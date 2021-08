Le previsioni zodiacali di giovedì 26 agosto 2021 riapre con nuove previsioni in merito a come sarà la giornata. Questa parte della settimana è pronta a riservare ancora nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra coloro nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 26 agosto su amore e lavoro? Bene, facciamolo subito per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 26 agosto

Bilancia: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano l'arrivo un giorno valutato abbastanza bene, perfettamente in linea con la parte centrale di questa settimana. In amore, discrete chance arriveranno proprio in questa splendida giornata. Non abbiate paura di lasciarvi andare godendo appieno l'attimo laddove dovesse presentarsi, ovviamente insieme a chi amate. Il consiglio: approfittate delle giornate positive perché "ogni lasciata è persa!". Single, non vi mancherà di certo la forza e la determinazione. Sapete ciò che volete e sapete come ottenerlo. Quello di cui avete bisogno ora è di una persona che sia abbastanza forte da starvi accanto e rendervi felice.

Nel lavoro, si prevedono appoggi importanti e successi vistosi in campo sociale.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì sottolineano una giornata ottima oltre la media, anche se in certi frangenti potrebbe sembrare il contrario. Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora alle prese con problemi all'apparenza senza soluzione.

In coppia, soprattutto, le buone energie saranno impetuose, tanto che molti nativi riusciranno a vivere momenti di grande passione. Vivrete attimi di profondo romanticismo e la fiducia nella persona amata sarà totale. Single, potrebbero esserci tante occasioni da cogliere al volo, soprattutto per coloro che cercano l’amore.

Quindi saranno solamente i diretti interessati a decidere se artigliare il destino oppure lasciarlo andare per sempre. Nel lavoro, intanto, l'oroscopo indica una tendenza positiva. Potrebbero finalmente arrivare quelle famose risposte che in tanti state aspettando.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 26 agosto al Sagittario predice una giornata davvero splendida, almeno sulla carta. Questo giro di boa settimanale sarà molto costruttivo per quanto riguarda alcune cose che avete in ballo nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano o dare il via a un desiderio molto importante. Sfoderate tutta la vostra determinazione e andate avanti direttamente al punto. In amore, le coppie vivranno finalmente una giornata di serenità ma anche di passioni sfrenate.

Tutto quello che in questi mesi vi è mancato finalmente rientrerà nelle vostre vite e di questo dovrete essere grati solamente al partner. Per i single, senz'altro qualcuno di voi dovrà mettersi di fronte alle proprie responsabilità e prendere in mano le redini della situazione. Nei riguardi dei rapporti affettivi in generale, il periodo si presterà senza meno a favorire interessanti confronti con le persone. Nel lavoro infine, occhio, nel circondario qualcuno parlerà e sparlerà senza senso all'indirizzo della vostra persona.

Oroscopo e stelle del giorno 26 agosto

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì presume possa arrivare per molti di voi nativi un periodo "sottotono" da dedicare alla piena concentrazione, astenendosi dal fare scelte poco oculate.

No assolutamente a svarioni, intrallazzi e sforamenti non messi in preventivo, dunque altamente a rischio, ok? In merito agli affetti, in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte che avete fatto la scorsa settimana. Cercate di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori se non volete essere bacchettati da chi condivide la vita con voi. Una piccola sorpresina a fine serata sarà molto gradita a coloro che amano credere nei sogni. Single, il momento non sarà proprio roseo ma dovrete pazientare ancora un po'. Presto le stelle incoraggeranno l'espansività e la socievolezza di chi sapete; altresì, la vita sociale sarà ravvivata da nuovi ed interessanti incontri.

Nel lavoro, per farla breve, avete sicuramente peccato di superficialità dando per concluso ed acquisito qualcosa che invece era ancora nel vivo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un periodo ottimo, diciamo pure quasi perfetto. In massima parte la giornata sarà piacevole, in primis nei confronti dei sentimenti e poi in tutto il resto. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nei giorni scorsi, magari solo per il quieto vivere, saranno stati utili per farvi arrivare a gioire, così come annunciato dalle stelle. In campo sentimentale, stelle "galeotte" sono pronte a dare una mano ai nativi più intraprendenti. Quasi tutto andrà alla grande e questa giornata sarà fatta proprio per essere vissuta al meglio, in primis con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i famigliari.

Vivrete così, delle emozioni autentiche che ricorderete per un bel pezzo. Single, la Luna amplificherà l'ambizione, la socievolezza e la voglia di conoscere gente nuova. Non mancheranno neppure tante opportunità per divertirsi come pazzi. Nel lavoro, il giorno sarà in crescendo. All'inizio avrete la sensazione di dover faticare più del solito ma con il passare delle ore le cose si metteranno a girare bene.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 26 agosto annuncia l'arrivo di un periodo quasi certamente negativo, quindi sottoscritto con le due stelle del "ko". Diciamo che la giornata probabilmente sarà scandita da fasi alterne, sicuramente in grado di alterare il buon andamento di questa parte della settimana.

In amore in preventivo dei malumori nel rapporto di coppia. Ad eventuali distrazioni del partner chiederete spiegazioni che però non si riveleranno esaurienti. Probabilmente vi farete dei film mentali che con la realtà non avranno nulla da spartire. Per coloro ancora single la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera diversa, mentre i nostalgici avranno voglia di riaprire una vecchia storia; l'incertezza di questa scelta li farà desistere dal farlo. Nel lavoro, giornata di attesa, perché in questa fase avrete la sensazione di trovarvi in fila, una lunga fila, in attesa del vostro turno.

Classifica oroscopo del 26 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 agosto è pronta a svelare come saranno le stelle in questa parte centrale della settimana.

Ansiosi di sapere qual è la posizione riservata dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Bene, andiamo subito a scoprirlo analizzando passo passo la nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Le stelline di giovedì 26 agosto: