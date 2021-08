La seconda settimana sta continuando la sua avanzata per raggiungere il centro del mese di agosto e, di conseguenza, non può che avvicinarsi sempre più a questo secondo weekend del mese. L'Oroscopo preannuncia, proprio per il periodo in questione, la nascita di occasioni interessanti per coloro nati sotto al segno della Vergine e giornate a dir poco fortunate per Bilancia e Capricorno. Quasi tutti avranno la possibilità di godersi al meglio le prossime giornate, anche chi, come i nativi dell'Ariete, potrebbero incappare in qualche piccolo ostacolo facilmente superabile.

Nonostante alcune piccolezze, fastidiose ma superabili, il fine settimana che sta per arrivare risulta essere tra i migliori dell'intero mese.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo del secondo weekend di agosto prevede l'arrivo di giornate interessanti anche per il segno dell'Ariete, ma a causa di qualche piccolo battibecco in grado di portare qualche nuvola fastidiosa, non tutti i momenti potranno essere assaporati nel giusto modo. L'entusiasmo e il sorriso di questo segno zodiacale, tuttavia, non verranno messi a tacere facilmente e le prossime giornate saranno, nel loro insieme, da considerare positivamente.

Toro - aria di miglioramenti sembra ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto al segno del Toro. La fortuna non mancherà di certo e il sorriso palesato dal segno in questione verrà trasmesso al prossimo con semplicità. Niente e nessuno riuscirà a spegnere l'entusiasmo dei nativi del Toro e grazie a una posizione astrale favorevole si avrà modo di godere appieno dei frutti che la vita ha seminato lungo la strada.

Gemelli - la settimana appena trascorsa potrebbe non essere stata tra le migliori e a causa di una posizione astrale scarsamente favorevole non si avrà la possibilità di cogliere la positività dei prossimi giorni. Le energie non mancheranno di certo, ma le previsioni dell'oroscopo consigliano comunque di conservarle e non sprecarle, specialmente in vista delle varie possibilità che potrebbero sopraggiungere con l'arrivo della prossima settimana.

Cancro - la fortuna, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il segno del Cancro, neanche durante il weekend che sta per sopraggiungere. Riuscire a trascorrere del tempo con le persone amate renderà i momenti indimenticabili e rallegrerà sicuramente le varie giornate. Anche in ambito lavorativo sembra andare tutto per il verso giusto.

Leone - come già anticipato, il weekend in questione non è certamente tra i migliori e l'arrivo di qualche notizia negativa potrebbe esserne la prova. La grinta di questo segno zodiacale gli permetterà di affrontare le prossime giornate a testa alta, ma sarà necessario impegnarsi a fondo per non perdere la pazienza e il sorriso.

Vergine - coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno modo di imbattersi in situazioni piacevoli e interessanti e i più attenti avranno anche la possibilità di scorgere possibilità imperdibili tra le varie notizie e i vari avvenimenti. Circondarsi di persone fidate, anche e soprattutto quando tutto sembra andare per il verso giusto, non è mai un errore.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche i nati sotto al segno della Bilancia avranno modo di imbattersi in situazioni e opportunità che sarebbe meglio non perdere. La vicinanza del partner e delle persone amate si farà sentire costantemente, soprattutto nei momenti in cui se ne avvertirà il bisogno, e ognuna delle persone che fanno parte di questa cerchia sarà pronta a tendere la mano per donare il proprio aiuto.

Giornate ottime e interessanti si presenteranno lungo il cammino.

Scorpione - anche lo Scorpione sembra rientrare tra i segni maggiormente favoriti del weekend in questione. L'oroscopo delle prossime giornate preannuncia l'arrivo di momenti interessanti per coloro che godono dell'influenza di questo segno zodiacale e grazie a una posizione astrale favorevole sarà possibile cimentarsi in qualcosa di produttivo e sicuramente remunerativo.

Sagittario - in ambito sentimentale e relazionale non sembrano esserci grosse problematiche in vista, ma per quanto riguarda l'aspetto economico/lavorativo ci si potrebbe imbattere in qualche rallentamento non preventivato e sicuramente fastidioso. Chiedere aiuto nel momento del bisogno non è un qualcosa di cui doversi vergognare, ma è importante evitare di approfittare della gentilezza altrui.

Capricorno - il segno del Capricorno, secondo le previsioni dell'oroscopo di questo nuovo weekend del mese, riuscirà a recuperare completamente le energie fisiche e mentali e sarà in grado di godersi nel migliore dei modi le giornate del fine settimana in compagnia delle persone amate. Circondarsi di persone fidate e amiche renderà il centro di questo nuovo mese estivo indimenticabile.

Acquario - nonostante la settimana appena trascorsa sia stata leggermente in preda alla titubanza e all'incertezza, la nascita del nuovo weekend sembra portare aria di novità per il segno dell'Acquario. Organizzare una gita fuori porta aiuterà a mettere a posto le idee e a mandare via tutta la negatività accumulata.

Pesci - anche il weekend, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, non sembra rientrare tra i periodi più fortunati per il segno dei Pesci. La lontananza della persona amata e delle persone care si avvertirà maggiormente in questo periodo e non resterà altro da fare se non pazientare e attendere l'arrivo di momenti migliori. Fortunatamente le ferie e le festività permetteranno un riavvicinamento alle persone amate.