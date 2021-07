L'oroscopo di giovedì 22 luglio avrà in serbo tantissime sorprese per tutti i segni zodiacali. Amore e vita lavorativa si uniranno per dare vita a un mix esplosivo e ricco di novità.

Per avere un'idea più chiara di come gli astri incideranno sui diversi aspetti della nostra quotidianità, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Sole in opposizione a Plutone

Luna in trigono a Venere

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Marte in opposizione a Giove

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 luglio 2021.

Oroscopo di giovedì 22 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: la passione sarà l'elemento portante di questa giornata. La sintonia con il partner aumenterà enormemente e vi renderete conto di voler puntare sulla stabilità del vostro rapporto. Sarete pronti a mettervi in gioco e a impegnarvi per dare una possibilità concreta alla vostra storia d'amore. Amici e partner saranno entusiasti, ma la famiglia potrebbe avere qualcosa da ridire.

Toro: vi metterete alla ricerca della persona giusta. Anche se l'amore non busserà alla vostra porta, sarete pronti a compiere degli sforzi pur di riuscire a coronare il vostro sogno. Parte della giornata sarà dedicata al lavoro, ma non vi peserà. Svolgerete i vostri compiti con attenzione e sarete disponibili anche nei confronti dei colleghi.

Potrebbe essere in arrivo una svolta inaspettata.

Gemelli: forse non sarà il momento giusto per fare progetti. Avrete molte idee in mente, ma non i mezzi per realizzarle. Il partner proverà a sostenervi e a starvi accanto. I suoi consigli si riveleranno molto utili, soprattutto perché vi aiuteranno a guardare il mondo sotto a un nuovo punto di vista.

In famiglia, al contrario, la situazione sarà un po' più turbolenta.

Cancro: avrete voglia di aprirvi con il partner, ma sarete spaventati dal suo giudizio. Infatti, non vorrete correre il rischio di essere giudicati in modo sbagliato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sondare il terreno e di osservare la sua reazione.

Sicuramente, in questo modo, vi sentirete molto più tranquilli. Il lavoro vi darà qualche grattacapo, ma riuscirete a risolverlo senza problemi.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle di domani 22 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata molto frenetica. Tra lavoro e mansioni domestiche, avrete poco tempo da dedicare a voi stessi. Cercherete di mantenere la calma e di non farvi sopraffare dallo stress. La compagnia di una persona cara potrebbe farvi sentire meglio, ma attenzione ad affidarvi solo a chi sarà degno di fiducia. Nella vostra cerchia di amici, infatti, ci sarà qualcuno che vi mentirà.

Vergine: vi sentirete responsabili per la vostra famiglia. Farete di tutto per portare serenità tra le mura domestiche, ma alcuni imprevisti potrebbero turbare la quiete famigliare.

Sarà importante seguire un approccio pacato, in modo da non aggiungere ulteriori problemi. Forse, una piccola gita fuori porta, da fari tutti insieme, potrebbe aiutare a rilassare gli animi e rendere indimenticabile questa giornata.

Bilancia: non avrete una visione molto positiva del futuro. Avrete paura di non riuscire a realizzare i vostri progetti e di perdere la stima della persona amata. Questi pensieri vi porteranno ad assumere un atteggiamento poco produttivo e a chiudervi in voi stessi. Sarà importante continuare a interagire con gli altri e trovare qualcuno che abbia piacere di ascoltarvi.

Scorpione: farete una scelta che potrebbe turbare gli animi di amici e famigliari. Sarete determinati a portare avanti gli obiettivi prefissati e questo offuscherà, in parte, la vostra razionalità.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più riflessivi. L'ultima parola spetterà sempre a voi, ma se vi prendere del tempo prima di agire, potrete evitare di commettere degli errori.

Previsioni astrali del 22 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione con il partner andrà a gonfie vele. Vi sembrerà di camminare a tre metri da terra e niente riuscirà a spegnere la vostra felicità. Anche il lavoro vi offrirà numerose soddisfazioni, ma dovrete essere abili nel cogliere i momenti giusti. Sarete inclini ad accogliere con entusiasmo le novità e non vi tirerete indietro davanti a un amico in difficoltà.

Capricorno: avrete voglia di togliervi qualche sfizio. Nello shopping troverete una valida valvola di sfogo, ma attenzione a non esagerare con le spese.

L'oroscopo di domani consiglia di non perdere di vista la vostra situazione finanziaria e di concedervi solo ciò di cui avete davvero bisogno. Il feeling con gli amici vi consentirà di trascorrere un pomeriggio pieno di risate e divertimento.

Acquario: sarete totalmente presi dalle questioni lavorative. La stanchezza di farà sentire, ma proverete a non arrendervi. Avrete uno splendido rapporto con i colleghi, ma qualcuno della vostra cerchia famigliare potrebbe manifestare uno strano comportamento nei vostri confronti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di discuterne con lui, senza rimandare.

Pesci: avrete molto rispetto per le emozioni degli altri. Cercherete di immedesimarvi nei panni dei vostri amici e sarete pronti ad ascoltare i loro sfoghi personali.

Non li giudicherete per le cose che vi riveleranno, ma proverete a dare consigli mirati e utili. Questo comportamento vi renderà molto amati e vi consentirà di integrarvi serenamente nel contesto sociale.