Secondo le previsioni dell'oroscopo del 15 agosto esortano i Bilancia a godere dei propri successi Pesci in salita, mentre i Sagittario sono un po' smarriti.

Oroscopo ferragosto ultimi segni

12° in classifica Sagittario: la smania di voler tenere tutto sotto controllo potrebbe rendere la giornata un po' inquieta. Ricordate che non è possibile gestire tutto, ed è preferibile vivere di più alla giornata.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 15 agosto denotano un ferragosto un po' altalenante. Siete piuttosto affaticati, quindi potreste non riuscire a godere del vostro tempo libero..

10° Toro: non è il momento di compiere scelte avventate. Prendetevi questa giornata per rilassarvi in ​​compagnia delle persone care. Dal punto di vista sentimentale bisogna essere cauti.

9° Gemelli: i nati sotto questo segno vivranno un momento un po' concitato. Non lasciatevi prendere dalle troppe cose da fare e fermatevi un attimo per riflettere. In campo professionale, invece, ci sono delle opportunità, ma non abbiate fretta.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: non lasciatevi manipolare dagli altri. A volte vi comportate in modo un po' troppo ingenuo e questo potrebbe portarvi a dei problemi. Mantenete il controllo delle vostre emozioni se avete iniziato una storia da poco.

7° Ariete: aprite il vostro cuore alle persone care. Evitate di impelagarvi in ​​situazioni troppo complesse e non accettate incarichi contemporaneamente o finirete per non riuscire a portare a termine nulla.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 agosto vi invitano a non pensare troppo al domani. Nella vita avete sempre vissuto pensando ai vostri progetti, ma forse non bisogna fare altro che viversi il presente.

5° Scorpione: nell'ultimo periodo potreste aver trascurato una persona cara a causa dei troppi impegni, tuttavia, da oggi si potrebbero recuperare. Prendetevi un momento per rilassarvi insieme al partner o a coloro i quali tenete di più.

I segni più fortunati del 15 agosto

4° in classifica Acquario: la Luna è favorevole e questo potrebbe crearvi delle occasioni molto interessanti.

Sia dal punto di vista professionale sia personale e potreste ricevere una bella notizia.

3° Leone: non arrendetevi, questo è il momento di lottare per raggiungere i vostri obiettivi. Nella vita bisogna lottare per affermarsi e in questo voi siete degli abili giocatori, quindi non fatevi grossi problemi.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 agosto vi invitano ad essere audaci. Questo è un momento propizio per quanto riguarda il lavoro, quindi, raccogliete le vostre soddisfazioni.

1° Pesci: dopo alcuni giorni parecchio altalenanti, finalmente il sole torna ad illuminare la vostra vita. Approfittate di questo momento di positività per dedicarvi ai vostri progetti e alle persone care.