Le previsioni zodiacali di lunedì 30 agosto 2021 puntano dritto verso il segno della Bilancia, super favorito dall'ingresso di Mercurio proprio in questo fine mese di agosto. In primo piano intanto, come sempre, la nuova classifica stelline a fare da cornice alle analisi astrologiche quotidiane, in questo contesto interessanti gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle in merito al lavoro e all'amore? L'Astrologia di lunedì indica che a gongolare, forti e consapevoli di avere alla spalle configurazioni astrali di successo, gli amici nativi del Sagittario, oltre ovviamente a quelli della Bilancia.

Per quanto concerne la parte negativa del periodo, le stelle annunciano un periodo abbastanza difficile agli amici appartenenti a Scorpione, Capricorno e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, lunedì 30 agosto

Bilancia: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano a voi nativi una giornata superlativa. La presenza di Mercurio nel segno favorirà la buona comunicatività e la possibilità di leggere nell'animo delle persone che vi stanno intorno. Mettete dunque a frutto tale consapevolezza per aprire un varco tra rigidità e orgoglio: trovate un punto d’intesa.

In amore il cielo di questo periodo regalerà molte soddisfazioni. Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari e dedicare tempo a voi stessi, alle persone a voi care ed alle cose che vi danno piacere. Single, le stelle si sono decise ad esaudire le vostre preghiere. In giornata sicuramente vi attende un incontro importante capace di rivoluzionare il senso della vostra vita.

Nel comparto lavoro ottime novità in arrivo: se non nell'immediato, certamente nei prossimi dieci/quindici giorni o giù di lì. La comunicazione sarà davvero importante. Infatti, grazie al dialogo, migliorerete il rapporto con i colleghi e con i superiori.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che non si prevede una buona giornata, soprattutto per chi avesse intenzione di mettere in campo cose nuove.

Infatti il periodo è previsto sotto pressione da dissonanze astrali negative, fonte dei vostri problemi. Per i sentimenti, gli astri suggeriscono di stare lontano da quelle persone che potrebbero far saltare i nervi o ferire interiormente. Potrebbero manifestarsi situazioni in grado di generare un po' di stress in ambito di coppia. L'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto se il rapporto è giovane. Sappiate comunque che i sentimenti vanno coltivati, sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, vi sentirete tesi e forse troppo pieni di aspettative verso chi amate (in segreto). Evitate lo shopping forzato, fatto tanto per, perché non sarete neanche in vena di fare acquisti interessanti o che vi piacciono, né tanto meno a buon prezzo.

Nel lavoro, meglio rassegnarsi e fare buon viso a cattivo gioco, anche perché diversamente peggiorereste la situazione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 30 agosto al Sagittario invita ad avere fiducia nel periodo e in sé stessi. Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente da poter sfruttare al meglio. Volendo potranno essere colte al volo eventuali occasioni che vi si potrebbero presentare, soprattutto in ambito sentimentale. In amore, soprattutto in ambito del rapporto di coppia, nulla dovrà essere dato per scontato. Essere sorprendenti sarà la vostra parola d'ordine. Ci riuscirete perfettamente trascorrendo una giornata e conseguente serata in tranquilla serenità.

Single, giorno piacevole soprattutto per i rapporti famigliari e per le amicizie. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno molto interessanti e divertenti. Nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante. La parte riguardante il lavoro invoglia ad approfittare dei momenti di pausa per mettere a punto le strategie da seguire. Evitate, se possibile, di spendere tempo prezioso in cose marginali.

Oroscopo e stelle del giorno 30 agosto

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 30 agosto vede in arrivo un periodo quasi certamente "sottotono". Questa parte della settimana, dunque, sarà in caduta libera?

Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? Sappiate comunque che il partner in certe occasioni potrebbe pensare più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze. Sarete piuttosto impositivi con la persona amata, specie se siete sposati da poco: forse con le parole o forse con le vostre scelte inizierete a discutere senza un motivo reale, rovinandovi la giornata. Single, è vero che siete riservati e inguaribili romantici, ma le attuali disarmonie astrologiche vi costringeranno a fare i conti con una dura realtà: state sereni, presto arriverà anche per voi "il tempo delle mele", e allora dimenticherete ogni sospiro fatto in precedenza a causa dell'amore.

La parte lavorativa invita a non farsi prendere dal panico. Rispondete agli attacchi dei colleghi o della concorrenza utilizzando le stesse armi: calma e sangue freddo!

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un lunedì buono. Armatevi di pazienza e tanta serenità, perché in media la quotidianità andrà bene a patto di stare con un occhio e un orecchio sempre bene aperti. Il consiglio delle stelle per ciò che riguarda l'amore, è di cercare di rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto essere il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai propri. In generale godrete di un’intesa di coppia certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione.

L'oroscopo altresì vede la fine della serata con buone possibilità che questa possa regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza: vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Una persona vi regalerà un grande romanticismo favorendo una maggiore profondità di sentimento. Nel lavoro, avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, ma grazie al vostro pragmatismo ed alla capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 30 agosto in questo contesto preannuncia che potrebbero arrivare delusioni e/o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Ma non allarmatevi!

Anche se le previsioni del giorno indicano momenti segnati dal "ko" e gli astri preannunciano abbastanza negatività soprattutto nelle faccende legate alla coppia, sappiate che è solo teoria: in pratica dovete essere voi a tenere in mano le redini alla giornata, apportando eventuali correzioni "al volo" prima che queste diventino ingovernabili. Alcuni rapporti sentimentali potrebbero portare ad essere un po' schivi e bisognosi di attenzioni. Per coloro ancora single, questa parte iniziale della settimana sarà piatta e senza grossi stimoli, anche se tutto girerà sulla solita e scontata routine quotidiana. Potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. L'invito è di riflettere su quanto grandi e forse inarrivabili siano le vostre aspettative e meditare.

Nel lavoro non arriverà quasi nessun aiuto celeste. Dovrete sbrigarvela da soli, tranquillizzando in primis voi stessi e poi soddisfare le esigenze altrui.

Classifica oroscopo del 30 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 30 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Prima di scoprirlo vi anticipiamo che il primo posto in classifica è stato meritatamente riservato al segno della Bilancia: al generoso simbolo astrale di Aria si prospetta un ottimo periodo grazie all'entrata nel settore del Pianeta Mercurio. Andiamo subito a scoprire il resto della scaletta analizzando il prospetto relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 30 agosto: