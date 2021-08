Le previsioni zodiacali di martedì 31 agosto 2021 sono pronte a rivelare come sarà il secondo giorno della settimana. Nel cielo astrologico del periodo troveremo una splendida Luna in Gemelli fedele compagna di chi ama o vorrebbe essere amato. In primo piano tra i sei segni in analisi nel contesto, senza dubbio l'Acquario, segno valutato al "top del giorno". L'Astrologia del momento mette sul piedistallo più alto della positività quotidiana anche Bilancia e Capricorno, entrambi sottoscritti da cinque ottime stelline. Curiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 31 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 31 agosto

Bilancia: ★★★★★. Partirà benissimo questa parte della settimana iniziata da poco, sotto molti punti di vista. In primis svettano due fattori: la passione e il denaro. Vi attendono soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta. In amore, tanti troveranno nella persona amata tutto ciò di cui hanno bisogno. Potrebbe essere un pomeriggio di shopping ma niente indumenti o cosmetici, solo acquisti necessari o sfiziosi per la casa. Single, potrete contare sulle vostre capacità e sul sostegno degli amici.

Questi vi aiuteranno a trarre il maggior beneficio possibile dalle opportunità che si dovessero presentare. Nel comparto lavoro, periodo standard: le previsioni zodiacali indicano che un'astuzia vi metterà in condizione di risolvere una lungaggine burocratica che impediva un programma. Riceverete il plauso di colleghi e capi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì prospettano una giornata abbastanza in linea con le vostre attese. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio o magari aprirne uno nuovo, chissà! Per i sentimenti, ci saranno sicuramente delle buone notizie dal partner. In caso aveste problemi da risolvere, quest'ultimo vi darà sostegno, comprensione e affetto.

Avrete intorno le persone più importanti della vostra vita e questo vi appagherà rendendovi felici. Single, alcuni progetti sentimentali saranno in ascesa. Riuscirete a programmare quasi tutto in modo da favorire desideri e nuovi incontri. Purtroppo per voi, questo non è stato un buon periodo per gli affari di cuore. Tranquilli, vedrete che da adesso andrà sicuramente molto meglio. Nel lavoro, potete chiedere con decisione eventuali riconoscimenti che vi siete meritati. Non prendetevi però troppo a cuore quelle questioni che non vi toccano direttamente, potreste rovinare tutto.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 31 agosto a voi nativi del Sagittario vede volto buona questa parte della settimana, con un martedì abbastanza in linea con quanto messo in agenda.

Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care. In amore, nella media positività non solo il periodo ma anche l'intesa con il partner: questa sarà vivace sotto tutti i punti di vista, quindi non siate troppo pignoli con la persona amata se doveste riscontrare della incongruenze tra quanto aspettato e quanto invece dovreste ricevere. Per i single: usate il buon senso e la pazienza, specialmente verso la persona desiderata. Senz'altro in molti dominerete la scena amorosa con esuberante vitalità. Momenti di esaltante passionalità, temperatura erotica e voglia di piacere saranno perfettamente in linea con la bella stagione. La parte riguardante il lavoro predice un'opportunità che potrebbe essere già in arrivo.

Prendetevi del tempo prima di giungere a una decisione affrettata ed esaminate con attenzione questa nuova occasione.

Oroscopo e stelle del giorno 31 agosto

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 31 agosto, indica che la giornata partirà ed evolverà in modo molto positivo in questo tratto iniziale della settimana. Dunque, il periodo è pronto a soddisfare molti tra i bisogni più impellenti. In merito agli affetti, per chi è già in coppia, si prevede che il motivo conduttore della giornata sarà la buona comunicatività. Questo grazie a Marte, pronto ad aiutare nelle situazioni complicate: ciò vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l'intesa con la persona amata. Single, il periodo senz'altro vi regalerà grinta ed energia in quantità: non dovete rinunciare neanche a una virgola di quello che avete fin qui programmato.

Il cielo tranquillo di questa giornata vi permetterà di meditare su tutto ciò che vi circonda regalando momenti all'insegna della leggerezza e del piacere. Nel lavoro, sarete costruttivi e lucidi nelle questioni pratiche, risolvendo così brillantemente alcune situazioni problematiche che avevate in sospeso.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani, indicano positiva per voi del segno la presenza della Luna nel campo dei Gemelli. La giornata sarà gioiosa, soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale, ma anche per le faccende di lavoro. In campo sentimentale, gli astri vi invitano perciò ad essere ottimisti: vedrete tutto sotto un'altra luce e la fiducia verso il futuro di coppia vi spingerà a fare qualche importante progetto di vita.

Inutile però negarlo: in questo periodo sentite il bisogno di voler abbandonare vecchie abitudini, magari vivere nuove emozioni, non è così? Fatelo! Single, prendete in considerazione i vostri sogni, perché almeno uno si possa realizzare. Non voltatevi indietro, perché quello che è stato è stato. Ora potrete guardare al futuro con più serenità e vivere felicemente la vostra vita. Nel lavoro, cercate di mantenere i fragili equilibri che avete fin qui con fatica creato. Non rovinateli per trascuratezza, siate saggi. L’atteggiamento di un collega non vi convince? Prendete le distanze prima che vi trascini in qualche guaio.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 31 agosto indica a voi del segno un periodo un pelino al rallentatore.

Questo martedì alcune problematiche potrebbero manifestarsi in modo improvviso destando qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa perché accanto a voi ci saranno persone pronte a sorreggervi a livello morale. In amore malgrado il periodo "no", sarete in pieno delirio amoroso. Fra sogni romantici e aspettative passionali farete di tutto affinché il partner (o la persona del cuore) non vi possa deludere. Sarebbe meglio per qualche nativo rimandare eventuali discussioni, altrimenti se non ben gestite potrebbero procurare guai seri. Per coloro ancora single ci sono situazioni in sospeso, parole non dette, emozioni non raccontate: afferratele e iniziate a meditarle; presto riuscirete a comunicarle.

Dominare eventuali situazioni negative non è facile: prima di tutto bisognerebbe accettarle, poi cercare di trasformarle in qualcos'altro. Il lavoro andrà discretamente, anche se questo momento richiede un po' di attenzione. Non potete sventolare bandiera bianca, perché le buone occasioni ci saranno, anche se dovrete pazientare ancora un po' per averle.

Classifica oroscopo del 31 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 31 agosto è disponibile per essere consultata. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata ad ognuno dei dodici simboli astrali? In evidenza nel periodo la presenza della Luna in Gemelli, del Sole e Marte in Vergine.

Mercurio intanto, da poco entrato in Bilancia, si appresta a congiungersi con Venere. Ottima pa posizione di Nettuno in Pesci con Plutone in Capricorno e Saturno e Giove in Acquario. Andiamo quindi a scoprire il risultato delle analisi astrologiche togliendo definitivamente il velo al prospetto con le stelle del giorno.

Le stelline di martedì 31 agosto