Le previsioni zodiacali di lunedì 9 agosto 2021 svelano l'andamento previsto per questo nuovo avvio settimanale. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Allora, pronti a scoprire chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a potrà contare su astri fortunati? In questo caso tra i sei simboli astrali sotto analisi ad avere il miglior supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno gli amici della Vergine: a favorire il segno di Terra sarà l'arrivo nel comparto di una superba Luna in Vergine. L'Astrologia di lunedì vede molto bene anche altri due segni che andremo subito a svelare.

Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 9 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 9 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata sensibilmente superiore alla media, giudicata "godereccia" dall'astrologia quotidiana. Schiarite in famiglia se ci sono stati disaccordi: gli astri del momento aiuteranno a spegnere polemiche e mettere pace. In amore, la presenza armonica di astri positivi sarà garanzia di relax per molti di voi.

Avrete tantissima voglia di avventura e questo sarà proprio il momento adatto per organizzare il prossimo weekend e, perché no, magari insieme ad alcuni dei vostri più cari amici, così il divertimento sarebbe assicurato. Single, le stelle del periodo esaltano i vostri ideali, la volontà di mutamento che ispira le azioni immediate e più incisive.

Sarete desiderosi di esplorare e conoscere gente, di farvi nuovi amici, nuovi amori! Il tutto vi servirà soprattutto per ampliare gli orizzonti esistenziali e per realizzare i vostri sogni sentimentali. Nel lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti, nel modo giusto, con grinta e determinazione otterrete molto.

Toro: ★★★.

Periodo decisamente negativo per voi del segno. Valutato con le tre stelle relative ai momenti da sottotono, diciamo che il periodo potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? In campo sentimentale, il segreto della perfetta intesa sarà lasciar fare all'altro. Potrete così argomentare con calma e garbo ma se la controparte dovesse prendere posizione, mollate il colpo: assaporato il trionfo diventerà più malleabile! Complice la Luna cercate di dimenticare le divergenze di carattere e rivalutate la coppia nella sua espressione più dolce e intensa, così renderete più gradevole la vostra vita. Single, mantenere alta la vostra immagine vi costerà un botto: massaggio, parrucchiere e boutique: passi se per un importante meeting di lavoro dove avrete un ruolo di spicco, ma se è solo per fare i piacioni, datevi una regolata; perché il denaro vi potrebbe servire per altri programmi.

Nel lavoro, rimandate spese importanti a tempi migliori, perché questa non è la giornata giusta per fare acquisti o investimenti.

Gemelli: ★★. Giornata di avvio settimanale all'insegna di un lunedì tutto o quasi valutato negativamente per voi del segno. Calma, non tutto è perso a priori, ok? Datevi un programma da portare avanti in giornata, evitando accuratamente ogni situazione rischiosa. In amore, se siete impazienti o nervosi non dovete discutere con partner, perché potreste creare troppi scompigli al menage di coppia. Interiormente vi sentirete agitati: proverete emozioni difficilmente decifrabili e gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che vi circonda. Fate quindi attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, potrebbero finire per allontanarsi da voi.

Single, le stelle vi remeranno contro, così in vacanza o in città, problemini di casa e musi familiari vi rovineranno in parte il piacere della giornata. Anche delle piccole contrarietà con la famiglia, basteranno a scatenare la voglia di starvene per conto vostro. Nel lavoro, i cambiamenti proposti vi metteranno con le spalle al muro: li dovrete però accettare senza esitazioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 9 agosto

Cancro: ★★★★★. Le previsioni zodiacali annunciano un ottimo lunedì. In tanti conseguirete quanto vi siete preposti di fare. Parlando in generale, sarà una giornata piena di soddisfazioni e romanticismo, grazie anche al favore della Luna in Vergine. Per i sentimenti, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle ottime congiunzioni astrali.

Avrete energia da vendere ed idee originali, in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Godetevi a pieno questa splendida giornata, senza pensare al domani, ma anzi approfittatene per trascorrere più tempo con chi amate. Single, privilegiate le amicizie e i contatti, perché in primo piano ci saranno relazioni sincere, con scambio di favori reciproco. Voi siete sempre disponibili per le persone amiche in difficoltà e a vostra volta potrete contare su di loro nel momento del bisogno. Nel lavoro, se avete un'attività saranno le novità a darvi quella marcia in più per avere successo: puntate su di esse.

Leone: ★★★★. L'oroscopo del 9 agosto al vostro segno indica una giornata certamente positiva, anche se valutata dall'Astrologia del momento come ''normale''.

In molteplici situazioni le stelle faciliteranno sufficientemente l'andazzo della vita rendendovi a volte attenti, altre volte perspicaci. In amore, per domare il vostro carattere un po' burbero spesso basterà un pizzico di dolcezza e poi vi scioglierete come degli zuccherini. La vostra durezza infatti, è solo apparente e Giove vi aiuterà a mostrare al mondo il vostro lato più tenero, soprattutto nel rapporto di coppia. Single, se siete già al mare o tranquilli a casa la sera dopo una giornata di lavoro impegnativo, vi metterete tranquilli sul divano per starvene in silenzio, senza fare nulla. Ripenserete al passato e farete ordine tra ricordi e sentimenti, così vedrete che il vostro cuore è libero e pronto per l'amore.

Nel lavoro, vi attenderanno delle grandi opportunità in tutti i settori, secondo le stelle: tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione!

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 9 agosto, annuncia una giornata molto solare, più che positiva per affrontare con successo qualsiasi problema. A dare la possibilità di poter contare sulle opportunità migliori, l'arrivo della Luna nel segno, presente nel settore a partire dalle ore 16:56 del pomeriggio. In campo sentimentale, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare subito, per passare dei divertenti momenti insieme alle persone amate.

Single, la Luna in aspetto di trigono vi renderà particolarmente vivaci, socievoli, desiderosi di fare nuove esperienze e di dedicarvi a nuovi interessi. L'amore sarà così un tripudio di dolcezza e sensualità e potreste venir presi da diversi impegni mondani tutti piacevoli e divertenti. Nel lavoro, datevi da fare, perché delle buone posizioni planetarie segnalano di sfruttare al meglio l'intuito e la fantasia. Sfoderate tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare proficue alleanze.

