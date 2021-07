L'Oroscopo di mercoledì 28 luglio è pronto a mettere la mano sul fuoco che sarà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. Alcuni segni zodiacali avranno successo nelle cose di ordinaria amministrazione, mentre altri riceveranno soddisfazioni dalla famiglia, dalle amicizie o nell'ambiente lavorativo. Indubbiamente ci sarà anche chi, complici astri poco positivi, avranno da confrontarsi con situazioni alquanto impegnative.

Per apprezzare al meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali potranno incidere sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole e Mercurio in Leone in trigono alla Luna in Ariete;

Venere in Vergine in trigono a Urano;

Saturno in Acquario in quadratura a Urano in Toro

Marte in Leone congiunzione a Venere;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 28 luglio.

Previsioni astrologiche del 28 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il transito della Luna nel vostro segno, al momento in ottimo trigono al Sole in Leone, favorisce il buon umore alleviando in parte eventuali stress o turbamenti. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’. Nel lavoro forse dovrete fare un piccolo passo indietro per rimettere in carreggiata un progetto professionale che altrimenti rischia di rimanere affossato.

In amore sarà molto importante fare qualcosa insieme, condividere rafforza l’unione. Un bell’acquisto per la casa vi rende complici di una piccola follia. L’umore è in forte ascesa, seguito a ruota da tanta gioia di vivere e curiosità a go go. Attenti a non esagerare con l'aria condizionata!

Toro - Grandiosa ed espansiva, la Luna in Ariete vi sostiene.

Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo. L’oroscopo del 28 luglio consiglia, parlando di lavoro, vede favorite tutte le attività artistiche o legate in qualche modo alla propria attività.

Raddoppiate l’impegno in vista di gratificanti risultati. In amore un progetto comune, un viaggio o un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze, riceve il beneplacito delle stelle. Per la salute, siete in ottima forma, ma questo non vuol dire che potete concedervi ogni stravizio. Soprattutto, evitate le bevande alcoliche.

Gemelli - Sarà perché gli affetti li date per scontati o per il vostro carattere che non ha mai mezze misure, ma sta di fatto che oggi tutto ruota intorno al lavoro. Per avere più probabilità di successo, cercate di concludere in giornata un progetto in sospeso. A metà settimana sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi sicuramente sarete abili a mantenere l’equilibrio e ad impostare le attività.

in amore calma piatta: sul fronte dei sentimenti e forse è meglio così, visto che con Marte dissonante è facile per voi perdere il controllo. Parlando di fisico, consigliato ai nativi dei Gemelli puntare su deodoranti a base di pino o di lavanda, entrambi hanno effetto rilassante sull'umore e sul corpo.

Cancro - Mercurio da poco andavo via dal vostro segno se la intende con il Sole in Leone, porgendovi intuizioni brillanti sulle quali siete felici di poter fare affidamento. Peccato per la Luna in Ariete, dispensatrice di dubbi, che vi confonde con un po’ di caos mentale: pazienza! Nel lavoro intanto sappiate che ogni impresa si rivela, al momento opportuno, più complicata di quello che sembra, ma la soluzione è sempre sotto i vostri occhi.

In amore strapperete le attenzioni del partner, puntando sulla sua compassione ed empatia: questo vi permetterà di sentirvi amati e coccolati. Per la salute, con l'entrata a pieno regime dell’estate, iniziate a penare ad una cura depurativa a base di rimedi naturali, accompagnata da abbondanti quantità di acqua.

Oroscopo e consigli delle stelle del 28 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Anche nel lavoro, come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

In amore invece, la situazione sentimentale è in continua evoluzione. Non siate precipitosi, la felicità richiede tempo ed anche un po’ d’impegno da parte vostra. Parlando di fisicità, meglio non dar fondo alle riserve di energia. Questo mercoledì riposatevi un po’ di più dando sollievo a schiena, gambe e spalle, magari facendo esercizi specifici.

Vergine - Urano in trigono a Venere nel segno dona fiducia spronando all'intraprendenza, ovviamente mantenendo un buon autocontrollo. Anche da una posizione defilata, una supervisione intelligente vi fa raggiungere l’obiettivo. Non scartate a priori una proposta che potrebbe rivelarsi davvero interessante per il vostro futuro. Nel lavoro, non disprezzate eventualmente l’ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterla valutare con serenità.

In un secondo momento farete sempre in tempo a rifiutare. In amore datevi da fare soprattutto in coppia: non date per scontata la disponibilità del partner, anzi adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze. Un po’ di stanchezza sul fronte salute mette un freno alle vostre iniziative. Cercate di recuperare il sonno arretrato con un riposino pomeridiano.

Bilancia - Tipico mercoledì, tutto incentrato sul binomio famiglia-lavoro. Poca verve e tanti impegni accumulati da smaltire. Di fantasie ed eros in questi giorni neanche a parlarne. Potreste esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle banalità. Nel lavoro, con l’agenda piena zeppa di appuntamenti e faccende di ordinaria amministrazione da sbrigare, vi conviene rimboccarvi le maniche sin da subito...

Per l'ambito amoroso, giochi di coppia da rimandarsi al prossimo weekend, adesso avete altro per la testa. Solo chi ha una storia parallela in corso può arraffare qualcosina, a proprio rischio e pericolo. Per l'aspetto fisico, se la forma in questi giorni è un po’ sottotono, l’uso di bevande e cibi naturali uniti a lunghe passeggiate aiuteranno a stare meglio.

Scorpione - La giornata invita a riflettere: questo mercoledì avvertirete il desiderio di uno spazio di solitudine, tutto vostro, dove poter pensare su ciò che state facendo o vorreste fare nei prossimi mesi. Fate una sorta di tabella degli aspetti che vi convincono e di tutti quelli a cui occorre mettere mano. Nel lavoro avete sul tavolo molti progetti entusiasmanti: discutetene con le persone delle quali avete fiducia, per poi gettarvi in uno di essi.

In amore intanto, finalmente giocate a carte scoperte, senza più nascondervi in un bluff che giorno dopo giorno stava diventando sempre meno credibile. Parlando di salute e serenità, avendone facoltà, dedicarsi alla cura dell’orto è un piacere e un atto salutare: lavorare la terra è faticoso, ma quando arriva il raccolto sono davvero soddisfazioni.

Astrologia di mercoledì 28 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La presenza della Luna in Ariete porta con sé un carico di disagi, che solo il ricorso alla vostra solidità interiore potrà limitare. Fate quadrato intorno alla vostra pazienza, come fosse una roccaforte in cui difendersi dagli assalti. Nel lavoro invece giornata abbastanza discreta, se si soppesano le difficoltà in partenza e i risultati ottenuti: non il massimo, ma è già qualcosa di cui gioire e andare fieri.

In amore, oramai il partner è abituato alla vostra imprevedibilità, perciò neanche si preoccupa più se in un minuto passate da allegri a musoni. In ambito salutistico non ponetevi traguardi troppo difficili, se non volete mancarli uno dopo l’altro: il segreto del successo è misurare bene gli obiettivi e le capacità personali.

Capricorno - Se ultimamente vi sono mancate le occasioni per brillare, in questi giorni tra seratine con amici e cenette casalinghe, il bisogno di protagonismo trova in tempo che trova. Grandiosa la Luna in Ariete del momento che alleggerisce l’umore e vi garantisce una giornata da speciale. Le previsioni zodiacali consigliano nel lavoro di non essere troppo rigidi nell'esprimere giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

In amore invece, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate, dovreste fare un po’ di ordine e chiarezza. La salute intanto reclama un buon programma alimentare, magari coadiuvato da un’adeguata attività fisica per affrontare in piena forma l’estate.

Acquario - È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Mercurio nel campo del Leone, cercando di stringere proficue alleanze con persone native proprio di questo segno. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno degli altri: troverete le porte aperte. Buone occasioni per chi cerca lavoro o per chi aspira a un cambiamento. Inviate curriculum e non arrendetevi al primo insuccesso.

In amore in arrivo stimoli positivi. Con un minimo di saggezza, potrete cogliere un’occasione per approfondire in modo costruttivo un certo tipo di dialogo con il partner. Per la salute, le giornate sono lunghe quindi trovate il tempo per fare moto all’aria aperta, metodo sano e sicuro per scaricare eventuali tensioni.

Pesci - Giornata tranquilla, anche troppo per voi del segno. Comunque, considerando che siete un po’ confusi in questo periodo, questa pausa di silenzio e riflessione cade a fagiolo. Se non vi sentite a posto con la coscienza, fate qualcosa per gli altri e vi sentirete subito meglio. nel lavoro cercate di scrollarvi di dosso la pigrizia, buttando dalla finestra quelle assurde perplessità che nulla hanno a vedere con la realtà dei fatti. È tempo di tornare alla carica, di inoltrare richieste e proposte. In amore, il cuore in questi giorni si confonde quando certi rapporti non sono chiari. Allusioni e ambiguità vi appartengono: esprimetevi con chiarezza. Per la cura del corpo, non siate né troppo negligenti né al contrario troppo allarmisti: scegliete la via di mezzo, come sempre è quella giusta.