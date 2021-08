Le previsioni zodiacali di mercoledì 1° settembre 2021 sono pronte a rivelare come sarà il primo giorno del mese in arrivo. Con la Luna in Cancro e Mercurio già entrato nel segno della Bilancia, la giornata in esame si prospetta densa di novità e molto positiva per alcuni simboli astrali. In questo contesto, ad avere la meglio tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, la sestina in analisi in questo contesto, senz'altro il Cancro, considerato al "top del giorno". Molto bene il Leone con Gemelli e Vergine in periodo routinario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 1° settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna in Cancro);

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 1° settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 1° settembre al segno dell'Ariete indica un mercoledì decisamente "sottotono". Possibile un po' di stanchezza fisica accompagnata da una leggera inquietudine. Potreste sentirvi altresì in conflitto con alcune vostre prese di posizione di qualche tempo addietro: se potete, tornate pure sui vostri passi. In amore, non lamentatevi per qualunque cosa abbiate in mente. Tenete sotto controllo umore e impulsività, perché circostanze e partner faranno tutto quanto è in loro potere per sostenervi e rassicurarvi.

Single, le stelle vi contrasteranno e potrebbero farvi sentire stanchi di correre, essere sempre in movimento e al centro dell'attenzione. Concedetevi allora un momento di tregua: mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo, dove potersi ricaricare e ritrovare l'allegria. Nel lavoro, un'eccellente prova di buon senso da parte vostra potrebbe essere quella di fare marcia indietro rispetto a un progetto a cui tenete davvero molto.

Diciamo che gli stessi potrebbero richiedervi un impegno economico piuttosto gravoso.

Toro: ★★. Una giornata decisamente "campale" da vivere così, come viene. Il frangente è classificato ad alto rischio di finire "ko": Marte sotto opposizione da Nettuno in Pesci potrebbe farsi sentire oltre il normale. Per qualche ora dovrete sopportare ostacoli decisamente pesanti, quasi invalicabili.

In campo sentimentale, se il partner dovesse mettere in dubbio la vostra relazione, fatevi un esame di coscienza e cercate di capire quali sono i vostri errori (se vi sono), solo così potrete andare avanti. Intanto l'umore sarà altalenante, con momenti di calma e tranquillità alternati da nervosismo e ira. Single, un po' di affaticamento reclamerà a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo. Non commettete però l'errore di isolarvi dal resto del mondo soltanto perché vi sentirete un po' fuori fase. Sarà importante invece reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche il sole e stando all'aria aperta, per ricaricarvi di energia pura.

Nel lavoro, se lo stipendio sembra non bastare, rimboccatevi le maniche e programmate la vostra attività, magari combinandola con lavoretti extra.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un mercoledì d'inizio settembre parzialmente positivo, anche se a tratti un po' instabile; diciamo che ci può stare, visto le attuali stelle. La giornata nello specifico prevede buone possibilità in amore: quasi ogni vostra aspettativa in merito alla sfera affettiva potrà essere facilmente portata a buon fine. In generale, se siete già felicemente in coppia, vi aspetta una giornata e relativa serata molto tranquilla, piacevolissima così come piace a voi. Ciliegina sulla torta, una passionalità che il partner non potrà che gradire, così la serata porterà una gran voglia di romanticismo: avrete voglia di sognare, di abbandonarvi alla dolcezza dei sentimenti e dedicarvi solamente alla persona al vostro fianco.

Single, il cielo di questo periodo vi regalerà molte soddisfazioni. Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari, e dedicare tempo a voi stessi, alle persone a voi care e alle cose che vi danno piacere. Non mancheranno programmi gustosi da condividere con gli amici del cuore. Nel lavoro, l'impegno e la costanza saranno finalmente premiati. Riceverete gratificazioni importanti che daranno grande soddisfazione.

Oroscopo e stelle di mercoledì 1° settembre

Cancro: 'top del giorno'. Questo giorno di inizio settembre sarà da vivere, come si suol dire, a piene mani. L'oroscopo alla maggior parte di voi nativi prevede quasi tutto "rosa": dopo un'attenta analisi sulla carta astrale del momento, visto soprattutto l'arrivo della Luna nel segno, ogni nativo è invitato ad osare qualcosina di più in amore.

Di certo il periodo si annuncia positivo al 100% in tutte quelle situazioni concernenti i sentimenti con complicazioni in corso. Se cercate novità, fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave di lettura, sciogliendo ogni dubbio. I sentimenti restano i protagonisti; momenti di tenerezza e romantiche novità non mancheranno soprattutto per chi è in coppia. Single, il giorno nasce a favore del Cancro, e non potrà essere diversamente con la Luna nel vostro segno. Dove e come si presenterà un evento speciale e con chi, dipenderà dalle circostanze in cui vi muoverete, dai luoghi e dalle persone. In ogni caso prestate attenzione a ogni nuovo incontro, perché non si può mai sapere...

Nel lavoro, situazione generale estremamente positiva, specialmente per i lavoratori autonomi. Novità per chi è in cerca di occupazione.

Leone: ★★★★★. L'oroscopo quotidiano per questo mercoledì indica che probabilmente ci saranno liete novità ad attendervi. In generale andrà tutto bene con ogni cosa in ordine, ottimamente sorvegliata da astri favorevoli. Nel frattempo si consiglia di evitare di intestardirsi su "certe" posizioni: fossilizzarsi per pura ripicca, il più delle volte non conduce da nessuna parte e, soprattutto, rende poi le persone difficili da approcciare. In amore, le stelle accenderanno l'entusiasmo e agevoleranno i programmi della giornata. Trascorrerete quindi una bel mercoledì con le persone a voi care, a cominciare dal partner che amate tantissimo.

Per questo prossimo weekend potreste fare delle gite, viaggi, visite a mostre o a città d'arte, ma anche sport e divertimento; insomma mai farsi mancare le occasioni per distrarsi in modo da allentare eventuali problemi. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, il che vi permetterà di far cadere ai vostri piedi chi prima non vi avesse notato. L'ottimismo sarà l'arma vincente con la quale ritrovare la voglia di agire, creare e progettare. Nel lavoro, sarà il momento migliore per darsi da fare; i pianeti sono favorevoli e probabilmente ci potrebbero essere dei cambi di mansione a miglior favore.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 1° settembre, predice una giornata certamente all'insegna della normalità e della calma apparente.

Le previsioni del giorno indicano poche le occasioni da sfruttare nel corso del periodo: non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano ma guardate con fiducia al futuro. In campo sentimentale, riceverete molto affetto, non solo dal partner, apprezzando tantissimo calore e stima da parte di chi avete accanto. Qualsiasi fossero i vostri piani per la giornata di domani, fate in modo che tutto sia immaginario e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. Le persone care vi saranno vicine, in particolare durante la seconda parte della giornata, proprio quando darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore. Single, nella corso del periodo qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma questo non influenzerà più di tanto il vostro modo di fare poiché siete sempre convinti che la spontaneità alla fine paghi, ed è effettivamente quello che accadrà a voi stessi.

Sicuramente il vostro essere così naturali nel parlare vi rende più credibili, anche qualora voleste direte una piccola bugia a fin di bene. Nel lavoro, il dialogo sarà fondamentale per motivare le vostre scelte: con buone argomentazioni sarete convincenti e preparati.

