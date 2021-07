Si avvicina il weekend per tutti i segni zodiacali, intanto però approfondiamo come le diverse disposizioni dei pianeti caratterizzeranno la giornata di giovedì 15 luglio.

Di seguito le previsioni astrologiche giornaliere relativo all'ambito sentimentale, professionale e salutare di tutti i segni.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potreste vivere delle indecisioni, sarà meglio stare lontani dalle polemiche. Per quel che riguarda il campo professionale non sottovalutate delle richieste.

Toro: momento giù di corda a livello professionale, cercate però di portare a termine le situazioni più importanti.

Per quel che riguarda l'amore sarà meglio non lasciarsi andare alle discussioni.

Gemelli: con la Luna in aspetto favorevole, potrete vivere un momento di ripresa in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo, attenzione alle scelte che fate in questo momento.

Cancro: la giornata di giovedì 15 luglio sarà caratterizzata da nervosismo a livello amoroso. Per quel che riguarda il campo professionale siete in attesa di soluzioni, presto arriveranno delle risposte.

Leone: nel lavoro, con Saturno in opposizione, potrebbero esserci delle problematiche da sistemare, in generale comunque la situazione è migliore rispetto alle giornate precedenti. Per quel che riguarda il lato sentimentale potrete avere delle soddisfazioni.

Vergine: possibili problematiche a livello sentimentale, qualcuno desidera un cambiamento d'amore. Per quel che riguarda il campo lavorativo potreste fare fatica a gestire alcune questioni.

Astri e stelle giornaliere per i segni della seconda sestina

Bilancia: nel lavoro, con la Luna nel segno, potrete concludere delle situazioni in modo favorevole.

In amore, sarà meglio evitare le polemiche, cercate di guardare oltre.

Scorpione: potreste sentirvi stressati in queste giornate, arriveranno comunque delle soluzioni in campo professionale. In amore è importante che lasciate spazio ai vostri sentimenti, solo in questo modo potrete vivere al meglio il vostro rapporto.

Sagittario: la giornata, caratterizzata da una Luna favorevole, vi vedrà più vitali rispetto alle giornate delle scorse settimane.

In amore sarà possibile fare dei progetti, mentre per quel che riguarda il lato professionale potrete valutare delle collaborazioni.

Capricorno: alcune situazioni potrebbero essere complesse da gestire in campo amoroso, gli incontri per i single sono comunque favoriti in questa giornata. A livello lavorativo potreste pensare a fare dei cambiamenti.

Acquario: giornata interessante per l'amore, anche se potreste sentirvi stanchi in serata. Per quel che riguarda il lato professionale sarà meglio tenere sotto controllo ogni movimento.

Pesci: nel lavoro potrete trovare delle soluzioni, presto arriveranno novità. Per quel che riguarda il campo sentimentale cercate di non alimentare polemiche e tensioni.