L'oroscopo della giornata di sabato 17 luglio prevede grandi avventure per la Bilancia, grazie in particolare a questo cielo splendente, mentre i rapporti sentimentali dei nativi Ariete saranno ancora sottotono. Gemelli potrebbe perdere qualche colpo sul posto di lavoro, colpa di Giove in quadratura, mentre Cancro sarà molto affidabile con le proprie mansioni. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 17 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 17 luglio 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ultimamente giù per colpa di questa Luna opposta.

Fortunatamente già da domani le cose potrebbero cambiare, e con un po’ di umiltà, potreste riuscire a farvi perdonare dal partner, e tornare a vivere una relazione serena. Per quanto riguarda i single siete alla ricerca di una storia vera, che funzioni bene, per cui lasciate perdere gli amori passeggeri. Nel lavoro dovreste pensare a cosa è giusto e cosa no per i vostri progetti, in modo tale da prendere le giuste decisioni. Voto - 6,5⭐⭐

Toro: configurazione astrale non molto convincente dal punto di vista sentimentale. Se siete single lasciate perdere gli amori impossibili, quelli si realizzano solo nei film. Se avete una relazione fissa invece dovrete trovare un modo per trasmettere fiducia al partner, e tornare a vivere belle emozioni insieme.

In ambito lavorativo invece avrete tutte le carte in regola per provare ad ottenere qualcosa di più. Voto - 7-⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 17 luglio fatto di belle emozioni dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere vi fanno battere il cuore, provando tante emozioni che vorreste semplicemente condividere con la persona che amate.

Chissà se per voi single questo potrebbe essere l'inizio di una nuova storia d'amore. Attenzione invece nel lavoro, perché state iniziando a perdere colpi a causa di Giove, che per vostra fortuna non sarà negativo per molto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Ca6ncro: qualche piccola difficoltà in amore ci può anche stare. Nessuna relazione è perfetta, e quando la Luna è in quadratura pensare che lo sia è un controsenso.

Per cui, abbiate un po’ di pazienza con il partner, perché già da domani tornerete a splendere. Se siete single nulla vi vieta di pianificare una buona strategia di corteggiamento, da usare al momento opportuno. Molto bene invece nel lavoro. Le cose vanno come previsto, e i risultati di conseguenza non mancheranno. Sentitevi fieri di voi. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Leone: una bella giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo avrà molto da dire a riguardo, e voi non dovrete fare altro che cogliere le opportunità e ottenere solamente il meglio per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single la voglia di amare non vi manca. Dovrete solo trovare la persona giusta per voi.

In ambito lavorativo osservare attentamente cosa fanno i vostri colleghi potrebbe esservi utile per cercare di migliorare. Potreste imparare molto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: settore professionale ancora incerto secondo l'oroscopo. Ci sono giornate in cui le vostre idee piacciono e convincono, altre in cui potreste fare di meglio, colpa di questo cielo che vede Giove e Mercurio in contrasto tra loro. Grandi soddisfazioni invece in ambito amoroso, dove il vostro romanticismo non passerà di certo inosservato. Che siate single oppure no, sicuramente attirerete molto l'attenzione. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Bilancia: una giornata molto bella da vivere per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 17 luglio, vi attendono grandi avventure, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dove Luna e Venere garantiranno momenti unici insieme al partner.

Se siete single questa giornata sarà di spensieratezza, ma se arriverà l'amore, allora non potrete che esserne felici. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete i migliori in assoluto, ma il vostro lo fate, e anche abbastanza bene, per cui, non abbiate nessun rimpianto. Voto - 9-⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: settore professionale in cui dimostrerete affidabilità secondo l'oroscopo. Giove e Mercurio in buona posizione portano buoni risultati, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe portarvi via energie. In ambito sentimentale recuperare sarà veramente difficile con Venere in quadratura, ma l'arrivo della Luna nel vostro cielo forse potrebbe esservi d'aiuto. Se siete single e qualcuno magari vi sta corteggiando, provate a stare al gioco e vedete come va.

Voto - 7-⭐⭐

Sagittario: giornata faticosa secondo l'oroscopo per quanto riguarda il lavoro, ma non impossibile da superare. Ricordatevi che Marte è dalla vostra parte, ciò che vi mancano sono delle idee valide, che forse con un po’ d'impegno potreste riuscire a trovare. In amore voi single potreste rendervi conto dell'amore che una persona prova per voi. Se siete già impegnati con Venere e Luna favorevoli potrebbe essere il momento di fare un bel passo in avanti. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Capricorno: dovrete sistemare alcune cose che non funzionano più al meglio nella vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo però, con la Luna in quadratura potrebbe non essere così semplice, ciò nonostante nulla vi vieta di provarci.

Se siete single sarà un aspetto fondamentale riflettere prima di parlare. In ambito professionale state lavorando bene, ciò nonostante dovrete attendere un po’ prima di ricevere buone notizie. Voto - 7⭐⭐⭐

Acquario: sfera sentimentale davvero difficile per voi nativi del segno, anche con la Luna in buona posizione. Venere opposta crea diversi disagi nella vostra relazione, che solo insieme al partner potreste riuscire a risolvere. Per quanto riguarda i single non rimuginate troppo sui vostri errori, e andate avanti. Per quanto riguarda il lavoro v'impegnerete sempre in ciò che farete, ma non sempre i risultati verranno ripagati. Voto - 6⭐⭐

Pesci: un'altra bella giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Otterrete diverse soddisfazioni dalla vostra relazione di coppia, e il desiderio di romanticismo sarà forte. Per quanto riguarda i single le conoscenze più interessati potrebbero iniziare quasi per caso. Sul fronte lavorativo potrebbero arrivare risposte davvero interessanti, in particolare su alcuni progetti per voi molto importanti. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐