L'oroscopo della giornata di lunedì 23 agosto prevede un Pesci attraente e magnetico grazie alla Luna in congiunzione, mentre Scorpione dovrà prestare attenzione a come gestisce le proprie finanze. Torna un po’ di tranquillità per i nativi Cancro grazie alla Luna, mentre Leone sarà piuttosto vivace. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 23 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 23 agosto 2021 segno per segno

Ariete: un'altra settimana di Venere opposta potrebbe non essere una gran cosa per voi nativi del segno. Dovrete trovare un po’ di tranquillità e armonia con il partner, per quanto difficile possa sembrare al momento.

Se siete single state cercando tenerezze, ma non sarà facile riuscire a trovarle. Nel lavoro gli obiettivi che state seguendo sono possibili da raggiungere grazie a Giove e Saturno. Non lasciatevi sfuggire certe occasioni. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale più che sufficiente per vivere una giornata normale e vivace secondo l'oroscopo. In amore ci sarà la Luna in sestile a portare serenità nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single saranno piuttosto mansueti e avvicinabili. In ambito lavorativo cambiare strategia forse potrebbe essere la cosa più giusta da fare per aumentare i vostri profitti. Voto - 8️⃣

Gemelli: meglio mettere momentaneamente da parte alcuni progetti di coppia.

Secondo l'oroscopo di lunedì 23 agosto, con la Luna negativa, queste vostre idee potrebbero non andare come previsto, per cui aspettate che l'astro argenteo si faccia da parte. I single potranno sfruttare questo tempo per trovare un metodo efficace per rompere il ghiaccio. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti, ma servirà un po’ di tempo prima di poterli realizzare.

Voto - 7️⃣

Cancro: torna un po’ di tranquillità nella vostra relazione di coppia ora che la Luna si trova in una posizione favorevole. In ogni caso, attenzione al vostro atteggiamento, perché ancora Venere gioca contro di voi. I single saranno in cerca di una persona che sappia ascoltarli. In ambito lavorativo provare qualcosa di nuovo potrebbe essere utile per incrementare i guadagni.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata vivace dal punto di vista sentimentale, secondo l'oroscopo. Rinasce in voi quella voglia di amare che tanto caratterizza il vostro rapporto, soprattutto per quelle relazioni di lunga data. Se siete single penserete all'amore in maniera diversa, più matura e con un’energia rinnovata. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di agire in modo più consapevole. Non potete permettervi di sbagliare. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale sottotono a causa della Luna opposta. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 23 agosto, potrebbe esserci qualcosa che vi preoccupa del vostro rapporto, e la cosa più giusta da fare potrebbe essere quella di parlarne pacificamente. I single potranno contare su persone davvero uniche.

In ambito lavorativo vi manca un po’ di concentrazione, forse siete ancora in vacanza con la mente. In ogni caso cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale ancora una volta promettente e pieno di aspettative per voi nativi del segno. In ambito sentimentale vi basteranno poche parole e sguardi per capire le intenzioni del partner, e raggiungere una sintonia di coppia perfetta. I cuori solitari forse potrebbero essere un po’ impacciati, ma proprio per questo saranno adorabili. In ambito professionale sarete fin troppo puntigliosi, ma i buoni risultati nei vostri progetti non mancano. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna nel segno dei Pesci aumenterà la passione tra voi e l'anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 23 agosto.

Potrete quindi contare su un rapporto armonioso, che piano piano raggiungerà importanti traguardi. Se siete single prendete le distanze da chi vi ha fatto solo del male, e avvicinatevi a chi sembra interessato a voi. In ambito professionale le idee non vi mancano grazie a Mercurio in sestile, molto utile dunque per proporre progetti di più ampio respiro. Attenzione alle vostre finanze. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo un po’ altalenante per voi nativi del segno, considerando che Venere si trova in buona posizione, mentre la Luna sarà in quadratura. Poco male, in fondo, perché dal punto di vista sentimentale le cose tra voi e il partner andranno abbastanza bene. Attenzione soltanto a qualche piccola incomprensione.

Per quanto riguarda i single, sfruttate questa giornata solo per voi. In ambito lavorativo dovrete decidervi a cambiare qualcosa nei vostri progetti: sembra esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di lunedì che vi permetterà di iniziare la settimana sotto la guida della Luna. In ambito sentimentale dunque potrebbe essere il momento del dialogo tra voi e il partner, e provare ad avere un rapporto quantomeno tranquillo. Se siete single probabilmente non avete ancora incontrato quella persona in grado di farvi battere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, impegnandovi come avete sempre fatto, finalmente alcuni traguardi saranno possibili da raggiungere. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali di tutto rispetto secondo l'oroscopo.

In amore Venere continua a sostenervi dal segno della Bilancia, portando forti emozioni all'interno della vostra vita sentimentale, anche se siete single. Infatti potrebbe essere il momento adatto per trovare la persona giusta. In ambito lavorativo alcune idee davvero proficue vi stuzzicheranno. Volendo, avrete abbastanza risorse da potervi prendere questa responsabilità. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi rende attraenti e magnetici grazie alla Luna in congiunzione. Dal punto di vista sentimentale avrete un forte desiderio d'amore, di affetto, e ciò non potrà che fare bene alla vostra storia d'amore. Se siete single questa voglia di amare vi spingerà a mettervi in gioco, trovando finalmente la persona più adatta a voi.

Nel lavoro seguirete il vostro istinto, ma con Marte e Mercurio negativi forse sarebbe più opportuno essere razionali. Voto - 7️⃣