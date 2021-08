Le previsioni zodiacali di mercoledì 1° settembre 2021 sono pronte a mettere in chiaro come andrà il primo giorno del nuovo mese. In rilievo in questo contesto l'Astrologia quotidiana messa in relazione ai sei segni rappresentanti la seconda tranche della corolla zodiacale. Dunque, occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di martedì? In questo caso gli astri vedono in ottimo periodo quelli della Bilancia, dello Scorpione e dell'Acquario. Meno opportunità per i nativi del Sagittario

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 1° settembre

Bilancia: ★★★★★. La giornata in arrivo relativa al prossimo mercoledì, senza dubbio vi vedrà vincenti su quasi tutta la linea. Che fate, iniziate già a gongolare? Dunque tutto alla grande: non servirà affatto agghindarvi a dovere o indossare il "vestito della festa" per avere fortuna, basterà invece la sola presenza. A qualche single non innamorato, ma pazzamente attratto da una persona speciale, diciamo di provarci: tanto, perso per perso... In coppia amerete e sarete amati, sia nei rapporti coniugali che in quelli familiari o di amicizia. Single, la presenza della Luna in Cancro, nel frangente unita dal in sestile con il Sole in Vergine, in amore riserverà una giornata molto tranquilla.

Avrete sicuramente molte occasioni per poter colpire al cuore il "vostro bersaglio" e magari iniziare ad instaurare una bella intesa affettiva. Nel lavoro, dopo i ritmi stressanti della scorsa settimana, per questo inizio mese allenterete decisamente la presa. Iniziate ad occuparvi principalmente di cose a voi più congeniali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una bella giornata pa molti nativi. Durante questo periodo vi sentirete carichi di energie riuscendo persino ad ottenere successi insperati sul fronte sentimentale. Ci saranno eventi positivi in grado di ristabilire il buonumore nella coppia e questo aiuterà a migliorare l’intesa con la persona amata nel caso ce ne fosse bisogno.

Grazie alla buona stabilità di coppia, trascorrerete un sabato ricco di emozioni e magari anche qualche bella sorpresa. Accenno di ripresa per le altre situazioni sentimentali. Single, previsione rosee per chi sta cercando un partner. Le stelle del periodo saranno tutte schierate dalla vostra parte. Al più presto, massimo entro un mese, un incontro con una bella persona potrebbe cambiare per sempre (in meglio) la vostra vita. Nel lavoro, tenere un atteggiamento fiducioso e positivo sarebbe l'ideale. Di certo non potete pretendere che tutti vedano le cose allo stesso modo in cui le considerate voi, perciò riflettete.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° settembre al Sagittario annuncia un periodo inaspettatamente "sottotono".

Nel corso di questo nuovo giorno, interessante il primo giorno del mese, forse potreste avere da ridire sull'operato e sulle decisioni di un famigliare, ma non avrete il coraggio di farlo pesare per quieto vivere. In amore, cercate di non impelagarvi in questioni di difficile soluzione, anche se di pensate di riuscirci. Sappiate che una volta dentro non se ne esce mai del tutto indenni. Meglio quindi un atteggiamento di rispetto, magari di perdono verso chi vi ha fatto un torto. Per i single, se ci sono già in corso intenzioni per un possibile (quanto improbabile) ritorno a vecchie fiamme, sappiate che "Acqua passata non macina più!". Bisogna sempre fare attenzione ai ritorni di fiamma, perché potenzialmente capaci di sconvolgere la vita e, nei casi più gravi, fare tanto ma proprio tanto di quel male al cuore che solo chi ci è già passato può saperlo.

La parte riguardante il lavoro, per quanto riguarda le attività quotidiane avrete le idee molto chiare e la determinazione per tradurle in realtà e al più presto possibile.

Oroscopo e stelle del giorno 1° settembre

Capricorno: ★★★★. Questo nuovo giorno in amore si prevede abbastanza buono. Se state vivendo un rapporto di coppia già da tempo, sapete bene quali e quante dure prove avete dovuto sostenere. Per fortuna le avete superate tutte, anche se qualcosa "da aggiustare" è rimasto. Nel rapporto a due bisogna decisamente puntare sull'intesa per riportare il sereno e recuperare l'armonia. Così facendo, potreste vedere arrivare una bella sorpresa (per entrambi) entro i prossimi tre o quattro giorni.

Single, in amore arriveranno prossimamente storie che potranno assumere sempre più importanza; quindi, date tempo al tempo e non accelerate. Rammentate questo: gli astri propiziano, agevolano o spianano strade, però alla fine sarà solo con la vostra temerarietà e forza di volontà che porterete "a casa" i giusti e meritati frutti, inteso il messaggio? Nel lavoro, l'idea di espandere l'attività non sarebbe male: la giornata vi offrirà tutto ciò che potrebbe servire allo scopo e anche qualcosa in più...

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata senz'altro vissuta al meglio anche per chi, soprattutto nei giorni scorsi, avesse avuto problemi seccanti con i quali si è dovuto misurare.

In evidenza nel vostro quadro astrologico, Venere, Mercurio e Marte, vostri baluardi invalicabili per quelle onde destabilizzatrici provenienti da astri ostili. In campo sentimentale, l'oroscopo del giorno consiglia di non reagire in maniera incandescente ad eventuali provocazioni da parte del partner: ogni tanto è bene passare oltre, certamente a giovarne sarà la qualità del rapporto. Parlando, invece, in merito a voi dell'Acquario ancora single, questo primo giorno di settembre si prevede altamente positivo. Il momento è favorevole a coloro che decidessero di fare una passeggiata al parco o in spiaggia, insieme a una persona "speciale". Nel lavoro invece, si presume arrivino buone notizie sul fronte professionale, ma anche in quello puramente generico.

Avete un’attività autonoma? Iniziate a trovare qualche socio o nuove alleanze, sicuramente incrementerete il raggio dei vostri affari.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° settembre presume che in tanti vi possiate dare molto da fare per cercare di trascorrere questa giornata in modo gradevole e soddisfacente possibile. Tra i familiari, c’è chi ha un impellente bisogno d’attenzione, conforto e solidarietà: non tiratevi indietro, ok? In amore giornata apparentemente produttiva. Chiarendo quei problemi che rischiano di incrinare irrimediabilmente il vostro rapporto, senz'altro lo renderete più interessante di prima. In serata potrebbero arrivare notizie abbastanza interessanti. Per coloro ancora single, tutto resta in attesa che qualcosa possa cambiare: sia come sia, negli affari di cuore le parole brillano di luce splendente, dunque sappiate centellinare al grammo ogni parola detta o pensata.

Gli astri ricordano che il pessimismo è l'anticamera della disfatta e l'orgoglio è l'antidoto ideale. Il lavoro andrà bene: protetti dagli astri di settore - Nettuno in testa - sarete nella condizione perfetta per agire. Sarà quindi il momento buono per dare il via a progetti importanti, senza aspettare altro tempo.

Classifica oroscopo del 1°settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa impostata sulla giornata del 1° settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Curiosi di sapere quale posto in scaletta è stato riservato al simbolo astrale presente nel vostro Tema Natale? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Intanto, doveroso mettere l'accento sul primo in classifica: il Cancro, segno preventivato al top, super favorito in amore e nel lavoro.

Le stelline di mercoledì 1° settembre