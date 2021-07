L'oroscopo del 6 luglio è pronto a svelare un martedì denso di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale. Diversamente, molti altri preferiranno investire parte del proprio tempo per mettere in risalto la propria giornata lavorativa.

Per avere una infarinatura generale riguardo le influenze astrologiche di domani, sarà certamente di buon auspicio mettere in primo piano quali saranno i principali aspetti planetari della giornata.

Tra i tanti a emergere di prepotenza sugli altri saranno i seguenti:

Luna in Gemelli in trigono a Venere;

Venere in Leone in opposizione a Saturno e in congiunzione a Marte;

Sole in Cancro in sestile a Urano in Toro;

Saturno in opposizione a Marte;

Nettuno in quadratura a Mercurio e in sestile a Plutone.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'Oroscopo del 6 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 6 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Messi alla prova dall'opposizione di Venere a Saturno, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il faticoso lavoro svolto finora. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere con cura le parole per esprimere giudizi e opinioni.

Se agite con diplomazia, avrete più possibilità di centrare il successo. In amore, insinuazioni maliziose e chiacchiere malevole sul conto del partner vi rendono sospettosi, ma non ne avete motivo. Non prestategli orecchio. Per ripristinare l’equilibrio interiore e per ritrovare la forma, praticate con regolarità movimento fisico o una semplice passeggiata.

Toro - La situazione si risolleva e voi tornate a sorridere. La Luna, da questo martedì nel segno dei Gemelli, torna a fare il tifo per voi, restituendovi serenità e buonumore. Buone nuove soprattutto per quanto riguarda la sfera personale. Non perdete neppure un’occasione! In amore, nel voler rimettere tutto in discussione, è inevitabile che dobbiate confrontarvi con dubbi e perplessità, vostri e del partner.

Dedicarvi nel frattempo a qualche attività ricreativa, aiuterà a rilassare e a chiarire un po’ le idee. Scegliete un hobby che sia adatto a voi. Un imprevisto in ambito lavorativo potrebbe però cambiare le carte in tavola, ma di contro offrire l’opportunità di vedere una questione sotto un’altra prospettiva, molto più proficua.

Gemelli - La Luna, anche oggi in ottima disposizione d’animo vista la bella presenza nel vostro segno, assicura una giornata ricca di soddisfazioni: ottima questa parte centrale di settimana. Trascorrerete momenti sereni e piacevoli in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Nel lavoro non fatevi sviare dai vostri piani: li avete studiati a lungo e affinati fin nel più piccolo dettaglio.

Non abbiate ripensamenti. In amore invece sarete alle prese con qualche conto che non vuol saperne di quadrare. Per far felice il partner, forse avete ecceduto nelle spese. Il modo migliore per far fronte alla stanchezza? Un po’ di attività blanda, da fare in compagnia: vi rigenererà il fisico e l’umore.

Cancro - Animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e, per farvi perdonare, ascolterete senza controbattere le lamentele altrui. State cominciando a recuperare energie, approfittate del tempo libero per passeggiare. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare maggiore intesa e complicità con il partner.

Comunque si raccomanda di non fare sempre di testa propria! Se avete dei dubbi, parlatene con persone di fiducia e seguite alla lettera ogni buon consiglio o indicazione. Nel lavoro intanto dovrete essere abili nel gestire situazioni conflittuali e appianare le divergenze. Impegnatevi di più, se siete alle prese con nuove mansioni.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 6 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Con Venere in Leone che passa in armoniosa congiunzione a Marte, avrete ottime opportunità di migliorare la vostra situazione, in amore come nel lavoro. In aumento il fascino e la capacità di conquistare ciò che desiderate, soprattutto per i nati in prima decade. Nel lavoro tenete alla larga le incertezze e datevi da fare.

Un evento inatteso porta buone notizie e persino un’occasione fortunata. In amore, se avete in mente una fuga romantica, scegliete le prime ore del pomeriggio, quando la Luna passerà in trigono e Venere si congiungerà al pianeta marziano. Marte, a proposito, vi mette a disposizione ottime energie: provate a trasformarle in generosa partecipazione alle vicende e alle necessità degli altri.

Vergine - Ben protetti dal transito della Luna odierna, cominciate la giornata partendo con il piede giusto e i vostri programmi procederanno senza intoppi. Vi adopererete per soddisfare un vostro desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. In amore, anche se non esaltante, il periodo è positivo e quindi dovreste cercare di sfruttarlo.

Non lasciatevi scoraggiare da esperienze passate. Le risorse energetiche andranno spese con una certa accortezza. Visto che non sono inesauribili, non potete permettervi troppe leggerezze. Nel lavoro alcuni cambiamenti ci saranno, ma dovrete armarvi di pazienza, qualità piuttosto insolita per voi. Cominciate a seminare, raccoglierete in futuro.

Bilancia - Recuperato l’equilibrio, oggi al centro dell’attenzione ci saranno questioni professionali da gestire e nuove responsabilità economiche da valutare. Procedete con il vostro naturale buonsenso, attenendovi scrupolosamente ai programmi prestabiliti. Nel lavoro non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più coraggiosi.

Potrebbe essere il classico “armiamoci e partite”. In amore intanto, dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie dell’amore: una passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi. Energici e pimpanti, forse potrete cimentarvi con successo nello sport o dare sfogo alla vostra vitalità nelle attività che preferite.

Scorpione - Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Nel lavoro avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative.

In amore, Venere scalda i sensi e accende la fantasia. Sarete particolarmente ricettivi ad accogliere ogni tenera e affettuosa proposta. Il fosfato di potassio è il sale associato al segno, utile a restituirvi parte di quel vigore che spendete con tanta prodigalità.

Previsioni astrologiche del 6 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Tutto il positivo di questa giornata è solo merito della Luna e del vostro buonumore. Ma non basterà a sollevare né i muscoli né il cuore. Qualcosa vi attirerà lontano. Una piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente. Nel lavoro, anche se siete sicuri delle vostre scelte, non avete le forze sufficienti per fare tutto da soli. Chiedete l’appoggio di validi collaboratori.

In amore cambiare strada non è semplice, ma potreste arrivare alla conclusione che la storia che state vivendo non è quella giusta per voi. Il consiglio del giorno: fate in modo di arieggiare spesso l’ambiente in cui vivete o lavorate, per evitare il rischio di una fastidiosa emicrania.

Capricorno - La Luna vi rema contro, interferendo sul vostro umore. In compenso, avrete modo di riscoprire il valore ineguagliabile della vera amicizia. Possibili disguidi sul lavoro: non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. In amore potrete contare sul sostegno pratico e morale di una persona cara, grazie alla quale risolverete una questione che non vi lascia tranquilli. Se il clima ve lo consente poi, ritemprate corpo e spirito a contatto con la natura.

Sarà sufficiente una passeggiata nel parco cittadino. Nel lavoro sarebbe meglio che vi prendeste una pausa. Un po’ di relax sarebbe utile a ricaricare le energie. Non agite con superficialità.

Acquario - La Luna è pronta a darvi una mano, ma si scontra con Venere in opposizione a Saturno. Vi conviene giocare di rimessa, lasciando agli altri la prima mossa. Da ogni discussione rischiate di uscire sconfitti. Vi manca la determinazione per imporvi. Sul lavoro evitate i colpi di testa, non agite d’impulso: le decisioni prese senza riflettere si rivelerebbero in futuro quelle meno azzeccate. In amore lo scompiglio che oggi avvertite nel cuore è destinato a passare velocemente. Vi inquieta e vi stressa, ma non ne resterà traccia.

Se dovete sudare o faticare pesante in questo periodo, rischiate di andare in tilt. Vi ci vogliono ritmi rallentati e mansioni che non richiedano troppe energie.

Pesci - Trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di una persona amica. Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. L'oroscopo di domani suggerisce di stare sereni: un eventuale nervosismo potrebbe provocare qualche disturbo del sonno. Modificate le vostre abitudini, cominciando con l’eliminare il caffè. In amore tutto fila liscio, forse anche troppo. La parte sentimentale quindi sembra adeguarsi alla bella stagione e prepararsi ad una esplosione di passione. Siate pronti a cogliere l'attimo. Nel lavoro saprete fare egregiamente la vostra parte. Nonostante una certa irritazione, qualsiasi iniziativa di lavoro vi vedrà vincenti.