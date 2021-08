L'oroscopo della giornata di giovedì 5 agosto prevede un Sagittario particolarmente dinamico sul posto di lavoro, mentre la Luna in Cancro permetterà ai nativi Scorpione di dare la loro parte migliore in amore. Vergine non si lascerà sfuggire nulla con il suo atteggiamento acuto, mentre Pesci potrà respirare un po’ in ambito sentimentale. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 5 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 5 agosto segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che tenderà a sfavorirvi un po’, colpa della Luna che andrà a mettersi in quadratura.

Poco male, visto che dalla vostra parte rimangono Mercurio e il Sole, ciò nonostante meglio essere cauti in amore. Se siete single va bene dare importanza all'aspetto fisico, ma il carattere a volte è altrettanto importante. Settore professionale ancora molto valido, grazie al vostro continuo impegno. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che migliora dal punto di vista sentimentale. Arriverà la Luna in sestile dal segno del Cancro, che migliorerà il vostro umore e vi renderà più disponibili nei confronti del partner. I cuori solitari troveranno la loro serenità facendo ciò che adorano di più. Nel lavoro la vostra concentrazione soffre di alti e bassi, magari sentite la necessità di prendervi una pausa lontano da questa routine ormai monotona.

Voto - 7️⃣

Gemelli: è preferibile che passiate un po’ di tempo in più al lavoro nel corso di questa giornata di sabato. Al momento le cose vanno bene e vi sentite soddisfatti di voi stessi. Al contrario in amore le cose non vanno così bene e Venere in quadratura non sarà di certo d'aiuto. Prendere le distanze non vi aiuterà, cercate il dialogo e provate a ricostruire il vostro rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single attenti a non fraintendere le intenzioni di chi vi piace. Voto - 6️⃣

Cancro: questo giovedì vedrà un cielo davvero romantico per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà illuminata dalla Luna e Venere in ottimo aspetto, per cui non si escludono attimi di vera passione tra voi e il partner. Se siete single mostrate il vostro lato più tenero, vedrete che non passerete inosservati.

Settore professionale niente male, nonostante questo cielo sia piuttosto anonimo da questo punto di vista. Voto - 8️⃣

Leone: Mercurio e Sole in congiunzione, dal punto di vista professionale, ci aiuteranno un po’ secondo l'oroscopo del 5 agosto. Ciò nonostante, Giove e Saturno rimangono comunque negativi, portando qualche difficoltà, dunque fate molta attenzione. Sfera sentimentale nel complesso discreta, la Luna in sestile porta stabilità nel vostro rapporto piuttosto soddisfacente. Se siete single con un po’ d'impegno saprete come conquistare il cuore degli altri. Voto - 7️⃣

Vergine: seconda parte della settimana che, secondo l'oroscopo, vi permetterà di tornare alla ribalta. Questo cielo vedrà la Luna e Venere al vostro fianco, facendovi contare su una relazione di coppia davvero invidiabile.

Se siete single quelli che erano semplici incontri casuali con una persona per voi importante, potrebbero diventare qualcosa di più. Settore professionale che vi vedrà particolarmente attenti: non vi lascerete sfuggire nessun dettaglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: cielo un po’ più scuro nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno del Cancro, che in amore potrebbe sminuire ogni momento che cercherete di rendere romantico. I cuori solitari potrebbero non avere così tanta voglia di condividere tempo e spazio con gli altri. Settore professionale nel complesso valido, ma quando manca la concentrazione non è facile raggiungere buoni risultati.

Voto - 5️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in risalto secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 5 agosto. La Luna in Cancro vi permetterà di donare la vostra parte migliore in amore con il partner o con la vostra fiamma, qualora siate single. In ogni caso vivrete momenti magici. Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi sentirete un po’ stremati da questo cielo poco favorevole. Meglio prendersi qualche momento per capire cosa fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: particolarmente dinamici nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Non vi fermerete dinanzi a nulla e avrete sempre dei progetti nella mente, che vi terranno attivi e vogliosi di affrontare la giornata con ottimismo e determinazione. Sfera sentimentale ancora non così convincente.

Certo, la Luna smette di darvi fastidio, ma Venere sarà negativa ancora per un po’, per cui meglio non avere troppe pretese con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di giovedì 5 agosto sottotono per voi nativi del segno. La Luna entra in opposizione e in amore non riuscirete a sentirvi bene con il partner. Magari potrebbe esserci qualche problema da risolvere, ma allontanando le persone intorno a voi non concluderete nulla. Se siete single avrete bisogno di fuggire da questo periodo poco piacevole. Settore professionale discreto, ma la voglia di fare comincia a calare. Voto - 5️⃣

Acquario: periodo nel complesso discreto per voi nativi del segno. In amore questo cielo sarà valido per vivere una giornata tranquilla e qualche momento di romanticismo con il partner.

Se siete single i rapporti con una persona importante potrebbero diventare più profondi. Settore professionale più che valido anche in questa giornata. Giove in congiunzione vi assicura buone idee e voglia di fare, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: Luna in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di riprendere fiato dal punto di vista sentimentale. Non che il vostro rapporto diventi migliore, ma il fatto che tra voi e il partner ci sia comunicazione sarà già un passo avanti. Se siete single cercate di godervi questa giornata senza troppi pensieri per la mente. Nel lavoro vi sentirete pronti a superare le sfide che vi verranno proposte e anche se fallirete, almeno ci avrete tentato. Voto - 6️⃣