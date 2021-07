L'Oroscopo della settimana dal 26 luglio al 1° agosto è pronto a passare in rassegna le prossime giornate di ciascun segno zodiacale. Con luglio agli sgoccioli, la prossima settimana si accinge a portare una ventata di agitazioni e novità che colpiranno un po' tutti i segni zodiacali. Lunedì e martedì la Luna sarà nil Pesci mentre l'ultimo giorno di luglio (sabato) si chiuderà con l'ultimo quarto in Toro. I nati dei Pesci si sentiranno inarrestabili mentre quelli del Cancro saranno alle prese con la loro sbadataggine che risulterà più accentuata del solito.

Archiviata questa premessa generale, passiamo in rassegna salute, amore, lavoro, soldi, famiglia, benessere, vacanze attraverso le seguenti previsioni astrologiche di questa incandescente settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sole, mare, montagne, amici, divertimento, tutto questo esploderà nei prossimi giorni e soprattutto in pieno agosto. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle quelle disavventure che vi hanno colpito di recente e a guardare oltre il vostro naso. Un nuovo sentiero attende di essere percorso ed esplorato da voi. Non dite di 'no' alle occasioni e mettetevi alla prova. Sembrano essere in atto delle particolari situazioni sentimentali e una vostra mossa potrebbe rivelarsi provvidenziale.

Continuerete a sentirvi un pochino indecisi. Da una parte volete solamente godervi l'estate senza troppe preoccupazioni, ma dall'altra parte c'è il costante pensiero che prima o poi arriverà l'inverno con tutte le sue complicazioni. Lasciatevi andare in questa incandescente settimana e concedetevi uno strappo alla regola. Rispettando le regole e il prossimo, e usando tantissimo buon senso, si può convivere benissimo con la situazione generale.

Toro - Amore e salute andranno a braccetto in questa settimana che vi offre la possibilità di fuggire in vacanza o di starvene di più per conto vostro, specie se non vi siete fermati per un solo istante nei difficili mesi scorsi. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, chi lavora in proprio sembra essere in grande difficoltà poiché stoppare equivale a non battere cassa!

In questo periodo c'è qualcuno che si ritrova con l'acqua alla gola a causa di una pessima amministrazione del denaro o di una certa situazione familiare poco stabile. Qualche nativo di questo segno si sta occupando di una persona cara ammalata o che sta attraversando un difficile momento. Il tempo è il miglior medico, perciò bisognerà avere fiducia nel domani e attendere pazientemente che passi la tempesta prima di rivedere il sole.

Gemelli - Preparatevi a dire addio a luglio e ad accogliere tutto ciò che arriverà. Potreste ritrovarvi al centro di una transazione economica inconsueta. Le stelle invitano a prestare attenzione alle uscite e ai movimenti in genere. Una recente delusione vi ha scoraggiato o forse una certa persona si è allontanata da voi.

Ad ogni modo, piangere sul latte versato è solo tempo perso. Leccatevi le ferite, ma poi rialzatevi. Non si può uscire dal tunnel se non ci si muove. In settimana le opportunità non vi mancheranno di certo, però dovrete essere capaci di coglierle. Magari siete diventati diffidenti oppure avete sbattuto contro un muro di delusioni, ma non permettete a niente e nessuno di fermare le vostre ambizioni e intenzioni. Non esponetevi al sole senza la protezione e non esagerate!

Cancro - Giugno e luglio sono stati due mesi molto emozionanti, ma non vi sentite ancora soddisfatti. Avete vissuto per lungo tempo relegati in un angolino, assieme alle mille paure che vi hanno rubato il sonno la notte. In settimana la corda comincerà ad allentarsi e sentirete molta meno pressione su di voi.

Durante una certa uscita avrete modo di incrociare il passo con una persona che prova del sentimento nei vostri confronti. Le stelle suggeriscono di prestare più attenzione in famiglia, specie se tendete ad essere distratti o poco presenti. Proprio la distrazione continuerà ad essere la vostra nemica numero uno, dato che vi farà perdere del tempo prezioso e dimenticare cosa dovrete fare o dove avrete messo una determinata cosa. Prendetevi una pausa da tutto e tutti: avete accumulato molto stress e siete al limite della sopportazione. La salute per voi è importante, ma attenzione al fai-da-te e ai cibi pesanti. Progetti in vista per agosto, possibili viaggi o eventi da celebrare in compagnia.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La settimana sembra proprio promettere delle sorprese ed emozioni ad alcuni nativi di questo ruggente segno. Risulterete più carismatici che mai e questo vi aiuterà nelle attività pratiche. Gli ultimi mesi sono stati abbastanza impegnativi, ma finalmente potrete mettere tutto, o quasi tutto, in standby e lasciarvi andare. Avrete voglia di svago, divertimento e buona compagnia. La creatività e il magnetismo risulteranno elevati, perciò non vi sarà affatto difficile fare colpo in amore. Le coppie ormai stantie prenderanno ben presto delle strade separate. Novità anche sul piano economico. Si prevedono spese, entrate e uscite. Qualcosa potrebbe andare in fumo all'ultimo momento, ma in tal caso cercate di non prendervela troppo.

Chi ha dei figli piccoli dovrà prestarli maggiore attenzione.

Vergine - Le stelle parlano di confronti e bilanci. A quanto pare sarete in procinto di chiudere qualcosa di importante e salpare verso altri orizzonti inesplorati. In questo periodo bramate l'avventura e lo svago. Avete trascorso molto tempo tra le mura domestiche e ne avete le tasche piene. Per quanto concerne la salute, sarà bene non privarsi del sonno e idratarsi a sufficienza. Qualche turbolenza all'orizzonte potrebbe cogliervi di soppiatto e scompigliare un po' gli equilibri appena instaurati. Nel weekend qualcuno raggiungerà una certa meta e avrà di che gioire. La passione per le giovani coppie innamorate si rivelerà esplosiva.

Cicogna in arrivo per chi da tempo sogna di allargare la famiglia.

Bilancia - In vista di agosto e del suo relativo caos, sarà bene giocare d'anticipo e non farsi cogliere impreparati. Potrebbero sorgere dei ritardi o degli imprevisti sgraditi, come ad esempio delle cancellazioni dell'ultimo secondo. Qualcuno avrà a che fare con dei parenti serpenti, ma cercate di non mettere troppa carne a cuocere altrimenti rischierete di giocarvi l'intera estate. Potreste ricevere un'anteprima di ciò che accadrà nei prossimi mesi, perciò non sottovalutate niente e nessuno. Chi ha una certa persona nel cuore, desidererà rivederla e tenerla a sé per sempre. Tuffi al mare, ma attenzione a non esporsi più del dovuto ai raggi solari.

Telefonata o messaggio inaspettati, non esitate a rispondere. Qualcuno potrebbe venire a farvi visita.

Scorpione - Una fetta dei nativi di questo segno brama la libertà, le vacanze all'estero e le giornate da trascorrere in riva al mare. Un'altra parte, però, vorrebbe solamente trovare serenità. Sarà la settimana migliore per ripristinare un certo equilibrio e fare la resa dei conti. Agosto porterà agitazione, non riuscirete a stare fermi un secondo. Se c'è qualcosa di importante da dover fare, allora sarà meglio sbrigarsela prima di domenica. Chi vive in luoghi turistici, si sente poco tranquillo poiché c'è troppo rumore e folla. In questo caso sarà bene munirsi di estrema pazienza e attendere che tutto torni alla normalità.

Curate l'orto e le piante, vi aiuterà a connettervi con la natura e ad abbattere lo stress. Non eccedete con i lavori e i compiti domestici, lo stress fa malissimo alla salute! Confidenze in arrivo, apprenderete un certo pettegolezzo che vi lascerà interdetti.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il vostro è un segno che non ama affatto la monotonia, perciò fin nei mesi scorsi potrebbe essere stato tutto molto difficile per voi. Avete di fronte una settimana molto impegnativa. In famiglia occorrerà essere più partecipativi, specie se avete dei figli che necessitano della vostra presenza e comprensione. Chi è single e sta uscendo con qualcuno di interessante, dovrebbe imparare a tenere a bada certi discorsi perché qualcuno potrebbe trovarvi a dir poco egocentrici.

Lavorare in questo periodo non vi piace, forse c'è qualcuno che vi ha preso in antipatia o forse ci sono dei compiti poco gradevoli. Dentro di voi è in atto una battaglia e la state combattendo come meglio potete, ma anche la serenità mentale è fondamentale per poter vincere. Apritevi a confidenze: una persona fidata vi saprà ascoltare.

Capricorno - Sarà bene incanalare le energie su attività migliori e destinate a portare qualcosa di buono in futuro. Cercate di pensare a lungo termine, resistete alle tentazioni e alle comodità facile e infruttuose specie se volete veramente migliorare la vostra esistenza. In amore le conquiste non mancheranno, ma c'è chi non si sente pronto per impegnarsi seriamente e chi invece vorrebbe godersi la stagione estiva senza troppi drammi sentimentali.

Una proposta interessante sta per bussare alla vostra porta e potrebbe sopraggiungere proprio in questa settimana. Attenzione agli imprevisti e agli ostacoli che potreste incrociare nel cammino. Riparazione di oggetti tecnologici o auto: evitate il fai-da-te e affidatevi ad uno specialista. Qualcuno vi penserà intensamente, forse un vecchio amore. Per le coppie sposate o conviventi, tutto potrà filare liscio se saranno evitati gli argomenti di politica, soldi e vecchi rimpianti.

Acquario - Chi lavora non avrà tempo per nient'altro in questa incandescente settimana che potrebbe portare soddisfazioni professionali e/o economiche. Saranno giorni perfetti per dare slancio alle proprie ambizioni: puntate al massimo e non accontentatevi delle briciole. Spesso vi lasciate frenare da mille scuse come l'età, la condizione familiare o di salute, ma questo è un grosso sbaglio Non auto-sabotatevi e fate piazza pulita di quelle cose che non funzionano più: è tempo di guardare oltre. L'oroscopo settimanale parla di un cielo carico di aspettative e immaginazione. Ritroverete armonia e, specie tra le coppie innamorate, la passione imploderà. Chi cerca una gravidanza potrebbe avere maggiori chance, ma cercate di non fissarvi ossessivamente sulle cose. Pensare fuori dagli schemi vi aiuterà a risolvere un problema spinoso. Salute stabile, ma attenzione ai colpi di calore!

Pesci - Sarà una settimana in cui dei progetti vi frulleranno in mente senza sosta. Vi sentirete energici, belli e inarrestabili. Dopo quasi due anni di timori e incertezze, vi renderete conto di essere diventati più forti e responsabili. Un evento fortuito potrebbe rivelarsi l'occasione che stavate aspettando. Dentro di voi si nascondono delle qualità inestimabili, ma tendente a sottostimarvi e questo non va bene! In questi prossimi giorni avrete modo di accrescere la vostra autostima e di provare anche dei nuovi percorsi: così facendo vi sarà possibile agguantare i vostri obiettivi. Dovrete tenere il vostro cuore aperto, Cupido potrebbe colpire in modo inaspettato e farvi incontrare qualcuno di interessante. Chi è in coppia, ma sente che il sentimento è praticamente logoro, in questa settimana potrà trovare la forza necessaria per chiudere e voltare pagina.