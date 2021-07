L'oroscopo della giornata di venerdì 9 luglio prevede una fortunatissima Luna nel segno del Cancro, che vivrà una giornata particolarmente felice in compagnia dei propri cari, mentre Toro potrebbe essere più istintivo per quanto riguarda il lavoro. Cielo un po’ più azzurro per i nativi Scorpione, più ottimisti in amore, mentre Bilancia sarà un po’ in difficoltà in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 9 luglio 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 9 luglio 2021 segno per segno

Ariete: sta per concludersi questa settimana, che finora vi ha regalato bei momenti e grandi soddisfazioni.

Ciò nonostante non sarà più così, quantomeno fino a domani, considerato che la Luna si troverà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, per continuare ad avere un rapporto stabile, sarà consigliata tanta comprensione nei confronti del partner. Se siete single la compagnia dei vostri amici sarà più che sufficiente. Nel lavoro attenti a prendere le giuste decisioni, ora che Mercurio è sempre più vicino al segno del Cancro. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di venerdì nel complesso discreto per voi nativi del segno. Godrete del sostegno della Luna fino a domani, e in amore fareste meglio a sfruttare questo cielo per dimostrare i vostri sentimenti. Se siete single prendetevi maggiore cura dei vostri rapporti sociali.

In ambito lavorativo sarete più istintivi nelle vostre mansioni, riuscendo talvolta a segnare discreti successi. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Gemelli: configurazione astrale più che ottimale per vivere una giornata tranquilla e molto bella. Sul fronte amoroso sarete in perfetta armonia con il partner, ma nulla vi vieta di trovare e sistemare piccoli difetti.

L'importante sarà non essere aggressivi. Se siete single esaltate maggiormente le vostre qualità se davvero volete fare colpo. Nel lavoro arriveranno ancora discreti successi, grazie in particolare a Mercurio, ma sarà meglio pensare a cosa fare dopo che questo pianeta lascerà il vostro cielo. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Cancro: cielo ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 9 luglio.

Godrete di una fortunatissima Luna nel segno, che in amore esalterà ogni singolo momento nel vostro rapporto. Se siete single sarà più facile per voi vedere cosa c'è di sbagliato in voi e come risolvere. Nel lavoro Giove vi dà una mano con le vostre mansioni, e presto arriverà anche Mercurio a migliorare la vostra posizione. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Certo, con Venere favorevole non potrete chiedere di meglio, se non stare in compagnia della vostra anima gemella, ovunque voi siate. Per quanto riguarda i single un piccolo regalo alle persone a voi più care sarà gradito. In ambito lavorativo qualcosa inizia a muoversi, ma affinché riusciate a recuperare, dovrete muovervi anche voi.

Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: sfera sentimentale esaltata dalla Luna in sestile dal segno del Cancro secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale sarete dei veri seduttori, soprattutto voi single, grazie a un fascino irresistibile. Se invece avete una relazione stabile già da tanto tempo, potreste riscoprire alcuni vecchi piaceri. In ambito lavorativo Mercurio sta per spostarsi in una posizione più invitante, per cui non mollate e continuate a credere nelle vostre capacità. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: configurazione astrale che si complica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 9 luglio. La Luna si metterà in quadratura, rendendo nulla l'azione di Venere in sestile. Questo significa che in amore i rapporti con il partner si complicano, ma non sarà di certo la fine del mondo.

Abbiate pazienza, perché già da domenica tornerete a esprimere al meglio i vostri sentimenti, anche voi single in cerca di conquiste. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente concentrati sulle vostre faccende, facendo tanti passi avanti. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo di venerdì lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti. La Luna vi sorride, e dal punto di vista sentimentale ci sarà un po’ più complicità tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single dovrete lavorare meglio sulle relazioni sociali. In ambito lavorativo l'impegno che ci mettete nelle vostre mansioni si vede eccome, e con l'arrivo di Mercurio nel segno del Cancro potrete solo fare ancora meglio. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Sagittario: periodo nel complesso convincente per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale Venere si troverà in trigono dal segno amico del Leone, che vi darà l'occasione di godere di un rapporto stabile, pieno di affetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single a volte fate bene a seguire il vostro istinto, ma un po’ di razionalità è sempre ben accetta. In ambito professionale sarete responsabili nelle vostre mansioni, ma la mancanza di capacità potrebbe renderne difficile la realizzazione. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di venerdì sottotono per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione, e in ambito sentimentale non sarà affatto facile trovare il giusto equilibrio tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potreste non aver tanta voglia di relazioni sociali.

Meglio in ambito lavorativo grazie a Giove in sestile, ma non per questo otterrete grandi risultati. Voto - 6,5 ⭐⭐

Acquario: sfera sentimentale poco soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 9 luglio. Venere sarà ancora in opposizione, voi avrete bisogno di sentimenti, ma il vostro atteggiamento un po’ troppo impulsivo causerà solo altri problemi. Cercate di essere più morbidi. Se siete single a volte è meglio stare senza una persona da amare, sappiatelo. In ambito professionale ve la caverete piuttosto bene, anche se siete in attesa che Giove torni a favorirvi. Voto - 6+ ⭐⭐

Pesci: oroscopo di venerdì che vi vedrà forti e temerari sul posto di lavoro, grazie alla posizione di Giove favorevole.

In ambito sentimentale l'eleganza farà da padrona nel vostro rapporto, illuminato da questa meravigliosa Luna in trigono dal segno del Cancro. Se siete single sappiate che l'amore arriva quando meno ve lo aspettate, e quando arriverà, sarà fonte di grande gioia e soddisfazione. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐