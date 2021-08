L'ultima giornata della prima settimana del mese di agosto sta per prendere il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dell'8 agosto 2021 per tutti i segni e le previsioni dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore vivrete delle belle emozioni in questa giornata. Sfruttate questo periodo perché dalla seconda metà di agosto Venere sarà in opposizione. Nel lavoro nonostante, il periodo non sia dei migliori state comunque ottenendo dei risultati.

Toro: per i sentimenti questa giornata potrà portare delle polemiche, meglio evitare situazioni complicate.

Nel lavoro è preferibile non fare le cose di fretta, gestite al meglio tutto quello che arriva.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono delle domande da dover affrontare, tensioni nel complesso però risolvibili se mantenete il controllo. Nel lavoro non è facile capire quello che sta accadendo, siete un po' sotto pressione.

Cancro: in amore giornata interessante, in particolare per i singoli del segno che potranno mettere a punto nuove amicizie. Le stelle sono dalla vostra parte. A livello lavorativo non mancano delle novità nonostante il momento non sia dalla vostra parte.

Leone: a livello sentimentale giornata positiva con Venere in aspetto interessante che aumenta la passione in una coppia.

Nel lavoro potrebbero arrivare problemi irrisolvibili.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore domenica interessante. Ci sarà la possibilità di vivere delle belle emozioni. Nel lavoro ultimamente i problemi stanno finalmente trovando risoluzione, dovete però chiarire alcune domande.

Previsioni e oroscopo dell'8 agosto 2021: stelle del giorno

Bilancia: per i sentimenti alcuni progetti potranno essere gestiti tranquillamente e più ci si avvicina alla metà del mese più le cose andranno meglio. Nel lavoro questa prima parte del mese è favorevole se si cerca di riprendere in mano un progetto.

Scorpione: a livello amoroso se siete alla ricerca di una nuova storia dovete farvi avanti, siete pronti a vivere nuove emozioni.

A livello lavorativo, se ci sono stati problemi di tipo economico la giornata aiuta a recuperare.

Sagittario: in amore se una persona vi interessa fatevi avanti, potreste essere più attivi e più propensi alle nuove storie. Nel lavoro non mancheranno alcune discussioni, per questo motivo meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Capricorno per i sentimenti periodo favorevole, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, tuttavia fate attenzione alle liti. Nel lavoro quello che sta partendo in questo momento è importante per il futuro visto che c'è voglia di cambiare.

Acquario: a livello amoroso non mancherà qualche proposta interessante, vi sentite più forti in questa giornata. Nel lavoro, se c'è da affrontare una discussione agite ora, si possono ottenere dei chiarimenti.

Pesci: in amore, se ci sono degli scontri, questa giornata vi aiuta a risolverli. Non rimandate nulla ai prossimi giorni. Nel lavoro c'è un maggiore stato di agitazione, siete in attesa di risposte.