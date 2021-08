Per la giornata di domani, giovedì 26 agosto 2021, l'Oroscopo prevede che il segno dei Pesci rimarrà fra le prime posizioni di questa classifica mentre ci sarà un dialogo costruttivo per i nati sotto il segno del Cancro.

Le amicizie saranno molto produttive per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre il Sagittario persisterà ancora alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Pesci in testa

1° Pesci: questa giornata in particolare vi porterà una bella notizia, e forse con un pizzico di tenacia avrete a portata di mano un affare che desideravate da tanto tempo.

Le cose nella coppia saranno rese sempre più semplici dalla comunicazione, secondo l’oroscopo.

2° Ariete: una novità in amore vi ridarà il buonumore e la voglia di mettervi in gioco sul lavoro per un progetto molto soddisfacente. All’interno della squadra lavorativa potreste non incontrare ostacoli. Continuate così.

3° Cancro: il dialogo sarà uno strumento essenziale per poter concedervi più tranquillità all’interno della famiglia e dell’ambito amoroso. Finalmente potrete lasciarvi alle spalle qualche gelosia o vicissitudine abbastanza difficile.

4° Acquario: l’entusiasmo per un nuovo progetto vi spingerà ad essere più in sintonia con la vostra squadra lavorativa, a collaborare anche per poter incrementare le possibilità future e rendere il vostro lavoro più agevole.

Spese per Scorpione

5° Scorpione: fate attenzione alle spese e alla necessità di essere parsimoniosi, perché ora come ora potrebbe non essere indicato fare shopping o comunque un investimento che potrebbe togliervi molte delle vostre risorse finanziarie.

6° Vergine: questo calo nella classifica dell’oroscopo sarà dovuta ad una piccola pausa forzata che però potrebbe darvi ulteriori vantaggi sulla vostra persona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dedicarvi un po’ a voi stessi potrebbe aumentare la salute e le energie fisiche.

7° Leone: probabilmente i troppi imprevisti vi metteranno alle strette sul lavoro, e con questa prospettiva probabilmente lo stress potrebbe essere sempre più opprimente. Ci sarà una serata all’insegna del relax, secondo l’oroscopo.

8° Bilancia: le amicizie potrebbero essere un valido supporto per una situazione abbastanza drastica che però si risolverà in poco tempo e con poco sforzo.

In amore potrebbe non esserci quella spinta emozionale che al momento state cercando dal partner.

Concentrazione per Capricorno

9° Toro: oscillare così nella classifica dell’oroscopo significa essere ancora lontani da una stabilità emotiva vera e propria, dunque avrete bisogno di rilassarvi e di distendervi. Evitate di pensare alle cose negative e alle delusioni.

10° Capricorno: dovrete essere più concentrati, aiutare voi stessi nel lavoro perché ora come ora potreste perdere molte delle opportunità che vi faranno guadagnare. Avrete un periodo in cui eviterete di pensare agli affetti, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: una discussione potrebbe riaccendere vecchie ferite, dunque evitare o semplicemente trovare un punto di contatto potrebbe essere una possibilità da prendere in considerazione prima di ogni altra cosa che possa apparire come primaria.

12° Gemelli: ancora in basso alla classifica, avrete una giornata negativa ma tutto sommato relativamente calma, in cui non succederà niente che riesca a darvi paure o pensieri rilevanti. Dedicatevi al riposo nel pomeriggio e in serata.