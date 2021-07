Le previsioni zodiacali del 9 luglio sono pronte a svelare come andrà la giornata per tutti i dodici segni dello zodiaco. L'Oroscopo annuncia novità e colpi di scena in arrivo per alcuni segni prescelti dall'Astrologia in base alla buonissima qualità delle proprie effemeridi nel periodo. In primissimo piano nel frangente la splendida congiunzione Luna-Sole nel settore del Cancro mentre Venere e Marte presenti in Leone saranno sottoposti alla dura opposizione restituita da Saturno in Acquario. Prosegue intanto il lento incedere di Nettuno e Giove in Pesci, di Plutone in Capricorno mentre Urano prosegue a passo veloce nel campo del Toro.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni astrologiche per la giornata di venerdì, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Tra neutralità planetarie e aperte ostilità, c’è davvero poco di che stare allegri. Non lasciatevi abbattere dalla prima contrarietà: combattete! Se proprio volete affidarvi alla vostra creatività, fatelo. Ma senza perdere mai di vista il buon senso. In amore nubi minacciose continuano a caratterizzare il cielo della vostra sfera affettiva. E, per la verità, voi non fate molto per rimediare. Nel lavoro l'ultima cosa che dovete fare è quella di cambiare la strategia di azione proprio adesso che cominciano ad arrivare i primi risultati.

Il consiglio delle stelle: anche se per l'aspetto esteriore non si bada a spese, non vuol dire che dobbiate aprire i cordoni della borsa di fronte al primo sedicente esperto!

Toro - Adesso che, finalmente, la Luna torna a esservi amica, potete prendere... il Toro per le corna e affrontare ogni difficoltà con piglio sicuro. Il momento ha bisogno di attenzioni particolari e una situazione va affrontata e risolta al più presto.

Per i sentimenti, sfogare su un incolpevole partner le tensioni, alla lunga potrebbe inquinare il rapporto di coppia. Pensateci, prima di alzare la voce. Nel lavoro pretendete di fare tutto da soli e poi vi meravigliate se qualcosa vi sfugge. Mettete da parte l’orgoglio e fatevi aiutare da un collega. Il consiglio del momento: a sostenervi questo venerdì sono soprattutto le energie nervose, delle quali, però, il buonsenso suggerisce di non abusare.

Gemelli - Tanti gli impegni giornalieri da rispettare e molto poca la voglia di darvi da fare. Resistete: presto, col weekend alle porte, potrete riposare. Possibili tensioni in famiglia, originate da discussioni sull’assegnazione dei rispettivi compiti. A livello sentimentale un po' di calma: con una risposta poco garbata, potreste offendere la persona che amate. Ma trovare un modo per farsi perdonare non sarà difficile. Nel lavoro con Mercurio a farvi da fedele paladino, le vicende professionali viaggiano al sicuro da inconvenienti e ritardi. Siete concreti e determinati. Il consiglio degli astri: in queste vacanze estive non piombate subito nella vita sedentaria. Mantenete qualche buona abitudine acquisita nei mesi precedenti, come ad esempio una passeggiata quotidiana.

Cancro - Nessuna novità per voi nativi, solo una giornata da dedicare al dovere. Cercate di concentrarvi, avete ancora molto lavoro arretrato da smaltire! Dedicate del tempo agli aggiornamenti e alle nuove procedure e normative del vostro settore. In amore la staticità è il vostro peggior nemico. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli. A livello lavorativo le idee sono un po’ confuse, dovete pazientare in attesa che si plachi il vento di trasformazione che vi sta investendo. Il consiglio dell'Astrologia: mantenete alto il livello di rendimento, trovando un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le esigenze fisiche dell’organismo.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 9 luglio vi vedono socievoli, sorridenti e disponibilissimi a nuovi incontri, state rapidamente rivoluzionando il vostro trantran quotidiano. E la cosa vi piace! Un pizzico di novità e un po’ di dinamismo: tanto vi basta per sentirvi, ed essere, del tutto diversi. In amore avete fatto di tutto per conquistare il vostro compagno e, probabilmente, lo amate ancora molto. Ma dovreste anche dimostrarglielo. In ambito lavorativo una questione che sembrava ormai definita potrebbe all’improvviso mostrare qualche complicazione. La prendete come una sfida? Consiglio del giorno: le vacanze sono in fermento e l’estate scalpita; se la bella stagione in passato vi ha reso meno sedentari, non perdete le buone abitudini acquisite.

Vergine - I pianeti suggeriscono in amore strategie inedite per questo fine settimana, giusto per dare nuova luce a vari aspetti della vostra vita a due. Il settore affettivo quindi è l’ambito maggiormente coinvolto. Avrete la possibilità di chiarire malintesi, fare progetti importanti, senza il timore di non vederli realizzati. Parlando di lavoro, un buon risultato si ottiene con la collaborazione di tutti. Fate appello alla vostra credibilità, per coinvolgere i più scettici. In amore invece, la sfera sentimentale in generale può offrirvi molto, ma spetta a voi essere più presenti e partecipi alla vita di coppia. I single devono aspettare ancora un po’. Consiglio del giorno: gli effetti di una terapia tardano ad arrivare?

Specialmente se si tratta di una cura naturale, i benefici saranno certi ma ci vorrà pazienza.

Bilancia - Ritrovato il vostro consueto buonumore, riprenderete a coltivare amicizie e contatti, anche in vista dei programmi imminenti. Mettete un po’ di ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni. A livello amoroso se vi sforzerete di comprendere anche le esigenze dell’altro, oltre alle vostre, ogni giorno vi apparirà sempre nuovo e diverso. Nel lavoro approfittate dei momenti di pausa per aggiornare l’agenda: una buona programmazione servirà a non dimenticare gli appuntamenti importanti. Il consiglio quotidiano: avete bisogno di scaricare le tensioni accumulate in questi mesi passati.

Una passeggiata in riva al mare o nella natura di un parco vi aiuterà a ritrovare il vostro equilibrio interiore.

Scorpione - Venerdì incontrerete non poche difficoltà a uscire dagli schemi. Ma farete bene a lasciare una porta aperta, se volete che arrivi qualcosa di piacevole. Gli astri al momento sono piuttosto avari di doni. Meglio rimandare le questioni più importanti. In amore, dal punto di vista emotivo, in questo momento la situazione è piuttosto tranquilla. Perché diventi appagante, dovrete pazientare ancora un po’. Nel lavoro andate avanti nella gestione dei vostri impegni, procedendo in modo costante e senza tentare percorsi impervi o scorciatoie insidiose. Il consiglio del giorno: divertitevi a cambiare la disposizione dei mobili, seguendo le mode del momento.

In camera, la testata del letto va orientata a nord.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Il venerdì vi trova stanchi e svogliati, avete bisogno che arrivi in fretta il weekend per ricaricarvi, prima di tornare alle solite cose. Inoltre, con Venere che si scontra con Saturno, non potete contare neanche su aiuti esterni. In amore, inutile insistere se una relazione stenta a decollare, rischiereste di compromettere anche una bella amicizia. Non forzate la mano! Nel lavoro invece, vi guadagnerete a fatica ogni piccolo passo che saprete muovere; del resto, siete proprio i tipi adatti per vincere le sfide. Il consiglio del giorno: se vi sentite giù di corda, evitate di gratificarvi con lo shopping perché in questo periodo rischiereste di spendere tanto senza rimanere soddisfatti.

Capricorno - Non esaltante, ma comunque serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante. In ambito affettivo non lasciatevi vincere dalla pigrizia. Rinunciate a “divano e televisione” in favore di una serata diversa: non ve ne pentirete. Nel lavoro invece, nonostante questo sia un periodo un po’ duro per il lavoro o lo studio, oggi riuscirete a impiegare bene le vostre energie. Il consiglio del momento: terminati gli impegni, potreste tenervi in forma con un po’ di jogging. Il contatto con la natura è un vero toccasana per voi Capricorno.

Acquario - Potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d’uomo, non vi sarà difficile aggirare.

Per voi amanti dell’alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite, che però va rispettato. In amore, una Venere romantica vi coccola dolcemente, anche se oggi siete un po’ troppo rigidi per sciogliervi nel suo caldo abbraccio. In ambito lavorativo, prima di agire, prestate attenzione ai pareri dei collaboratori: se coincideranno con la vostra opinione, procederete più tranquilli. Il consiglio del periodo: la Luna poco amica del segno vi rende insofferenti e più vulnerabili del solito. Un colpo di sonno al pomeriggio vi ricorda che state leggermente stanchi e bisognosi di tranquillità.

Pesci - La giornata è ideale per occuparvi di questioni relative alla casa, riordinare le pratiche d’ufficio o dare inizio a un progetto di ristrutturazione.

Saprete destreggiarvi abilmente tra i vari ambienti, professionali e non, mediando al meglio. Le previsioni zodiacali di venerdì 9 luglio, per quanto riguarda la parte sentimentale, indicano che certe divergenze d’opinione in famiglia possono essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Nel lavoro, cercate di impegnarvi per smaltire entro oggi tutto il lavoro arretrato, in modo da non avere sospesi che gravino sul weekend. Il consiglio del giorno in tema di aspetto fisico: meglio essere pignoli che superficiali. Cominciate a mettere in programma un po' di sano movimento, vedrete presto buoni risultati.