Arrivano le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 agosto. Partiamo subito evidenziando che l'ottavo mese dell'anno sarà ricco di vicende, anche memorabili. Sarà piuttosto facile compiere un passo falso e travisare delle situazioni e questo per via della disposizione planetaria. Nei primi tre giorni della settimana la Luna sarà in Gemelli, dopodiché entrerà in Cancro e vi permarrà fino a sabato quando l'astro argenteo entrerà nella casa del Leone. Domenica, verso l'ora di pranzo, ci sarà il novilunio. I nati del Cancro, che si trovano in un brutto momento della loro vita, riceveranno forza ed energia in questa settimana.

Si prevedono grandi cose anche per chi appartiene al segno dei Pesci. Fatte le dovute premesse, passiamo in rassegna amore, salute, lavoro, famiglia, soldi, società, benessere, vacanze attraverso le seguenti previsioni astrologiche di questa bollente settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Periodo molto incerto e irto di ostacoli, perciò attenzione a non abbassare la guardia dando ogni cosa per scontata. Dovrete evitare di attaccare briga, magari esponendovi in certe questioni che non vi riguarderanno affatto. Tenetevi il più possibilmente alla larga dalle folle e non credete assolutamente che il peggio è passato. Chi sarà in ferie, farà bene a rilassarsi in maniera semplice come ad esempio una bella lettura nel verde lontano dal caos cittadino e dallo smog.

Cercate di prediligere delle vacanze serene e silenziose, in tal modo tornerete riposati e in gran forma per il prossimo arduo inverno. Chi ha dei figli adolescenti avrà un bel po' di gatte da pelare perché non sarà facile tenerli a bada.

Toro - Entra nel vivo la vostra estate, questa sarà una settimana piuttosto incandescente.

Chi si troverà in villeggiatura in una zona molto frequentata, rischierà di non godersi affatto le vacanze e di rientrare molto più stressato di prima. Sarà bene essere più prudenti che mai. Non invadete gli spazi altrui e siate pazienti con gli altri: le stelle vi mettono in guardia dai possibili litigi tra parenti o vicini rumorosi.

Chi è single e spensierato, potrebbe ritrovarsi invischiato in una spiacevole situazione. Chi ha dei sogni ambiziosi, potrebbe sentirsi tentato a lasciare tutto da parte per il divertimento temporaneo: pensate al futuro! Chi è sposato da moltissimi anni, non si sente compreso dal partner e vorrebbe più partecipazione in famiglia: siete stufi marci di fare tutto voi ed avete ragione.

Gemelli - Per voi del Gemelli si prospetta una settimana ambigua e incerta. In famiglia qualcuno potrebbe non sentirsi bene, inoltre, degli ostacoli andranno rimossi entro la fine del mese. A settembre vi attendono maggiori compiti e ulteriore stress, perciò cercate di ricaricare le pile prediligendo le attività più tranquille e meno invasive possibili.

Pretendere la ragione a tutti i costi è da sciocchi, perciò evitate di abbassarvi a futili discussioni riguardanti la medicina, la politica o il patrimonio. Siete un segno molto socievole, ma nei prossimi giorni sarà bene fare estrema attenzione a non lasciarsi andare più del dovuto. Le stelle sconsigliano incontri al buio.

Cancro - Un sacco di novità in campo lavorativo e sentimentale vi attendono nei prossimi mesi, ma dovete prima di tutto rimuovere degli ostacoli esistenti e scaricare lo stress accumulato di recente. I cancerini stanno attraversando un periodo non proprio propizio, anzi sembra andare tutto storto. Luglio è stato un altro mese 'no'. C’è chi sta combattendo una battaglia e chi invece non si sente realizzato o soddisfatto.

Anche l'amore non sembra avere un futuro e la sera avete difficoltà a dormire serenamente. Grazie al Sole in Leone, riceverete la giusta dose di sprint, necessaria a superare le crisi in atto. Lavoro e soldi non sembrano viaggiare sul binario giusto, infatti ultimamente vi sentite scoraggiati e demotivati. La buona notizia è che agosto porrà fine ai vostri patimenti e uscirete dal tunnel in cui vi trovate da fine maggio. Amore stellare.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete un segno profondo e ricco di fantasia e sogni. Agosto sarà il vostro mese fortunato, perciò sarà il periodo più propizio per seminare dei nuovi progetti, per marciare speditamente verso il traguardo oppure per accettare incontri o lavori extra.

Evitate di stressarvi troppo, siete fin troppo carichi di responsabilità e di questo passo rischierete di impazzire. Le vostre amicizie, sia vecchie che nuove, risulteranno più solide che mai. Tenetevi lontani dalle persone negative e pessimiste, piuttosto circondatevi di coloro che sanno spronare e che guardano al futuro con ottimismo. In famiglia tutto procederà a gonfie vele. Attenzione ai viaggi in treno: previsti ritardi! Domenica sarà una giornata specialissima con Sole e Luna in congiunzione.

Vergine - In settimana, l’unica cosa che avrete voglia di fare sarà poltrire. Magari davanti ad una lunga maratona di serie tv oppure leggendo romanzi sull’amaca. Qualche fortunato si recherà al mare, ma attenzione ai posti pieni di gente: le stelle invitano a tenersi a debita distanza dagli assembramenti.

Chi lavora in proprio ha avuto un periodo molto complicato e attualmente non può lasciare perdere tutto e partire per le vacanze: tenete duro! Attenzione alla salute, assicuratevi di bere acqua a sufficienza e di non eccedere con i cibi salati.

Bilancia - In amore andrà tutto bene, anzi la passione si infiammerà! Le coppie necessitano di progetti nuovi e di stimoli. Basta fare chiacchiere: è tempo di agire. Per chi è single, invece, il discorso cambia anche a causa dell’insicurezza che non favorisce il successo amoroso. Ultimamente vi sentite spaesati e accaldati. Cercate di tenere a bada le preoccupazioni. Delle situazioni familiari rischieranno di sciuparvi le giornate, pertanto le stelle invitano alla calma e a lasciarsi scivolare ogni cosa di dosso.

I maschi di questo segno, che sono sposati o che magari convivono da anni, dovranno assolutamente evitare di contraddire il partner in quanto risulterà essere più suscettibile che mai. Soldi in entrata, ma attenzione agli sperperi inutili.

Scorpione - Dei problemi irrisolti verranno affrontati in questa settimana che si preannuncia carica di vicende. Avrete un bel daffare, soprattutto per via di certi parenti. Dovrete organizzare e sistemare delle questioni in vista della settimana di ferragosto. Cercate di non prendervela troppo se qualcuno potrebbe farvi uno sgarbo o rispondervi in malo modo. Avete perso delle amicizie, molte di esse si sono rivelate fasulle. Le stelle rivelano che agosto porterà a farvi fare delle nuove conoscenze, destinate a rimanere nel vostro cuore in eterno.

Finalmente la pausa dal lavoro, ma non per tutti gli Scorpione sarà così. Qualcuno non potrà prendersi le ferie, ma sarà possibile fare il meno possibile e lasciarsi andare. Occhio alle scottature e alle sudate notturne.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Siete un segno spensierato, che vive alla giornata. La prima settimana di agosto porterà una ventata di cambiamenti che si completeranno sul finire del mese stesso. In amore, anche le coppie poco stabili troveranno compattezza e intimità. Vi sentirete più sensuali e affascinanti, questo vi favorirà se siete single e sognate delle avventure amorose. Sul lavoro, chi non potrà recarsi in vacanza, si sentirà spaesato e poco motivato.

Chi lavora con il turismo dovrà prestare maggiore attenzione, perché non è facile tirare avanti la carretta nei periodi freddi. Una notizia vi farà strabuzzare gli occhi lasciandovi a bocca aperta.

Capricorno - In settimana potreste avere a che fare con una vecchia conoscenza che non vedevate da tempo. Chi per una ragione o per un’altra non potrà fare le vacanze estive, si dedicherà alle letture, ai corsi fai-da-te e alle riflessioni. Avrete modo e tempo di stare con i vostri familiari. Chi ha subito un lutto, necessita di più tempo per riprendersi. La risata non nuoce alla salute, perciò lasciatevi andare e non trattenetevi. Prendetevi cura di voi stessi e di chi vi sta profondamente a cuore: niente è eterno a questo mondo.

Coloro che si trovano in villeggiatura in zone di mare, dovranno prestare attenzione alle fitte folle e alle interminabili code.

Acquario - Le previsioni astrologiche della settimana parlano di spese impreviste. La settimana si prevede incandescente e con picchi di irritabilità. Chi ha un nuovo amore, si sente benissimo e farà bene a godersi appieno questo periodo magico e scintillante. Coloro che avranno la fortuna di fare delle vacanze, non dovranno attaccare briga o parlare di argomenti delicati come la politica, il denaro, l’eredità ed episodi passati. La fatica affrontata nei giorni scorsi sarà finalmente ripagata. Difficoltà a dormire, forse per via del caldo, dei pensieri vorticosi oppure per un certo malessere.

Un buon romanzo vi aiuterà a rilassare la mente.

Pesci - Agosto vi spronerà a perseguire nei vostri sogni, ma cercate di non sovraccaricarvi di impegni. L’amore rischierà di passare in secondo piano e alcune storie potrebbero saltare rovinosamente. Attenzione al caldo. Idratazione, protezione solare e adeguato riposo notturno non dovranno mai venire meno. Le stelle svelano che nei prossimi giorni qualcosa potrebbe prendere una piega insperata. Potreste anche apprendere un pettegolezzo decisamente scioccante. Cercate di essere più presenti e generosi in famiglia, ma non mettetevi mai in secondo piano. Sarà la settimana perfetta per le gite fuori porta, per accettare un invito o per celebrare un evento importante. Chi ha superato i 60 anni, non vede l'ora di andare in pensione e di trascorrere più tempo con i nipotini e la famiglia.