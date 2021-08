L'Oroscopo della giornata di domenica 22 agosto prevede ancora dei problemi sentimentali per i nati sotto il segno dell'Ariete, mentre Cancro potrà contare su una maggiore autostima grazie alla Luna che passa in trigono dal segno dei Pesci.

Un Leone stravagante riuscirà a modo suo a fare colpo, mentre Mercurio in buon aspetto garantirà una discreta varietà di idee sul lavoro allo Scorpione.

Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede l'oroscopo per la giornata di domenica 22 agosto.

Previsioni astrologiche di domenica 22 agosto 2021 segno per segno

Ariete: Luna che passa nel segno dei Pesci per la giornata di domenica e, di conseguenza, non sarà più così favorevole.

Dal punto di vista sentimentale potrebbero riemergere vecchi problemi che non sono stati ancora risolti. Se siete single, avrete delle difficoltà nel riuscire a piacere alle persone che vi interessano. Per quanto riguarda il lavoro, invece, qualche soddisfazione arriverà e potrete portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: in generale, quello di domenica 22 agosto sarà un buon cielo per voi nativi del segno. In ambito amoroso ci penserà la Luna a darvi una mano con la vostra relazione di coppia. Non è più il momento delle vacanze, ma riuscirete comunque a trovare del tempo da dedicare alla vostra anima gemella. Se siete single, potrebbe essere il caso di cominciare a pensare ai vostri impegni per l'autunno.

Settore professionale nel complesso discreto. State riflettendo sul domani, e le idee su come investire il vostro tempo non mancheranno. Voto - 8️⃣

Gemelli: qualche piccola incomprensione tra voi e il partner può capitare, soprattutto quando la Luna si trova in quadratura. Poco male. In fondo potrete contare ancora per un po' su Venere in trigono dal segno della Bilancia.

Se siete single, la vostra attrazione verso il genere opposto non sminuisce, e con un po' di romanticismo e maturità potrete ottenere un appuntamento. Settore professionale che nel complesso andrà bene, anche se con Marte e Mercurio negativi non potrete fare più di tanto. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti, ma non aspettatevi di fare importanti passi in avanti.

La Luna si troverà in trigono dal segno dei Pesci, e la vostra autostima ne risentirà positivamente. Che siate single oppure no, avrete un po' di fortuna con la persona che amate, ma dovrete saperla sfruttare al meglio per ottenere qualcosa. In ambito professionale le idee non vi mancano, quello di cui potreste davvero aver bisogno sono le risorse. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che torna favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, con la Luna che non vi darà più fastidio. Il vostro atteggiamento stravagante sarà apprezzato dal partner o dalla persona che vi piace, se siete single. In ogni caso, l'importante è che vi sentiate bene con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro qualche successo arriverà, ma dovrete impegnarvi ancora parecchio prima di poter rialzare davvero la testa.

Voto - 7️⃣

Vergine: un cielo in linea di massima buono, ma con qualche lacuna secondo l'oroscopo della giornata di domenica 22 agosto. Purtroppo la Luna entra in opposizione, per cui non aspettatevi momenti al limite della passione tra voi e il partner. In compenso, però, potrete provare a trascorrere una giornata tranquilla, senza troppe effusioni o gesti eclatanti. Per quanto riguarda i single, potreste essere presi dai vostri impegni, con poco tempo per pensare ad altro. Molto bene invece l'ambito lavorativo, dove riuscirete ad operare in autonomia, grazie anche alle risorse che avete a disposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: attenti e premurosi in ambito professionale secondo l'oroscopo di domenica 22 agosto.

In questa giornata avrete modo di dimostrare tutto il vostro talento, e i risultati parleranno chiaro. Se siete impegnati, Venere in congiunzione vi garantisce dei bei momenti con il partner, merito anche del vostro carisma e fascino. Se siete single, avrete voglia di accelerare i tempi, ma vedrete che se affronterete una potenziale storia con la dovuta calma, ogni momento rimarrà impresso nella vostra mente. Voto - 9️⃣

Scorpione: non riuscirete a stare fermi durante la giornata, soprattutto in ambito lavorativo. Marte porta con sé tante energie, mentre Mercurio porta idee interessanti da sviluppare, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore la Luna torna a sorridervi, e userete tutto il vostro carisma per fare una bella impressione davanti alla persona che vi piace.

Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di domenica 22 agosto che vedrà un cielo un po' cupo. La Luna, infatti, si troverà in quadratura, e dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualche incomprensione. Per quanto riguarda i cuori solitari, il vostro umore non sarà niente male, ma nonostante ciò difficilmente qualcuno potrebbe fare breccia nel vostro cuore. In ambito lavorativo il vostro senso del dovere non mancherà con Giove e Saturno attivi, ma forse potreste non essere così veloci e precisi. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale nel complesso discreto nel corso della giornata. La Luna si troverà in buon aspetto, per cui alcune emozioni potrebbero tornare a galla. Ad ogni modo, non dimenticate che Venere gioca a vostro svantaggio, per cui occhio ai fraintendimenti.

Se siete single, sarete piuttosto simpatici con tutti, ma mai romantici. Questa parte non vi riesce ancora bene. In ambito lavorativo, un pizzico di concretezza e buonsenso vi aiuterà ad aumentare i profitti. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno ancora una volta una piacevole Venere in trigono dal segno della Bilancia. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in perfetta sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, vi piacerà sentirvi al centro dell'attenzione. In ambito lavorativo, il vostro senso del dovere si farà sentire, e svolgerete le vostre mansioni in maniera impeccabile. Voto - 9️⃣

Pesci: arriva finalmente la svolta dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna che si sposta nel vostro cielo.

Riuscirete a sentirvi più entusiasti della vostra relazione, sostenendo il partner in ogni circostanza. Per quanto riguarda i single, sarete romantici quanto basta per riuscire a strappare un appuntamento. In ambito lavorativo, invece, svolgere adeguatamente le vostre mansioni non sarà affatto facile con Marte e Mercurio opposti. Questa situazione non durerà ancora per molto, ma dovrete comunque cercare di trovare una soluzione. Voto - 7️⃣