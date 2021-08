Il cielo del 3 agosto mostrerà una configurazione astrale molto interessante. I pianeti si sposteranno nei rispettivi segni influenzando, in modo più o meno marcato, la quotidianità di tutti noi. I sentimenti e i successi lavorativi saranno guidati dal potere degli astri, ma non andrà sottovalutata la capacità di volgere le situazioni a nostro favore.

Per avere un'idea più chiara dei transiti del 3 agosto, si potrà fare riferimento a questo schema:

- Sole e Mercurio nel Leone

- Luna in Gemelli

- Venere e Marte nel segno della Vergine

- Giove e Saturno in Acquario

- Urano nel Toro

- Nettuno nei Pesci

- Plutone nel Capricorno

Previsioni astrologiche di martedì 3 agosto dall'Ariete al Cancro

Tante sfide attenderanno i primi quattro segni dello zodiaco.

Ariete e Gemelli non andranno sottovalutati perché avranno accesso a risorse insospettabili, mentre il Cancro avrà bisogno di una dose eccessiva di sensibilità. Il Toro, infine, si troverà in bilico tra il dovere e il piacere.

Ariete: non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa. Sprigionerete una forza d'animo invidiabili e sfrutterete tutti gli assi nella manica a vostra disposizione. La fortuna, forse, non vi sorriderà, ma farete in modo di trasformare gli avvenimenti negativi in motivo di crescita personale.

Toro: avrete molti dubbi riguardo al percorso da intraprendere. Da una parte, sarete sicuri di non voler rinunciare alle vostre passioni, ma dall'altra verrete influenzati pesantemente dalle persone che vi saranno accanto.

Le responsabilità dovranno avere un ruolo importante, ma non prioritario.

Gemelli: l'amore tornerà a sorridervi e a rendere le vostre giornate indimenticabili. Saprete comprendere le esigenze del partner e dare vita a un rapporto sincero. La complicità con i colleghi di lavoro vi consentirà anche di migliorare la vostra produttività.

Cancro: la vostra emotività prenderà il sopravvento. Purtroppo, molte persone attorno a voi daranno l'impressione di non comprendervi. Cercherete qualcuno che possa avere cura dei vostri sentimenti e aiutarvi a superare le difficoltà emotive che dovrete affrontare.

Oroscopo e influenze astrali del 3 agosto dal Leone allo Scorpione

Anche se sarà difficile da credere, il Leone si troverà ad affrontare un momento di sconforto, mentre la Vergine crederà di meritare il pieno controllo della situazione. La Bilancia sarà interessata solo al suo rapporto con il partner e lo Scorpione non vedrà l'ora di allontanarsi da caos cittadino.

Leone: vi sentirete molto disorientati perché non saprete cosa fare. Vorreste prendere in mano la situazione per sfuggire da un ambiente poco sano. Avrete bisogno di maggiori risorse economiche, ma al momento dovrete accontentarvi. Per fortuna, il vostro spirito di adattamento non vi deluderà.

Vergine: diventerete troppo insistenti nei confronti dei vostri cari.

Creerete un clima difficile da sopportare e che, probabilmente, porterà a fratture importanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a tornare sui vostri passi prima che sia troppo tardi.

Bilancia: lavoro e amicizie passeranno in secondo piano. Tutto ciò che vorrete sarà occuparvi del rapporto con il partner. Tra voi non ci saranno incomprensioni di alcun tipo, ma solo tanta collaborazione e stima. Attenzione, però, a quelle persone che potrebbero mettere in giro voci infondate.

Scorpione: finalmente, potrete prendervi del tempo da dedicare solo a voi stessi. La città inizierà a starvi stretta a causa del caldo eccessivo e del caos che non vi lascerà in pace neanche un secondo.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di privilegiare luoghi a contatto con la natura.

Previsioni zodiacali di domani 3 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario e Capricorno saranno totalmente presi dal lavoro. Per loro, non sarà ancora giunto il momento di dedicarsi alle vacanze. L'Acquario vivrà un brutto momento in famiglia, mentre i Pesci cercheranno di essere comprensivi con parenti e amici.

Sagittario: gli impegni non faranno altro che aumentare. Il lavoro metterà a dura prova la vostra pazienza, però, allo stesso tempo stimolerà la vostra ambizione. Farete di tutto per portare a termine gli obiettivi e per rispettare la parola data al capo.

Capricorno: non avrete intensione di sacrificare la carriera professionale per famiglia o amici.

Tutti i vostri sforzi saranno volti al miglioramento delle vostre abilità e all'ottenimento di importanti riconoscimenti. L'invidia dei colleghi potrebbe diventare un problema a lungo termine.

Acquario: non sarete in grado di gestire una discussione seria con la vostra famiglia. La rabbia vi farà assumere un atteggiamento poco lusinghiero che non farà altro che peggiorare le cose. Eccessive prese di posizione, inoltre, potrebbero portare a decisioni drastiche.

Pesci: sarete molto dolci nei confronti delle persone amate. Darete il vostro contributo e non gli consentirete di affrontare i problemi da sole. Anche sul lavoro, i vostri interventi si riveleranno fondamentali. Sarete veloci e colmi di risorse sorprendenti.