno una certa consistenza e quella profondità desiderata ma che, soprattutto negli ultimi tempi, spesso è venuta meno. In amore, estro e inventiva vi saranno d'aiuto per cogliere il momento e il luogo adatti per dialogare con il partner: perché l'apertura mentale si sa, rafforza l'unione e favorisce le buone soluzioni.

Sarete così particolarmente affettuosi con le persone care al vostro fianco e anche il partner si sentirà amato e vi ripagherà con lo stesso amore. Single, sarete veramente facilitati nei nuovi contatti, nelle conquiste amorose e soprattutto nelle amicizie. In effetti questo venerdì sarete ispirati dai vostri gusti, dagli interessi o da idee generate in comunione con persone stimate. Nel lavoro, le stelle garantiranno rispetto e un pizzico di buona fortuna, rendendovi visibili agli occhi degli altri e soprattutto degni di stima. Avrete modo infatti di far vedere il vostro talento in una maniera inedita e questo vi porterà tantissime soddisfazioni, anche inaspettate.

Oroscopo e stelle di venerdì 16 luglio

Cancro: top del giorno. Per i sentimenti, tutto andrà come avete immaginato a priori, se non molto meglio. Avete una persona accanto che vi coccola e vi riempie di attenzioni, per questo siete davvero fortunati. In questo periodo i pianeti infondono in voi una forza cosmica straordinaria, per cui vi sentite in pienezza di forze e vigorosi nell'affrontare qualsiasi cosa. Approfittate di questo giorno per organizzare o intraprendere un viaggio insieme a chi amate. L'amore va coltivato giorno per giorno, accudito come fosse una tenera piantina sempre bisognosa di attenzioni per non morire e crescere rigogliosa. Single, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto, vi fornirà spunti o strumenti utili per mettervi in luce.

Senz'altro saranno molte le opportunità e le circostanze vantaggiose da cui potrete trarre profitto. Vagliate con calma gli inviti, i programmi e gli appuntamenti per la serata, perché un incontro occasionale potrà far nascere qualcosa di duraturo. Nel lavoro, le stelle vi spianeranno la strada per firmare un contratto, un'intesa, una compravendita. Serviranno abilità, comunicativa e simpatia. Dunque, avanti tutta e spremete ogni occasione fino all'ultima goccia per raggiungere i vostri obiettivi.

Leone: ★★. Datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi si dovessero parare incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.

In amore, un ostacolo oppure un piccolo fallimento potrebbero creare qualche problema di troppo. Potreste sentirvi delusi: sappiate che questo porterebbe a farvi reagire cercando una eventuale rivalsa da mettere in pratica alla prima occasione. Attenti alle sviste in campo sentimentale: sensibili come siete alle richieste degli altri, potreste incappare in qualche tranello teso al vostro cuore, anche se siete già felicemente accoppiati. Single, le stelle prospetteranno per voi una giornata meno favorevole delle ultime trascorse. Per evitare che questa nuvoletta grigia rovini quello che avete seminato e costruito finora vi basterà rimanere con i piedi a terra e non crearvi inutili paturnie. Tenete presente che è solo un momento passeggero, spesso le situazioni lasciano il tempo che trovano: pensate in positivo e tutto andrà bene.

Nel lavoro, non sempre si possono presentare le occasioni per attuare un progetto desiderato. Talvolta ci si deve saper accontentare: sfruttate la giornata per riflettere sulle situazioni in sospeso, dando priorità a quelle realmente attuabili.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 16 luglio, prevede che la Luna in Bilancia farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone a voi vicine. Conoscerete così nuove sfumature nelle diverse intese, siano esse sentimentali che parentali piuttosto che di amicizia. Vi sentirete in media molto più tranquilli del solito, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono. In campo sentimentale, l'intesa con la vostra dolce metà sarà ottima grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità.

Le luminosissime stelle del cielo vi appoggeranno e finalmente sarà il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi. Molto presto vi sentirete al settimo cielo e dovrete tutto questo alla persona che avete scelto di amare. Single, la vostra estate è fatta di momenti, e quelli buoni, anzi ottimi, vanno sfruttati bene. Non mancheranno così gli spunti per godere una vita sociale dinamica, con probabili nuove conoscenze: chissà che Cupido non scagli una delle sue frecce! Nel lavoro, desideri ed emozioni detteranno legge. Messa da parte la prudenza, vi confezionerete una di quelle giornate spericolate che piacciono tanto a voi.

