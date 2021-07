L'oroscopo della giornata di giovedì 8 luglio prevede una Luna calante a cavallo tra il segno dei Gemelli e del Cancro, regalando dolci momenti a entrambi i segni zodiacali. Capricorno potrebbe essere messo sotto pressione proprio da questa Luna che diventa opposta, mentre Bilancia dovrà fare attenzione ad alcuni piccoli imprevisti sentimentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 8 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 8 luglio 2021 segno per segno

Ariete: inizia la parte più difficile della settimana per voi nativi del segno.

Da qui fino a sabato la Luna sarà negativa nei vostri confronti. Fortunatamente rimane Venere a sostenervi, ma dovrete riuscire a trovare il giusto equilibrio per una relazione stabile. Se siete single potreste sentirvi un po’ giù di morale, ma sarà solo qualcosa di passeggero. Nel lavoro sarete felici di dare i vostri consigli a un collega. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Toro: potrebbe sembrarvi una giornata un po’ insolita, ma secondo l'oroscopo dell'8 luglio, con la Luna in buon aspetto, in ambito sentimentale recupererete terreno, e quest'occasione non andrà di certo sprecata. Quindi, che siate single oppure no è il momento di riparare un rapporto, o di farne germogliare uno nuovo. Nel lavoro siate indulgenti con voi stessi, soprattutto se notate che le forze non sono proprio il massimo.

Voto - 7⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 8 luglio piacevole grazie alla Luna favorevole. Anche se non sarà nel vostro cielo ancora per molto potrete sfruttare questo cielo per vivere momenti davvero teneri e romantici con il partner. E poi ricordatevi che Venere è in buon aspetto, non sottovalutatela. Se siete single potreste raggiungere una buona sintonia con le persone intorno a voi.

Nel lavoro l'impegno non manca, ma cercate di andarci piano con le spese. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Cancro: arriverà la Luna nel vostro segno zodiacale nel primo pomeriggio secondo l'oroscopo. L'astro argenteo vi permetterà di godervi la vostra relazione di coppia in completa spensieratezza, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single l'amore potrebbe finalmente arrivare per voi nativi del segno. In ambito lavorativo attenti a non caricarvi troppo di lavori se non volete rischiare di rimanere indietro su tutto e senza più forze. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Leone: peccato per questa Luna che si metterà alle vostre spalle. In ogni caso, secondo l'oroscopo, continuerete a godere dell'influenza positiva di Venere, che in amore non vi farà mancare armonia e romanticismo. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti in questa giornata. Nel lavoro sarà meglio fare bene i conti perché non tutte le spese che avete in mente possono realizzarsi. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: ottimo cielo in questa giornata dal punto di vista sentimentale.

La Luna vi sorride, mettendovi di buon umore e godendo di un forte carisma, che in amore stabilirà una forte armonia tra voi e il partner. Anche voi single sarete ottimisti e originali. A modo vostro, potreste riuscire ad attirare la giusta attenzione. Per quanto riguarda il lavoro lo stress di Giove e Mercurio si farà sentire ancora, ciò nonostante potrebbe arrivare comunque qualche successo. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: configurazione astrale che tende ad oscurarsi un po’ secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 8 luglio. La Luna si piazzerà in quadratura, e in amore potrebbe nascere qualche piccola discussione tra voi e il partner, che dovrete riuscire a sviare o risolvere. Se siete single un po’ di confusione emotiva ci sta quando siete innamorati.

Ciò nonostante non fate passi falsi proprio adesso. In ambito lavorativo Giove vi indica la via giusta da seguire per ottenere discreti risultati dalle vostre mansioni. Voto - 7-⭐⭐⭐

Scorpione: previsioni astrali di giovedì che vedranno la Luna venirvi in soccorso. Per quanto riguarda i sentimenti dunque ci sarà qualche possibilità in più di aprirsi al dialogo con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single e se vi sentite pronti a rimettervi in gioco, fatelo con coraggio e senza esitazione. Nel lavoro mostrerete maggior passione in quel che fate, curando in ogni dettaglio le vostre mansioni, ottenendo discreti successi. Voto - 7-⭐⭐⭐

Sagittario: migliora questo cielo a partire dal primo pomeriggio secondo l'oroscopo, ma fino ad allora meglio volare basso.

Tra voi e il partner le cose vanno bene, dunque, non c'è alcun motivo di cercare il litigio. Se siete single e volete provare ad esprimere i vostri sentimenti, fatelo con maggior sensibilità. In ambito lavorativo idee e energie non mancano, il problema potrebbe essere trovare un metodo per realizzare tali iniziative. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Capricorno: non ci siamo purtroppo. Questo cielo ha deciso nuovamente di voltarvi le spalle, in particolare la Luna, che sarà opposta per le prossime due giornate metterà sotto pressione il vostro rapporto, dunque attenzione al vostro atteggiamento. Se siete single preoccupatevi di più di terminare alcuni impegni che avete. Nel lavoro non fatevi trascinare in progetti inutili.

Voto - 6,5 ⭐⭐

Acquario: con la Luna che se ne va dal segno amico dei Gemelli, in ambito sentimentale sarete nuovamente indifesi e il rischio di prendervela per questioni da poco potrebbe salire. Se siete single il vostro umore sarà caratterizzato da svariati alti e bassi. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggiore ottimismo, anche se sarà difficile trovarlo. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: in arrivo un’esplosione di emozioni secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 8 luglio. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro, la vostra relazione di coppia sarà davvero bella, armoniosa, unica. Per quanto riguarda i single ogni scelta che farete sarà favorita da questo cielo luminoso. Nel lavoro prenderete decisioni con criterio e responsabilità, arrivando a raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐