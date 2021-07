Anche l'ultima settimana di luglio sta per giungere al suo termine, preparando così ogni segno zodiacale all'arrivo sempre più imminente del mese di agosto. Le previsioni dell'Oroscopo, per quanto riguarda questo periodo di transizione, risultano essere positive per qualcuno e leggermente poco piacevoli per qualcun altro. A rientrare in questa ultima categoria è il segno del Sagittario che, nonostante in ambito lavorativo sembra andare per il verso giusto, all'interno della sfera sentimentale potrebbe imbattersi in qualche intoppo sicuramente non semplice da superare.

A godere della positività di questo periodo, invece, sembra proprio essere il segno del Cancro, mentre la Bilancia riuscirà ad avvertire il favore di alcuni astri. Non da meno saranno coloro nati sotto al segno dell'Ariete, pronti ad accogliere quanto di più remunerativo e positivo c'è nell'aria.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - il segno in questione, come già anticipato, rientra tra quelli maggiormente fortunati della settimana. Le previsioni dell'oroscopo preannunciano l'arrivo di giornate indimenticabili e proposte che sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire. Sia in ambito economico che in quello lavorativo non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare, in quanto le speranze e le preghiere potrebbero finalmente essere ascoltate.

Per quanto riguarda l'amore e la relazione con il partner, prepararsi al passo decisivo non potrebbe essere un consiglio errato.

Toro - l'oroscopo della settimana di transizione non sembra volersi sbilanciare troppo, comunicando il probabile arrivo di due notizie: una considerata positiva ed una, sfortunatamente negativa. Quale sia l'ordine di arrivo delle novità non è possibile saperlo e l'unico consiglio che si può dare in casi come questo è quello di non lasciarsi influenzare troppo da ciò che viene comunicato, specialmente per evitare di abbattersi giù dopo aver sperato in qualcosa di apparentemente impossibile.

Gemelli - stando a quanto anticipato dall'oroscopo, il segno dei Gemelli potrebbe imbattersi nella nascita di situazioni poco piacevoli che faranno innalzare quasi istintivamente i livelli di stress. Circondarsi di persone fidate ed affidarsi al loro aiuto risulterà essere un vero toccasana per uscire vincitori da determinate situazioni.

Cancro - secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questa nuova ed ultima settimana di luglio, il segno del Cancro avrà la possibilità di assaporare ogni aspetto positivo della vita. Dal lavoro alle relazioni sentimentali, questo segno zodiacale sarà in grado di palesare un sincero sorriso che niente e nessuno riuscirà a spegnere. Attenzione però a non credersi invincibili, poiché potrebbe bastare toccare il tasto giusto per vedersi crollare il mondo addosso.

Leone - la settimana che sta per nascere regalerà al Leone occasioni particolari da non dover assolutamente perdere. La nascita di una complicità invidiabile con qualcuno del sesso opposto potrebbe costringere il segno in questione a soffermarsi alcuni istanti a riflettere.

In alcuni casi si dovrà rovinare un rapporto di amicizia per permettere a qualcos'altro di nascere, mentre in altre situazioni sarebbe meglio evitare di ledere qualcosa di troppo importante.

Vergine - armarsi di pazienza potrebbe non essere un consiglio tanto sbagliato, specialmente quando la Luna si allontanerà per le prime due giornate di questa ultima settimana di luglio. Bisognerà quindi attendere l'arrivo di mercoledì per riuscire a riorganizzare le proprie idee e cimentarsi in ciò che è in grado di portare sollievo e gioia. Attenzione a non voltare le spalle alle persone fidate: riuscire a contare su qualcuno è l'unico modo per non sentirsi mai da soli.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - gli astri sembrano aver deciso di donare il proprio favore al segno della Bilancia, rendendo le prossime giornate decisamente uniche ed indimenticabili.

Le tanto attese ferie stanno finalmente per sopraggiungere ed insieme al partner ed agli amici si potrà finalmente organizzare una gita fuori porta che permetterà di ricaricare le energie fisiche e mentali. Ritagliare qualche attimo di intimità da trascorrere con la persona amata potrebbe non essere qualcosa di tanto spiacevole.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questa settimana, l'opposizione di Mercurio potrebbe portare alla nascita di situazioni spiacevoli all'interno dell'ambito familiare e della vita di coppia, ma grazie all'avvicinamento di di Marte si avrà modo di recuperare il tempo perso e riuscire a venire fuori dalle varie discussioni nate nei giorni precedenti al giovedì.

Sagittario - sfortunatamente, coloro nati sotto al segno del Sagittario potrebbero imbattersi in qualche situazione più o meno spiacevole, specialmente se si osserva alla sfera sentimentale.

La complicità con il partner potrebbe non essere la stessa di qualche giorno fa e la nascita di discussioni e battibecchi purtroppo non evitabili potrebbe comportare un distaccamento non preventivato. I sentimenti non muteranno di certo, ma qualche breve pausa potrebbe fare bene a entrambi.

Capricorno - finalmente anche il Capricorno avrà modo di tirare un sospiro di sollievo. La fortuna sembra proprio aver deciso di immettersi in questa nuova settimana per donare attimi di spensieratezza al segno in questione. Riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con la vita privata e la voglia di relax non sarà di certo un problema, purché non si perda di vista il proprio obiettivo.

Acquario - a causa dell'opposizione di Mercurio, il segno zodiacale in questione non riuscirà a comunicare come vorrebbe con le persone che gli stanno intorno e, in alcune situazioni particolari, potrebbe essere necessario prendersi qualche attimo di tempo per riflettere attentamente sulle parole che si vogliono pronunciare.

L'oroscopo prevede una carica positiva di energie con il sopraggiungere del fine settimana.

Pesci - molti astri, secondo le previsioni dell'oroscopo, si preparano ad allontanarsi da questo segno zodiacale portandosi via il favore e la fortuna. I Pesci si ritroveranno, quindi, immersi in qualcosa che avrebbero preferito evitare ed in cui le discussioni e le situazioni spiacevoli sembrano farla da padrone. L'unico giorno in cui ci si potrà sentire "protetti" sarà quello di martedì, con la fortuna che tornerà a risollevare un po' il morale.